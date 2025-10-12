袋袋傳愛壓克力彩繪DIY10/18登場　提升租稅常識兼捐發票做公益

▲南投稅務局持續辦理「愛心捐發票換宣導品 雲端福利店」活動。（圖／翻攝「投稅洽洽」臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣稅務局為宣導以載具儲存發票及充實民眾租稅常識，將於10月18日「袋袋傳愛壓克力彩繪DIY」暨雲端發票推廣活動，限額60名，只要在14日前報名並於現場捐贈9、10月份20張紙本發票，或10張雲端發票即可參加，募得發票全數捐贈予縣內公益團體。

縣府稅務局表示，本次活動結合手作DIY課程，提供互動及多元化的租稅學習方式，當天除邀請專業講師教授壓克力彩繪提袋DIY，還安排租稅有獎徵答、加入該局臉書粉絲專頁、申辦手機條碼及提供豐富的宣導品供兌換等活動，邀請全縣各國民中、小學學生、教職員及民眾參加。

活動將於10月18日(星期六)在草屯鎮敦和國民小學活動中心辦理，稅務局提醒意者上稅務局網站(https://www.nttb.gov.tw )報名專區報名、額滿為止，如有相關問題，可利用稅務局免費服務電話0800-496969洽詢。

此外，只要赴南投稅務局捐贈「未開獎」紙本或雲端發票（金額10元以上）即可兌換實用宣導品，並將不定期更新宣導品，另申辦手機條碼、設定捐贈碼、領獎帳戶或載具歸戶，每完成1項活動即可獲得小禮物1份；時間自即日起至12月31日止(上午8時30分至12時，下午13時30分至17時)。