美軍恐介入以哈？　川普警告哈瑪斯：若不繳械「我們會親自出手」

▲川普明確表示哈瑪斯必須解除武裝，否則美方將親自動手解除。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近日再度針對加薩局勢發出強硬警告，明確表示哈瑪斯（Hamas）必須解除武裝，否則美方將親自動手解除，甚至可能帶點暴力成分。

根據《衛報》報導，川普14日在接受媒體訪問時指出，若哈瑪斯不主動繳械，「我們會讓他們解除武裝，而且會非常快，甚至可能帶點暴力成分」。他強調，這項行動「一定會發生」，並希望能在「合理的時間內」完成。

隨著川普促成的加薩停火協議生效，外界焦點轉向白宮如何迫使哈瑪斯繳械並撤出加薩地區，特別是在他提出的20點和平方案第二階段即將啟動之際。

儘管川普先前承認，哈瑪斯短期內仍會在加薩維持「有限度」的秩序角色，但他也明言，該組織最終必須放棄武裝與控制權。

他透露，美方在和平協議第二階段啟動前，已暫時同意讓哈瑪斯協助部分安全維持工作，「他們願意停止問題，這點他們也坦率表達，我們因此給予他們一段時間的批准。」

川普並坦言，加薩的重建任務將危險又艱難，美方需要與當地力量合作，才能確保重建順利推進。他稍早在埃及表示，和平方案第二階段已經開始，雖然部分條文會分階段執行，但首要任務是清理加薩。

上週，川普的中東特使魏科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner）曾在杜哈會晤哈瑪斯代表團，率團的是該組織政治領袖海耶（Khalil al-Hayya）。庫許納當場保證，只要哈瑪斯簽署協議，川普將確保以色列不會重啟戰火。