　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女房門前被男子「背後熊抱拖走」拼命慘叫　警公布監視畫面追凶

女房門前被男子「背後熊抱拖走」拼命慘叫　警公布監視畫面追凶。（圖／翻攝自X）

▲屋主查看監視器，意外發現綁架案。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

美國堪薩斯州一戶人家監視器拍到驚悚畫面，畫面中一名年輕女子正遭到一名男子從背後熊抱，試圖將她綁架，雖然她不斷尖叫掙扎，最後仍被拖走，警方接獲報案後立即展開調查。

威奇托市(Wichita)警方表示，事件發生在12日凌晨2時左右，一名屋主查看家中監視器畫面時意外目睹綁架事件。影片中可看到，男子從背後試圖把一名女子帶走，女子拼命尖叫求救。

屋主表示，她不認識影片中的女子，平時其實也不太會查看家中監視器，當天不知為何突然想要查看，沒想到目睹可怕畫面。

警方表示，由於從畫面中無法確認受害女子與綁架男子的身分，所以對外公開影片，並懸賞2000美元（約台幣6萬多元）獎勵金，希望民眾能夠幫忙提供線索。

影片在網路上曝光後瘋傳，引發外界關注。最新消息傳出，警方14日下午3時左右接到報案，報案者自稱是影片中所拍到的受害女子，年紀約35歲，警方前往現場後已將她送到安全地點，事件疑似與家暴有關，女子沒有受到嚴重傷害，案件正在調查中。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 1 5616 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／館長15萬交保！
鏟子超人急喊「這周末別去光復鄉」原因曝！　一票退車票了
快訊／板橋男公寓5樓墜落！　肢體變形倒臥路面
快訊／「褲子脫一半」露鳥拉年輕女　北市淫男聲押
台中七期豪宅虐殺首開庭！　死者遭榔頭敲下體
民進黨選對會拍板　何欣純參選台中市、林國漳選宜蘭
快訊／6縣市大雨特報　下到晚上
快訊／統一獅宣布戰力外名單　4球員離隊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

