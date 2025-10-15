快訊／不爽汽車右切急停！騎士怒「丟鞭炮燒車」被逮捕　畫面曝光

記者陳以昇、戴若涵／新北報導
新北市中和區中正路與中山路二段路口15日中午發生一起事件！一名49歲林姓機車騎士行經中和區中正、建八路口時，遇上一台由31歲陳男駕駛的汽車突右轉急停，林姓騎士緊急剎車，氣憤上前理論未果。林男事後行經中正、中山路口時，發現陳男的汽車正在停等紅燈，這才朝車內丟鞭炮洩憤隨後逃逸，林男2小時後在興南路二段的住家遭逮捕，至於陳男則是右手輕微燒燙傷。
▲中和男騎士不爽汽車右切急停，他氣憤丟鞭炮燒車，車內畫面曝光。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）
