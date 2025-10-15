通緝犯當眾性侵北車醉女　柳采葳批：鐵路警察巡邏不夠頻繁

▲國民黨台北市議員柳采葳。（圖／記者陳家豪攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國慶連假前夕台北車站大廳竟發生性侵事件，一名男子當場將一名女子拖至牆邊侵犯，整整10分鐘的過程中卻無人制止，直到一名外籍旅客見狀，才嚇到連忙報警，警方接獲報案後才循線追查，成功將涉嫌性侵的通緝犯抓獲。台北市議員柳采葳對此表示，鐵路警察巡邏頻率是2小時至少1次，但是否巡邏次數不夠頻繁才沒有及時發現，經過這件事後必須檢討警力配置，也應該在監視範圍時刻關注有無違法情事發生。

案件發生在10月9日下午4時許，當時北車大廳人潮眾多，該男子在周邊遊走，發現一名疑似醉倒的女子無力起身，竟惡意拖拉女子至牆邊，當眾撫摸並進一步性侵。其間沒有人發現，直到有1名路過旅客發覺不對勁，才立即報警。

柳采葳指出，該通緝犯並非台北市社會局列管的街友，案發時鐵路警察沒有即時發現，應該查清原因；由於台北車站周邊的街友約有200多人，而鐵路警察巡邏頻率是2個小時至少1次，是否巡邏次數不夠頻繁，經過這件事之後，必須要檢討，在沒有巡邏時，也應該在監視範圍，時刻關注有無違法情事發生。

不過，民進黨台北市議員林延鳳則認為，台北車站發生不幸的事件已經重創整個城市的形象，請相關單位不要再互踢皮球，有三件事情應該趕快落實跟調查。

林延鳳說明，第一，當時的畫面到底怎麼流出去的，要進行追查，不要再度傷害受害人；第二，台北市社會安全網系統，遊民訪查訪視安置有沒有落實；第三，北車警察巡視執法應該也要加強，這三個面向應該通盤檢討，避免未來有類似事情再度發生。