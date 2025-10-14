黃國昌爆養駭客竊個資　吳思瑤「不禁懷念起吳春城」：更有擔當

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨主席黃國昌被爆養狗仔跟監政敵，引發社會熱議，如今又被《鏡週刊》爆出還有駭客志工團。黃國昌駁斥，「我從來就沒有什麼駭客集團」，更痛批《鏡週刊》又壞又蠢，把完全不相干的隻字片語編成科幻小說。對此，民進黨立委吳思瑤今（14日）感慨地說，「我不禁懷念起吳春城委員了」，吳春城在捲入壯世代爭議後就辭職，負起政治責任，跟黃國昌比，顯然更有擔當。

針對黃國昌養駭客疑雲，吳思瑤上午受訪時諷刺，「只有黃國昌能夠超越黃國昌」，原來黃國昌所豢養的邪惡帝國，不只養狗仔、網軍，竟然還養駭客，而這個駭客集團不只駭入個人手機、社群，甚至駭入公署機關、戶政機關的資訊，實在比臭不可聞更臭不可聞。

吳思瑤說，這也讓大家回想起，黃國昌一再以揭弊之名，在立法院委員會質詢時，為難法務部人員，甚至提出所謂暗網的資料，現在真相大白，黃國昌所用的暗網資料居然就是他養網軍、駭客而得來的不法資訊。

吳思瑤批評，用非法狗仔跟監、盯梢政敵，黃國昌還不過癮，現在再秀下限，養駭客侵入他人的個資跟公署機關，這絕對是罪加一等。現行制度上，立法院並沒有能將立委逐出國會的機制，憲法上也欠缺不分區立委不適任退場機制。

吳思瑤感嘆，「我不禁懷念起吳春城委員了」，吳春城在捲入、爆出壯世代爭議後就請辭了，不管是主動請辭還是被當時的民眾黨中央要求請辭，至少吳春城負起政治責任。跟黃國昌相比，昔日的吳春城顯然更有為、有擔當。今日黃國昌面對自己一件又一件的爭議、不法事件，不要持續的迴避、只說別人臭不可聞，應當好好嚴肅面對自己後續法律問題及政治責任。

民進黨團副幹事長沈伯洋上午受訪時表示，大家最近常討論中國的飽和式的無人機攻擊，很怕無人機到台灣怎麼辦。但他要告訴大家，「我們最需要擔心的叫做『立委型無人機』」，就是偽裝成立委樣子的無人機，就是在立法院，甚至現在有立委不但跟駭客扯上關係，還做政治跟監，而這些資料誰最需要？「這都是中國所需要的資料」。

沈伯洋說，一些政要人物的隱私可能被駭客打下來放在暗網上，是誰把暗網資料拿出來，還在質詢台上質詢的？就是黃國昌。這在世界各國是醜聞等級的，基本上政治人物就是要一鞠躬下台，不懂為什麼黃早上都還可以開記者會，講一些莫名其妙的話。

副幹事長范雲也說，從今日《鏡週刊》的相關訊息，黃國昌已經不只涉及違反個資法、政治獻金法，甚至國安相關法規、立法委員行為法。黃國昌是國家最高研究機構培養出來的法律人才，如果最後確實違反國家法律，不只是學界之恥，也應該要永久退出政壇，因為也會是台灣政壇之恥。

林楚茵則在社群平台發文痛批，黃國昌根本是「政治垃圾場」，所有骯髒事都有他的份！養狗（仔）不夠，還需要「駭客團」入侵政府、戶政系統，竊取民間機敏資料再販賣，幫黃國昌假揭弊。

林楚茵質疑，養狗仔這麼花錢的事，黃國昌的錢從哪裡來？「暗網兜售資料」是黃國昌的被動收入嗎？跟拍的照片與駭客竊取「尚未公布」的資料，全是個資以及高機敏資料，到底流向何處？是幫誰搜集？黃國昌回應他沒養駭客，但這群駭客「義工」團，難道黃國昌沒「指使」嗎？

林楚茵諷刺，又一個「要人做髒事、還不付錢」的立委，王鴻薇與黃國昌臭氣相同，才會不斷幫對方洗地！要抓詐騙集團，就得抓到頭！政治狗仔、駭客團的首腦，就是黃國昌！民進黨團今早已赴監察院檢舉黃國昌，請監委別怕惡勢力，儘速查辦！一堆臭不可聞的醜事，讓黃國昌不能再躲起來！