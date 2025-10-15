　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

通緝犯當眾性侵北車醉女　柳采葳批：鐵路警察巡邏不夠頻繁

▲▼國民黨台北市議員柳采葳。（圖／記者陳家豪攝）

▲國民黨台北市議員柳采葳。（圖／記者陳家豪攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國慶連假前夕台北車站大廳竟發生性侵事件，一名男子當場將一名女子拖至牆邊侵犯，整整10分鐘的過程中卻無人制止，直到一名外籍旅客見狀，才嚇到連忙報警，警方接獲報案後才循線追查，成功將涉嫌性侵的通緝犯抓獲。台北市議員柳采葳對此表示，鐵路警察巡邏頻率是2小時至少1次，但是否巡邏次數不夠頻繁才沒有及時發現，經過這件事後必須檢討警力配置，也應該在監視範圍時刻關注有無違法情事發生。

案件發生在10月9日下午4時許，當時北車大廳人潮眾多，該男子在周邊遊走，發現一名疑似醉倒的女子無力起身，竟惡意拖拉女子至牆邊，當眾撫摸並進一步性侵。其間沒有人發現，直到有1名路過旅客發覺不對勁，才立即報警。

柳采葳指出，該通緝犯並非台北市社會局列管的街友，案發時鐵路警察沒有即時發現，應該查清原因；由於台北車站周邊的街友約有200多人，而鐵路警察巡邏頻率是2個小時至少1次，是否巡邏次數不夠頻繁，經過這件事之後，必須要檢討，在沒有巡邏時，也應該在監視範圍，時刻關注有無違法情事發生。

不過，民進黨台北市議員林延鳳則認為，台北車站發生不幸的事件已經重創整個城市的形象，請相關單位不要再互踢皮球，有三件事情應該趕快落實跟調查。

林延鳳說明，第一，當時的畫面到底怎麼流出去的，要進行追查，不要再度傷害受害人；第二，台北市社會安全網系統，遊民訪查訪視安置有沒有落實；第三，北車警察巡視執法應該也要加強，這三個面向應該通盤檢討，避免未來有類似事情再度發生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 1 5616 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／館長現身！直播喊斬首賴清德　今抵刑事局偵訊
玖壹壹師弟被抓成破口！　勾惡律師百萬保金黑幫出的
北車大廳女遭侵犯無人制止　台鐵提4加強措施
快訊／收盤前大單敲進！台積電刷新天價　台股飆漲
37歲八點檔女星宣布結婚、懷孕！　放閃照曝光
快訊／高鐵「寧靜車廂」惹議　史哲道歉了
別再轉傳北車性侵影片！　黃捷：對受害者是二度傷害

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國台辦引用《沒出息》酸台積電　王世堅嗆：連滾帶爬的是中芯、紫光

