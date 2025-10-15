　
社會 社會焦點 保障人權

給帳號只為換1包米？　無業女申請補助遇詐衰變被告

記者黃翊婷／綜合報導

無業婦人小鳳（化名）被指控為了獲得米、油，在去年6月間將2張提款卡交給詐團使用，導致3名受害者被騙24萬餘元，其中10萬元被詐團成員領走，她因而挨告。不過，小鳳堅稱自己是申請補助遇到詐團，經屏東地院法官審理後，日前裁定她無罪。

▲▼日本從美國加州進口白米。（圖／VCG）

▲小鳳上網申請補助，想換取米、油等生活物資，結果遇到詐團，反而淪為詐騙案被告。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小鳳被指控為了獲得每個月1包米、1罐油和6萬元補助款項，竟在去年6月間將名下2個金融帳戶的提款卡及密碼交給詐團，導致3名受害者被騙24萬6063元，其中10萬元已被詐團提領。

小鳳因為此事挨告，但她辯稱，自己是在臉書看到某基金會的廣告，想要申請補助獲得米、油等物資，對方告知還可以申請補助款，她便依照指示填寫帳戶資料、提供提款卡進行審核，後來發現事情不對勁，她就立刻報警並向銀行申請掛失，並非有意幫助詐團。

屏東地院法官表示，經檢視小鳳的LINE對話紀錄，發現她確實是被詐團話術誘導，為了申請6萬元補助款才會答應提供提款卡，當她發現帳戶出現不明金流時，立刻就報警處理並向銀行辦理掛失，此外，她還曾撥打165反詐騙專線諮詢。

法官指出，因為小鳳後續一系列的處理動作，阻擋了詐團提領所有贓款的行為，只有10萬元被領走，其餘款項都被圈存並發還給受害者，所以難認小鳳主觀上有幫助詐團騙錢、洗錢的犯意，最終認定此案證據不足，裁定小鳳無罪，全案仍可上訴。

10/14 全台詐欺最新數據

柬詐騙台灣9公司被制裁　名單曝全在大安區

美國司法部與財政部14日聯合起訴柬埔寨太子集團控股（Prince Holding Group）創辦人陳志（Chen Zhi），指控其涉嫌電匯詐欺、洗錢及強迫勞動，並沒收其持有的12萬7271枚比特幣，市值約150億美元（約台幣4875億），為司法部史上最大宗加密資產查扣案。同時，台灣有9間公司也被列入制裁名單，巧合的是這9間公司登記位置都在大安區一棟豪宅內。

