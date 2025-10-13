嘉義水上UP馬拉松　1600名跑者為台灣生日獻祝福

▲用腳步為國慶喝采！第三屆「水上UP雙十半程馬拉松」1600名跑者熱血開跑 。（圖／水上鄉公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

由水上鄉公所主辦的「第三屆水上UP雙十半程馬拉松－水圳縱橫跑」，日前在國慶日當天吸引超過1600位跑者齊聚北回太空館前，以最健康、最熱血的方式，共同為中華民國慶生。今年風雨無情、天災頻仍，但在這片土地上，台灣人民依然展現出「越艱難，越堅強，越團結」的精神。

鄉長林緗亭指出，今年的活動別具意義，「我們用雙腳、用汗水、用熱情的心，為台灣慶生。」活動不僅象徵著體育精神，更展現全民團結、堅毅不拔的信念。

令人感動的是，今年報名參加的跑者中，除了有全家總動員一起上場外，還有多位身障朋友主動報名，以行動展現永不放棄的精神；最小的參賽者年僅一歲，由父母推著嬰兒車一同完賽，成為賽道上最萌的焦點。這份跨越年齡與身體限制的參與，讓「水上UP」真正成為全民共享的節慶。

本次賽事能順利舉行，背後有許多單位默默支持。林鄉長特別感謝水上鄉農會連續三年全體總動員、以行動力挺活動；嘉義縣政府連續三年提供補助經費；康德光學眼鏡連續三年熱情贊助；以及慈濟師兄師姐與眾多志工的全力協助，讓活動一年比一年精彩。

活動現場也特別準備了水上在地特色補給——清涼仙草與香甜洋香瓜，讓跑者在途中補充能量、感受水上鄉的熱情與美味。

隨著鳴槍聲響起，跑者們以最熱血的腳步、最堅定的心，一同高喊「水上UP！台灣UP！」，用行動為台灣的生日獻上最特別的祝福。