動物園大猩猩突然暴衝　凶猛「撞破強化玻璃」遊客嚇：以為地震

男自家被2比特犬攻擊　鄰居聽恐怖慘叫聲「揮斷開山刀」仍救不回

媽癲癇發作昏迷　3歲兒機警拿手機「刷臉解鎖」FaceTime報警救命

擅自拔飯店房插頭「幫手機充電」　女退房慘噴6千多元傻眼

用 ChatGPT研究「如何製作毒藥」　女在尪飲料下毒謀殺未遂被捕

失蹤4年橘貓回家　女見「驚人變化」再迎心碎結局：到底經歷了啥

女網紅服裝店自拍意外「拍到失蹤2年男」　家人看影片成功相認

日本計畫明文禁止「加密貨幣內線交易」　違者按不法獲利重罰

蟲洞現身？發現史上最遠「雙環奇異電波圈」　距離地球75億光年

網紅媽、15歲女兒離奇陳屍家中！鄰居聞惡臭報警　死因成謎

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

昆凌合體Melody狂飆「晶晶體」　維持10年婚姻祕訣：不要找麻煩

典典寶寶烤肉被燙到：我要再一次！　和趙小僑逛市場「狂被老闆送東西」

日本計畫明文禁止「加密貨幣內線交易」　違者按不法獲利重罰

蟲洞現身？發現史上最遠「雙環奇異電波圈」　距離地球75億光年

網紅媽、15歲女兒離奇陳屍家中！鄰居聞惡臭報警　死因成謎

失蹤韓國人找到了？　柬埔寨證實「80人被扣留」但拒回國

咖啡喝對方法更健康！　研究曝：每天1.5至3.5杯「有助長壽」

甩開親中公明黨！高市早苗積極「跨黨派協商」　盼爭取支持選首相

「維修一半爆炸」10死18傷！　印尼油輪4月前才起火奪命

川普政府開鍘！6外國人「嘲諷柯克遇刺」　國務院撤銷簽證

女房門前被男子「背後熊抱拖走」拼命慘叫　警公布監視畫面追凶

英13歲少女遭性侵多年「全家人都涉案」　向母訴苦反遭毒打

TAITRONICS ＆ AIoT Taiwan展10/22登場　展中報名明年展出享優惠

日本計畫明文禁止「加密貨幣內線交易」　違者按不法獲利重罰

美中亂鬥的第二章　稀土與關稅螺旋報復再起！

葉珂自爆隱形眼鏡連戴8天　「睡覺也沒摘」嗨喊：眼堅強

新建案主臥「剩不到3坪」　一票人吐殘酷現實：韭菜住鳥籠

快訊／新北檢偵訊完畢！　館長「恐嚇、煽惑他人犯罪」15萬交保

歷史新頁！台灣最古老教堂遺址　基隆和平島B考古遺址升格國定

確定參選台中市長　何欣純：當然會全力以赴

拿坡里萬聖節優惠開跑　買炸雞送烤翅、MINI餐下殺8折

辜仲諒推動「亞洲大聯盟」邁向國際　競選連任WBSC執行副會長

【respect空服員】怪婦吃7個便當亂吐！鄰座乘客：此生最噁航班

國際熱門新聞

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

出現6跡象　恐在好市多當「盤子」

日本政局恐變天　首相驚見黑馬

日大咖女星想約大谷翔平　被冷回3字全場尷尬

全球最強護照！台灣排第37　這國創20年最慘

不只酷刑還要陪打牌　人質囚禁生活曝光

集體槍決　哈瑪斯「街頭處刑片」瘋傳

輝達以色列員工被囚738天獲釋　黃仁勳激動發內部信

14歲男「疑暗戀被拒」捅死16歲學姐

《時代》封面沒拍到頭髮！　川普氣到半夜怒飆

美英制裁中國犯罪首腦　揭柬國殺豬盤詐欺

野兔闖日農場啃藍莓！農民很感謝

快整理房間　3類日常用品變金礦

更多熱門

相關新聞

男被2比特犬咬死　鄰居為救人「揮斷開山刀」

男被2比特犬咬死　鄰居為救人「揮斷開山刀」

美國德州一名男子在自家遭所養的2隻比特犬攻擊，鄰居聽到他的淒厲叫聲，目睹可怕畫面，當下只能拿著開山刀去救他，結果刀都砍斷了還無法控制住狗，直到警方抵達現場才阻止，現場到處是血。

動物園大猩猩突然衝向遊客　撞破強化玻璃

動物園大猩猩突然衝向遊客　撞破強化玻璃

美英制裁中國犯罪首腦　揭柬國殺豬盤詐欺

美英制裁中國犯罪首腦　揭柬國殺豬盤詐欺

媽顛顯發作昏迷　3歲兒FaceTime報警救命

媽顛顯發作昏迷　3歲兒FaceTime報警救命

騎士深夜鬼祟！南警攔查驚見38.26g安毒

騎士深夜鬼祟！南警攔查驚見38.26g安毒

關鍵字：

堪薩斯州綁架監視器警方女子北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

直擊小S隔7個月首現身！「Lily陪身邊露笑容」

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

北車性侵案「10分鐘」沒人制止　網不敢相信

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

即／鮑爾將開口！美股三大指數開盤齊跌

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉

男大生想休學繳不出學費隔日墜樓亡　校方沉痛回應

37歲八點檔女星一次宣布結婚、懷孕！接地氣閃照曝光

威廉閃兵後首受訪重大改變　「準備賣房子渡過難關」

徵助理「一堆破40歲投履歷」！公司只挑年輕人慘爆

陸放寬「一次有效台胞證」條件　

更多

最夯影音

更多
顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效
台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面