社會 社會焦點 保障人權

砍殺母女檔、勸架男！恐怖情人遭羈押　這原因排除殺人罪

記者鄧木卿／台中報導

台中市北區昨（13）天中午發生一起情殺案，37歲蕭姓男子上門尋求27歲黃姓女友復合被拒，雙方大聲爭吵，蕭男憤而拿磚塊、美工刀割傷黃女和黃母，連前來勸架的隔壁住戶一併瘋狂砍傷，台中地院14日上午裁定羈押蕭嫌，至於為何依傷害而非殺人罪嫌送辦？警方表示，美工刀並非蕭嫌所有，應無殺人動機。

▲▼恐怖情郎持刀砍傷3人遭羈押，警方認沒有殺人動機。（圖／民眾提供，下同）

▲▼恐怖情郎持刀砍傷3人遭羈押，警方認沒有殺人動機。（圖／民眾提供，下同）

蕭嫌和27歲黃女原本是男女朋友，蕭嫌因為吸毒剛勒戒出來，黃女提議分手，為了不願再碰面，還從大里搬到北區和家人一起住。

蕭嫌昨天中午找到了黃女六樓頂樓鐵皮屋，和黃女、60歲黃母發生爭吵，氣憤拿磚塊砸人，在隔壁睡覺的27歲黃姓男租客聽到屋外有人大吵，原本不想理會，但後來房東太太被打得太慘，淒厲聲四起，他才出面勸架。

▲▼恐怖情郎持刀砍傷3人遭羈押，警方認沒有殺人動機。（圖／民眾提供，下同）

黃男和蕭嫌相互扭打，蕭嫌被壓制在地不再反抗，不料黃男一鬆手，蕭隨手拿起一把放在窗邊的美工刀朝對方攻擊，造成黃男頭手多處被劃傷，黃衝下樓尋求協助，血跡從樓梯間一路滴下來。

轄區第二分局獲報到場，順利將蕭嫌壓制在地，蕭嫌被逮捕時，一再喃喃自語「我不是嫌疑犯、」、「我不是罪人」。

警方昨晚訊問後，立即依傷害、恐嚇及違反家庭暴力防治法等罪嫌移請台中地檢署偵辦，今天上午法院裁定羈押，未禁見。警方表示，從傷者傷勢並非致命部位，加上蕭嫌並非預藏美工刀，而是現場取得，因此研判沒有殺人動機。

▲▼恐怖情郎持刀砍傷3人遭羈押，警方認沒有殺人動機。（圖／民眾提供，下同）

▲▼見義勇為的男租客也被劃傷。

▲▼恐怖情郎持刀砍傷3人遭羈押，警方認沒有殺人動機。（圖／民眾提供，下同）

10/13 全台詐欺最新數據

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門
王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

