砍殺母女檔、勸架男！恐怖情人遭羈押　這原因排除殺人罪

記者鄧木卿／台中報導

台中市北區昨（13）天中午發生一起情殺案，37歲蕭姓男子上門尋求27歲黃姓女友復合被拒，雙方大聲爭吵，蕭男憤而拿磚塊、美工刀割傷黃女和黃母，連前來勸架的隔壁住戶一併瘋狂砍傷，台中地院14日上午裁定羈押蕭嫌，至於為何依傷害而非殺人罪嫌送辦？警方表示，美工刀並非蕭嫌所有，應無殺人動機。

▲▼恐怖情郎持刀砍傷3人遭羈押，警方認沒有殺人動機。（圖／民眾提供，下同）

蕭嫌和27歲黃女原本是男女朋友，蕭嫌因為吸毒剛勒戒出來，黃女提議分手，為了不願再碰面，還從大里搬到北區和家人一起住。

蕭嫌昨天中午找到了黃女六樓頂樓鐵皮屋，和黃女、60歲黃母發生爭吵，氣憤拿磚塊砸人，在隔壁睡覺的27歲黃姓男租客聽到屋外有人大吵，原本不想理會，但後來房東太太被打得太慘，淒厲聲四起，他才出面勸架。

黃男和蕭嫌相互扭打，蕭嫌被壓制在地不再反抗，不料黃男一鬆手，蕭隨手拿起一把放在窗邊的美工刀朝對方攻擊，造成黃男頭手多處被劃傷，黃衝下樓尋求協助，血跡從樓梯間一路滴下來。

轄區第二分局獲報到場，順利將蕭嫌壓制在地，蕭嫌被逮捕時，一再喃喃自語「我不是嫌疑犯、」、「我不是罪人」。

警方昨晚訊問後，立即依傷害、恐嚇及違反家庭暴力防治法等罪嫌移請台中地檢署偵辦，今天上午法院裁定羈押，未禁見。警方表示，從傷者傷勢並非致命部位，加上蕭嫌並非預藏美工刀，而是現場取得，因此研判沒有殺人動機。

▲▼見義勇為的男租客也被劃傷。