同天發競選歌較勁！林俊憲找金曲歌王助陣　陳亭妃喊：這首等8年

輝達卡關！張景森嗆「辭職一周」讓他來做　李四川：謝謝指教

面試成功？罷綠委發起人找到新工作　涉「幽靈連署」仍被基隆市府延攬

住都中心Q4有7案社宅1831戶招租　首推761戶婚育宅

別再轉傳散布北車性侵案影片　綠委：對受害者是二度傷害

貼5縣市長合照談黨主席選舉　朱立倫子弟兵凌濤表態：票投中間藍

通緝犯當眾性侵北車醉女　柳采葳批：鐵路警察巡邏不夠頻繁

北車大廳「通緝犯喬裝街友」性侵醉女　社會局斥：別汙名化街友

國民黨主席盧秀燕挺誰？　子弟兵：應維持等距關係有助未來整合

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

昆凌合體Melody狂飆「晶晶體」　維持10年婚姻祕訣：不要找麻煩

典典寶寶烤肉被燙到：我要再一次！　和趙小僑逛市場「狂被老闆送東西」

國台辦引用《沒出息》酸台積電　王世堅嗆：連滾帶爬的是中芯、紫光

同天發競選歌較勁！林俊憲找金曲歌王助陣　陳亭妃喊：這首等8年

輝達卡關！張景森嗆「辭職一周」讓他來做　李四川：謝謝指教

面試成功？罷綠委發起人找到新工作　涉「幽靈連署」仍被基隆市府延攬

住都中心Q4有7案社宅1831戶招租　首推761戶婚育宅

別再轉傳散布北車性侵案影片　綠委：對受害者是二度傷害

貼5縣市長合照談黨主席選舉　朱立倫子弟兵凌濤表態：票投中間藍

通緝犯當眾性侵北車醉女　柳采葳批：鐵路警察巡邏不夠頻繁

北車大廳「通緝犯喬裝街友」性侵醉女　社會局斥：別汙名化街友

國民黨主席盧秀燕挺誰？　子弟兵：應維持等距關係有助未來整合

「大改款CX-5休旅」坐鎮Mazda東京車展！全新概念車預覽下一代MX-5

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

國台辦引用《沒出息》酸台積電　王世堅嗆：連滾帶爬的是中芯、紫光

日本療養院驚爆命案！2名老婦「頭部噴血」慘死房間　警逮捕前員工

NET南港展店開出2大規格　商仲一看指「難辦！」

快訊／館長現身！直播喊斬首賴清德惹議　今抵刑事局偵訊畫面曝

同天發競選歌較勁！林俊憲找金曲歌王助陣　陳亭妃喊：這首等8年

鄭中基泰國廢棄醫院拍戲！　工作人員驚見「阿飄舔他雙腿」嚇壞全劇組

德克士萬聖節限定「黑金系列」只賣16天　漢堡、炸雞都有

妻深夜狂吐癱軟！夫急衝派出所求救　警車鳴笛開道5分鐘到醫院

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

政治熱門新聞

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

國軍遭譏草莓兵　退將揭真實情況

蔡英文曝「2018大敗」心境

別再轉傳散布北車性侵案影片　綠委：對受害者是二度傷害

北車通緝犯喬裝街友性侵醉女　社會局這樣說

在野瘋傳「藥水洗光電板」　7大公會闢謠：只用清水從未用化學清潔劑

賴瑞隆見柏油山快閃　謝寒冰：綠營知道事態嚴重

蔣萬安表態挺郝龍斌　「穩健務實的黨主席人選」

扯！官兵因被中共通緝貸款遭拒　他怒：公股銀行竟執行中共制裁

柯志恩轟市府包庇柏油山！竟是自家人「喬」8次

國安局出手查「境外介入藍營主席選舉」　YT帳號一半定位在境外

北市開8億分手費遭拒　李四川：新壽要107億

李四川曝新壽堅持協調原因：想直接轉地上權

經濟部公布「光電板清潔片」！

更多熱門

相關新聞

北車通緝犯喬裝街友性侵醉女　社會局這樣說

北車通緝犯喬裝街友性侵醉女　社會局這樣說

上週的國慶連假前夕，在人潮眾多的台北車站大廳驚傳性侵案件。一名疑似街友的通緝犯，見到一名疑似喝醉的女子躺在車站外，當眾將一名喝醉的女子拖至牆邊侵犯，整個10分鐘的過程中，竟無人制止，直到一名外籍旅客見狀，才嚇到連忙報警。北市社會局則對此回應，男子並非列冊街友，呼籲外界避免做不適當連結。

通緝犯北車性侵酒醉外籍女　檢方訊後直接發監

通緝犯北車性侵酒醉外籍女　檢方訊後直接發監

獨／北車性侵狼通緝身分曝　逍遙狂歡鐵警當機

獨／北車性侵狼通緝身分曝　逍遙狂歡鐵警當機

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

關鍵字：

台北車站性侵社會局街友柳采葳林延鳳

讀者迴響

熱門新聞

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

直擊小S隔7個月首現身！「Lily陪身邊露笑容」

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

即／鮑爾將開口！美股三大指數開盤齊跌

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

北車性侵案「10分鐘」沒人制止　網不敢相信

爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

徵助理「一堆破40歲投履歷」！公司只挑年輕人慘爆

男大生想休學繳不出學費隔日墜樓亡　校方沉痛回應

59歲醫生車禍亡　為恭醫院沉痛聲明

出現6跡象　恐在好市多當「盤子」

爆熱戀60歲司機！啦啦隊女神認了交往2年

更多

最夯影音

更多
顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效
台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面