　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

吸毒欠債小孩變沙包！爆打2歲和9月女釀腦傷　無良夫妻抓去關了

▲▼生小孩,育兒,寶寶,嬰兒。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲台中狠心父母虐打自己一對女兒，最高法院將母親判刑定讞。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者吳銘峯／台北報導

台中市區一對狠心的年輕父母，去年5月間入住某旅店時，多次動手毆打自己親生的一對女兒，大女兒不到2歲，小女兒更僅有9個月大，就被兩夫妻打到腦傷，需要早療治療。旅店人員看不下去，報警處理。檢方對兩夫妻提起公訴，丈夫涉案部分已於7月間遭判刑4月與1年6月定讞；至於妻子毆打的部分，最高法院15日判處有期徒刑1年3月定讞。

判決指出，有毒品前科的蔡姓男子，與張姓妻子結婚後，育有3名子女，但兩夫妻因為收入不穩定，又有欠債，就經常拿小孩當出氣筒，發洩怒氣。案發於去年5月15日，當天凌晨12點多，兩夫婦帶著2歲、與9月大的兩名女兒入住台中市某旅店。當時2歲大女兒走進電梯時因為沒站穩，跌倒在地，蔡男並非扶起女兒，竟先掌摑女兒。

一家人住進房間後，到了中午11點左右的退房時間，卻未退房，旅店人員打櫃台電話詢問後，蔡男與張女就輪流到櫃檯來，以各種理由拖延退房。到了下午三點半，張女抱著9月大的小女兒到櫃檯時，小女兒已經翻白眼、失去意識。旅店人員趕緊打電話叫救護車，將小女兒送醫急救，結果小女兒右側硬腦膜下出血、臉部與四肢多處瘀傷，還有受虐性腦傷。醫院通報後，檢警介入調查，將兩夫婦帶回偵訊。

二人供稱，在入住旅店前幾天就多次毆打兩名女兒，有時也會用力搖晃女兒。其中蔡男供稱，因為施用毒品愷他命，再加上欠下債務80多萬元，收入又不固定，心情很差，所以才會毆打女兒。另外張女也供稱，女兒身上的瘀青，以為都是小傷，擦個藥就好，沒想帶去看醫生。檢方認為蔡男前後供述不一，多所隱瞞，聲請羈押禁見獲准；另外檢方也認為張女漠視丈夫對女兒施暴，不負責任，因此依照家暴傷害罪提起公訴。

張女涉案部分，一審法院認定張女在案發前後，毆打小女兒頭部1下；隔幾天又在住處內徒手拍打小女兒臉部1 下，並劇烈前後搖晃小女兒4下；又再入住旅店後多次搖晃小女兒，導致她出現受虐性腦傷、緊急開顱手術，未來還要接受早療，因此一審法院將她判刑1年3月。

張女上訴二審，宣稱自己要照顧其他小孩，小女兒未來要回診、上早療課，家中沒人協助照顧，所以請求二審台中高分院可以將她判處緩刑。但台中高分院審理後，並未採信，駁回上訴，維持1年3月刑度、沒有緩刑。全案再上訴，最高法院15日駁回上訴定讞。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 1 5616 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
突取消簽書會被罵　李珠珢首發聲
爆料趙露思《許我耀眼》配音員道歉了　「點名她」永不合作
北車女遭侵犯！目擊者還原現場「不敢上前制止」網戰翻
山本由伸締造日本第一人！　寫9年紀錄
北車性侵犯入獄服刑了！　檢方訊後直接發監
快訊／竹北1歲半女童幼兒園內溺斃！　竹檢出手了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

