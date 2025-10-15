陸大使：台灣是「最具顛覆性」問題　美應停止「台灣地位未定」論

▲大陸駐美國大使謝鋒。（圖／翻攝大陸駐美大使館官網，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

美國在台協會（AIT）日前主動提及「台灣地位未定」論，引發大陸多次反駁。大陸駐美國大使謝鋒在一場活動中再次向美國喊話稱，「台灣問題是對中美關係最具顛覆性的問題」，必須恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，並要求美方停止「歪曲聯大第2758號決議」、停止散布「台灣地位未定」論。

10月14日，謝鋒應邀出席美中關係全國委員會年度頒獎晚宴並致辭。談及中美近期貿易博弈，謝鋒強調，關稅戰、貿易戰打不得，不會有贏家，「關稅戰貿易戰只會兩敗俱傷，平等、尊重和互惠才是妥處分歧的唯一出路」，

謝鋒強調，中方不願打，但絕不會坐視自身權益遭到損害、國際經貿規則和多邊貿易體制受到破壞。他呼籲，美方應該回歸理性，停止極限施壓，在相互尊重、平等協商基礎上，通過對話解決各自關切，不要再走經貿關係緊張升級的老路死路。

謝鋒表示，新形勢下，中美共同利益不是減少，而是增多了；雙方合作的戰略價值不是下降，而是上升了；在打擊毒品走私、電信詐騙、金融犯罪，應對氣候變化、推進全球婦女事業、癌症和傳染病防治、太空探索等雙多邊領域，中美應該也可以開拓合作新亮點、培育增長點。

謝鋒強調，中美歷史、文化、制度、國情不同，難免存在分歧矛盾，但不能被偏見疑忌主導決策，不能讓衝突對抗定調雙邊關係，而應尊重彼此核心利益和重大關切，努力做夥伴朋友而非對手敵人。

「台灣問題是對中美關係最具顛覆性的問題，一個中國原則和中美三個聯合公報關乎中美關係政治基礎，必須堅定恪守」，謝鋒強調，「美方務必謹言慎行，停止歪曲聯大第2758號決議，停止散布『台灣地位未定』謬論，不向『台獨』勢力發出任何錯誤信號。」

謝鋒最後說，「面對變亂交織的世界，我們有一千條理由把中美關係搞好，沒有任何藉口把中美關係搞砸。有志者事竟成，辦法總比困難多，路在腳下，事在人為。」

▼謝鋒出席美中關係全國委員會2025年度頒獎晚宴。