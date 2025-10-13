　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義水上UP馬拉松　1600名跑者為台灣生日獻祝福

▲▼ 用腳步為國慶喝采！第三屆「水上UP雙十半程馬拉松」1600名跑者熱血開跑 。（圖／水上鄉公所提供）

▲用腳步為國慶喝采！第三屆「水上UP雙十半程馬拉松」1600名跑者熱血開跑 。（圖／水上鄉公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

由水上鄉公所主辦的「第三屆水上UP雙十半程馬拉松－水圳縱橫跑」，日前在國慶日當天吸引超過1600位跑者齊聚北回太空館前，以最健康、最熱血的方式，共同為中華民國慶生。今年風雨無情、天災頻仍，但在這片土地上，台灣人民依然展現出「越艱難，越堅強，越團結」的精神。

▲▼ 用腳步為國慶喝采！第三屆「水上UP雙十半程馬拉松」1600名跑者熱血開跑 。（圖／水上鄉公所提供）

鄉長林緗亭指出，今年的活動別具意義，「我們用雙腳、用汗水、用熱情的心，為台灣慶生。」活動不僅象徵著體育精神，更展現全民團結、堅毅不拔的信念。

令人感動的是，今年報名參加的跑者中，除了有全家總動員一起上場外，還有多位身障朋友主動報名，以行動展現永不放棄的精神；最小的參賽者年僅一歲，由父母推著嬰兒車一同完賽，成為賽道上最萌的焦點。這份跨越年齡與身體限制的參與，讓「水上UP」真正成為全民共享的節慶。

▲▼ 用腳步為國慶喝采！第三屆「水上UP雙十半程馬拉松」1600名跑者熱血開跑 。（圖／水上鄉公所提供）

本次賽事能順利舉行，背後有許多單位默默支持。林鄉長特別感謝水上鄉農會連續三年全體總動員、以行動力挺活動；嘉義縣政府連續三年提供補助經費；康德光學眼鏡連續三年熱情贊助；以及慈濟師兄師姐與眾多志工的全力協助，讓活動一年比一年精彩。

活動現場也特別準備了水上在地特色補給——清涼仙草與香甜洋香瓜，讓跑者在途中補充能量、感受水上鄉的熱情與美味。

▲▼ 用腳步為國慶喝采！第三屆「水上UP雙十半程馬拉松」1600名跑者熱血開跑 。（圖／水上鄉公所提供）

隨著鳴槍聲響起，跑者們以最熱血的腳步、最堅定的心，一同高喊「水上UP！台灣UP！」，用行動為台灣的生日獻上最特別的祝福。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 0 8033 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
長榮空姐疑罹罕病猝逝！死亡率極高...有3症狀快就醫
快訊／9頭身女神、顏值暴徒重磅加盟！共同擔任隊長
Lulu婚後首露面　保密戀情「演藝圈只有一人知情」
快訊／桃猿先發打線出爐！
立榮怪客！機上嗑7便當「邊吐給空服清」　鄰座律師幾乎站全程
快訊／長榮空姐返台16天猝逝　初步調查出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