疑輔助駕駛釀禍！國道楊梅休息站轎車狠撞3車　2人受傷

北市府菜鳥到職2周躲女廁偷拍！被害人拒和解求重判　最終結果曝

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

吸毒欠債小孩變沙包！爆打2歲和9月女釀腦傷　無良夫妻抓去關了

入獄服刑了！通緝犯北車性侵酒醉外籍女　檢方訊後直接發監

快訊／竹北1歲半女童幼兒園內生態池溺斃！　竹檢出手了

高雄恐怖吊車路邊鬼切！男騎士慘撞斷腿　機車解體零件噴出

「勾惡律師」栽了！精品包藏21萬克毒品　士檢抄剿3億槍毒走私　

兩度涉詐又當車手　清潔工幫騙30萬下場要關2年3個月

快訊／林岱樺詐領助理費1496萬　檢再查出人頭妹月領13.8萬高薪

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

昆凌合體Melody狂飆「晶晶體」　維持10年婚姻祕訣：不要找麻煩

典典寶寶烤肉被燙到：我要再一次！　和趙小僑逛市場「狂被老闆送東西」

疑輔助駕駛釀禍！國道楊梅休息站轎車狠撞3車　2人受傷

北市府菜鳥到職2周躲女廁偷拍！被害人拒和解求重判　最終結果曝

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

吸毒欠債小孩變沙包！爆打2歲和9月女釀腦傷　無良夫妻抓去關了

入獄服刑了！通緝犯北車性侵酒醉外籍女　檢方訊後直接發監

快訊／竹北1歲半女童幼兒園內生態池溺斃！　竹檢出手了

高雄恐怖吊車路邊鬼切！男騎士慘撞斷腿　機車解體零件噴出

「勾惡律師」栽了！精品包藏21萬克毒品　士檢抄剿3億槍毒走私　

兩度涉詐又當車手　清潔工幫騙30萬下場要關2年3個月

快訊／林岱樺詐領助理費1496萬　檢再查出人頭妹月領13.8萬高薪

國民黨主席盧秀燕挺誰？　子弟兵：應維持等距關係有助未來整合

馬偕牧師、板橋林家大帳房好有緣！　橋北段紅磚的繁華與滄桑

洋基工程正式官宣！李逸驊出任元年總教練　冠軍經驗打造團隊文化

主計長：今年經濟成長率4.45%有低估　可超過4.5%

李珠珢突取消簽書會被罵首發聲！　「243字親筆文曝心聲」：很心痛

把我們最糟一面逼出來！釀酒人教頭致敬山本由伸：指叉球像速球

國安局證實藍黨魁選舉「境外介選」　郝龍斌：所有抹黑到此為止

玉澤演來台機場照搶看！Loro Piana大地色穿搭散發熟男魅力　明現身台北101

墨西哥暴雨釀災！至少64死、65人失蹤　慘況曝光

試開箱／還在用過時的陰影修容？韓系彩妝師教你最新「提拉小臉收縮術」

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

社會熱門新聞

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

長榮航空高階主管變共諜　收買官員遭起訴

北車「大廳撿屍」10分鐘沒人理！　列管街友一半都在這

墜落20公分深生態池！竹北幼兒園傳女童溺斃

男大生想休學繳不出學費隔日墜樓亡　校方沉痛回應

今應訊　館長問：若被羈押你開心嗎？

獨／北車性侵狼通緝身分曝　逍遙狂歡鐵警當機

顏寬恒二審遭重判　確定限制出境出海8月

快訊／台南汽修廠凌晨火警！　「烈焰吞噬」隔壁團購店

北市20多歲女倒垃圾險被當街性侵

竹北女童幼兒園溺斃　現場畫面曝

竹北女童溺斃Google顯示「永久歇業」　幼兒園回應了

新婚妻出軌小王「互傳裸照」被抓

更多熱門

相關新聞

竹北女童溺斃Google顯示「永久歇業」　幼兒園回應了

竹北女童溺斃Google顯示「永久歇業」　幼兒園回應了

新竹縣竹北市一家主打華德福教育，以「貼近自然環境」的幼兒園附設托嬰中心，於10月8日上午發生一名年僅1歲半的女嬰，在戶外活動時疑失足掉入園內約25公分深的生態池幼童溺斃意外。《ETtoday新聞雲》今（15）致電該幼兒園，園方表示目前案件交由警方調查，對外由負責人統一說明，至於Google上顯示永久歇業部分，園方也是今天早上上班才發現，不過今天正常開園，若家長有轉托需求會協助。

23歲女被懷疑偷手機遭打死棄屍　4男女互推責任全收押

23歲女被懷疑偷手機遭打死棄屍　4男女互推責任全收押

長榮航空高階主管變共諜　收買官員遭起訴

長榮航空高階主管變共諜　收買官員遭起訴

23歲女遭打死曝屍山區剩白骨　4男女互推全羈押

23歲女遭打死曝屍山區剩白骨　4男女互推全羈押

23歲女遊花蓮遭打死棄屍！友人1年後才曝內幕

23歲女遊花蓮遭打死棄屍！友人1年後才曝內幕

關鍵字：

法律人權虐打女童虐童女嬰最高法院女兒早療毆打

讀者迴響

熱門新聞

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

即／鮑爾將開口！美股三大指數開盤齊跌

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

直擊小S隔7個月首現身！「Lily陪身邊露笑容」

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

徵助理「一堆破40歲投履歷」！公司只挑年輕人慘爆

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

59歲醫生車禍亡　為恭醫院沉痛聲明

爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉

出現6跡象　恐在好市多當「盤子」

爆熱戀60歲司機！啦啦隊女神認了交往2年

長榮航空高階主管變共諜　收買官員遭起訴

北車「大廳撿屍」10分鐘沒人理！　列管街友一半都在這

更多

最夯影音

更多
顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效
台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面