女房門前被男子「背後熊抱拖走」拼命慘叫　警公布監視畫面追凶

美國堪薩斯州一戶人家監視器拍到驚悚畫面，畫面中一名年輕女子正遭到一名男子從背後熊抱，試圖將她綁架，雖然她不斷尖叫掙扎，最後仍被拖走，警方接獲報案後立即展開調查。

威奇托市(Wichita)警方表示，事件發生在12日凌晨2時左右，一名屋主查看家中監視器畫面時意外目睹綁架事件。影片中可看到，男子從背後試圖把一名女子帶走，女子拼命尖叫求救。

屋主表示，她不認識影片中的女子，平時其實也不太會查看家中監視器，當天不知為何突然想要查看，沒想到目睹可怕畫面。

警方表示，由於從畫面中無法確認受害女子與綁架男子的身分，所以對外公開影片，並懸賞2000美元（約台幣6萬多元）獎勵金，希望民眾能夠幫忙提供線索。

影片在網路上曝光後瘋傳，引發外界關注。最新消息傳出，警方14日下午3時左右接到報案，報案者自稱是影片中所拍到的受害女子，年紀約35歲，警方前往現場後已將她送到安全地點，事件疑似與家暴有關，女子沒有受到嚴重傷害，案件正在調查中。