深化性平教育紮根閱讀！　台南表揚閱讀闖關優秀學生提升網安意識

亞太童軍領袖會議高雄登場！展現VR互動科技　推廣永續共融願景

台東幼兒園小寶貝遊街參訪　化身小小波麗士！

嘉義水上UP馬拉松　1600名跑者為台灣生日獻祝福

嘉義縣消防特搜隊持續集結　支援花蓮搜救不中斷

台東197縣道最後一處瓶頸改善工程　「萬安橋」正式開工

禾韻生醫捐贈百套ApoE基因檢測組　攜手華醫啟動失智症檢測計畫

雨多溼熱洋蔥病害拉警報　農改場籲防黃萎+炭疽雙重威脅

《火神祭》點燃漁光島！　黃偉哲揭幕台灣首屆火舞藝術節

奇美醫院「重啟心跳・擁抱新生」團聚會　4位康復者感謝急救團隊

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

輝達北士科卡關　李四川宣布：明發函新壽提共同合意解約

深化性平教育紮根閱讀！　台南表揚閱讀闖關優秀學生提升網安意識

亞太童軍領袖會議高雄登場！展現VR互動科技　推廣永續共融願景

台東幼兒園小寶貝遊街參訪　化身小小波麗士！

嘉義水上UP馬拉松　1600名跑者為台灣生日獻祝福

嘉義縣消防特搜隊持續集結　支援花蓮搜救不中斷

台東197縣道最後一處瓶頸改善工程　「萬安橋」正式開工

禾韻生醫捐贈百套ApoE基因檢測組　攜手華醫啟動失智症檢測計畫

雨多溼熱洋蔥病害拉警報　農改場籲防黃萎+炭疽雙重威脅

《火神祭》點燃漁光島！　黃偉哲揭幕台灣首屆火舞藝術節

奇美醫院「重啟心跳・擁抱新生」團聚會　4位康復者感謝急救團隊

外資賣超台股563.13億元、今年第二大　砍南亞科2.9萬張

太管處南湖山區淨山！清出「大型瓦斯桶」　志工：太誇張了

顏正國頭七！家人悲痛「7天像是一世紀」　鋼鐵爸哀慟緬懷：請你放心地走！

20年屏東好樂迪將歇業　在地估月租「上看百萬」

吳宗憲早察覺Lulu、陳漢典戀情「當場抓姦」！紅包已準備：不在意零頭

深化性平教育紮根閱讀！　台南表揚閱讀闖關優秀學生提升網安意識

韓大學生遭詐騙柬埔寨！暴打「電擊見骨」劇痛慘死　3名中國嫌被捕

長榮空服員疑罹罕病猝逝！醫曝「死亡率極高」...3大症狀快就醫

「若有一人成就了我，那一定是戴資穎」　陳雨菲曝小戴暖心訊息

自己家鄉自己救！花蓮子弟投入災後復原　替代役備役首度勤務召集

開車想睡覺怎麼辦？ 他嚇自己一跳XD

地方熱門新聞

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

白沙屯媽祖2度衝「吊車大王豪宅」　胡董激動落淚

曾是飯店女老闆！58歲靠就業中心展開第二人生

失蹤夫婦車輛被泥流沖到800米外　屏東特搜尋獲

烏山頭光電板清洗惹議陳亭妃籲中央別再核准准任何水庫光電執照

送154份餐給光復國小！花蓮老闆被讚爆

桃園捷運綠線　今年第6台潛盾機發進！　

新北府中遊龍陸橋拆除　縣民大道重現明亮風貌

桃園「跨味新創」新住民用家鄉料理　說故事

車禍族人申請急難救助被趕走施餘興望怒轟區公所態度惡劣

2025太平洋自行車公益家庭日　募50萬助弱勢

桃園東吳校友會金曲音樂饗宴　牽繫校友情誼

台南關子嶺溫泉美食節登場「天下第一鼎」重現江湖

新北完成18件復建工程　恢復北海岸農業命脈

更多熱門

相關新聞

高市早苗「向台灣喊話」挺台：日本重要夥伴

高市早苗「向台灣喊話」挺台：日本重要夥伴

今（13）日，高市早苗再度透過社群發文向台灣喊話，強調台灣是日本極為重要的國際友人與合作夥伴。

基隆城市半程馬拉松10／19登場　4000跑者齊聚開跑

基隆城市半程馬拉松10／19登場　4000跑者齊聚開跑

小琉球11潛水客傳遭捲走　海巡：全員平安

小琉球11潛水客傳遭捲走　海巡：全員平安

75歲台嬤遭新加坡男「揮拳痛毆、吐口水」

75歲台嬤遭新加坡男「揮拳痛毆、吐口水」

美參院通過法案　邀台參與環太軍演

美參院通過法案　邀台參與環太軍演

關鍵字：

嘉義水上台灣馬拉松國慶

讀者迴響

熱門新聞

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

影／獅姐在總統面前昏倒　賴清德秒蹲地變「賴醫師」診斷！

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

要降溫了！　變天轉雨時間曝

她曝過世空服「有在健身衝浪」：應很健康的

快訊／金馬影帝病逝！　《天浴》洛桑群培離世享壽68歲

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

陳志強、曾智希被目擊騎機車出門

空服抱病上班「座艙長冷處理」　前機長怒爆黑歷史

抱病空服想叫救護車　座艙長：要自費餒

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

更多

最夯影音

更多
機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD
兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面