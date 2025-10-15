央廣官網「首頁遭掛五星旗」　2駭客交保...檢方抗告遭高院駁回

▲央廣官網遭駭，3名被告獲得交保，檢方抗告，遭高等法院駁回。（圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

中央廣播電台官方網頁遭駭入，頁面被置換為帶有「反攻大陸」字樣的五星旗。檢警單位偵辦後，帶回央廣網站管理人員吳政勳，主管岳昭莒，以及廠商黃富琳等3人。檢方認為3人有反覆實施，並勾串共犯證人之虞，向台北地院聲請羈押，但法院裁定將3人交保。北檢針對吳、黃2人涉案部分抗告，高等法院審理後，15日駁回檢方抗告。

本案發生於9月11日，當時央廣的官網頁面遭不明人士駭入置換後，電台隨即檢具相關資料，向台北市警局報案。而台北地檢署接手後，上月26日首度發動偵查行動，搜索央廣網站管理人員吳政勛，及網路媒體組組長岳昭莒二人的住處及辦公處所。

檢方又於10月9日發動第二波偵查行動，仍搜索2人辦公處所，一併搜索廠商黃富琳的住處辦公室。經過複訊後，檢方懷疑吳男等人企圖於雙十節再度發動網路攻擊，因此檢方以3人涉犯「入侵電腦相關設備罪」，有反覆實施、且有勾串共犯、湮滅證據之虞，向法院聲請羈押。

但台北地院審理後，認為雖有羈押原因，但無羈押必要，因此裁定將吳男以27萬元交保、岳男以10萬元交保，黃男則以15萬元交保。岳男另外限制出境出海、並實施科技監控。檢方不服，針對吳男、黃男2人交保部分，向高等法院提出抗告。

高等法院審理後，認為2人所涉刑事責任不重，吳男先前已經被3萬元交保，這次再加上27萬元具保；黃男以15萬元具保，應足以保全本案日後偵查、審理與執行程序之進行，而無羈押必要。因此高院駁回檢方抗告。