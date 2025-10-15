吸毒欠債小孩變沙包！爆打2歲和9月女釀腦傷　無良夫妻抓去關了

▲台中狠心父母虐打自己一對女兒，最高法院將母親判刑定讞。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者吳銘峯／台北報導

台中市區一對狠心的年輕父母，去年5月間入住某旅店時，多次動手毆打自己親生的一對女兒，大女兒不到2歲，小女兒更僅有9個月大，就被兩夫妻打到腦傷，需要早療治療。旅店人員看不下去，報警處理。檢方對兩夫妻提起公訴，丈夫涉案部分已於7月間遭判刑4月與1年6月定讞；至於妻子毆打的部分，最高法院15日判處有期徒刑1年3月定讞。

判決指出，有毒品前科的蔡姓男子，與張姓妻子結婚後，育有3名子女，但兩夫妻因為收入不穩定，又有欠債，就經常拿小孩當出氣筒，發洩怒氣。案發於去年5月15日，當天凌晨12點多，兩夫婦帶著2歲、與9月大的兩名女兒入住台中市某旅店。當時2歲大女兒走進電梯時因為沒站穩，跌倒在地，蔡男並非扶起女兒，竟先掌摑女兒。

一家人住進房間後，到了中午11點左右的退房時間，卻未退房，旅店人員打櫃台電話詢問後，蔡男與張女就輪流到櫃檯來，以各種理由拖延退房。到了下午三點半，張女抱著9月大的小女兒到櫃檯時，小女兒已經翻白眼、失去意識。旅店人員趕緊打電話叫救護車，將小女兒送醫急救，結果小女兒右側硬腦膜下出血、臉部與四肢多處瘀傷，還有受虐性腦傷。醫院通報後，檢警介入調查，將兩夫婦帶回偵訊。

二人供稱，在入住旅店前幾天就多次毆打兩名女兒，有時也會用力搖晃女兒。其中蔡男供稱，因為施用毒品愷他命，再加上欠下債務80多萬元，收入又不固定，心情很差，所以才會毆打女兒。另外張女也供稱，女兒身上的瘀青，以為都是小傷，擦個藥就好，沒想帶去看醫生。檢方認為蔡男前後供述不一，多所隱瞞，聲請羈押禁見獲准；另外檢方也認為張女漠視丈夫對女兒施暴，不負責任，因此依照家暴傷害罪提起公訴。

張女涉案部分，一審法院認定張女在案發前後，毆打小女兒頭部1下；隔幾天又在住處內徒手拍打小女兒臉部1 下，並劇烈前後搖晃小女兒4下；又再入住旅店後多次搖晃小女兒，導致她出現受虐性腦傷、緊急開顱手術，未來還要接受早療，因此一審法院將她判刑1年3月。

張女上訴二審，宣稱自己要照顧其他小孩，小女兒未來要回診、上早療課，家中沒人協助照顧，所以請求二審台中高分院可以將她判處緩刑。但台中高分院審理後，並未採信，駁回上訴，維持1年3月刑度、沒有緩刑。全案再上訴，最高法院15日駁回上訴定讞。