輝達以色列員工被哈瑪斯囚禁738天獲釋　黃仁勳激動發內部信

▲2023年10月7日參加以色列諾瓦音樂節時，遭哈瑪斯武裝分子劫持。哈瑪斯今與以色列交換人質囚犯。以色列女大生阿加瑪尼（Noa Argamani）終於與男友歐爾（Avinatan Or）團聚。（圖／路透）



記者鄒鎮宇／綜合報導

輝達（NVIDIA）以色列特拉維夫研發中心的電機工程師歐爾，歷經兩年哈瑪斯囚禁，於停火協議下獲釋並由紅十字會接回。NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳13日特地發信給全球同仁，分享這個振奮人心的消息，「我深受感動，也滿懷感激。剛剛，我們的同事歐爾終於獲釋，回到家人身邊。」

據《Calcalist》報導，歐爾今年32歲，2022年加入NVIDIA，主責VLSI設計部門DFT工程，畢業於本古里安大學。2023年10月7日，他與女友在距離雷伊姆基布茲附近參加Nova音樂節時遭到綁架，女友已於今年6月以軍營救行動獲釋。歐爾則在被囚738天後，終於在美國斡旋下，作為以色列與哈瑪斯停火及交換協議的一部分重獲自由。

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（圖／路透）



黃仁勳在信中感謝歐爾母親迪莎「堅強、勇敢且充滿希望」，並讚揚以色列團隊始終陪伴家屬、守望相助。黃仁勳也提到，NVIDIA在這場戰爭中有數千名員工勇敢保衛家園，許多人承受家人失落、傷痛或不確定，甚至有同事與親屬不幸罹難。他特別緬懷失去的同事，以及員工家屬的悲劇，並強調「悲傷不分宗教、族群，大家共同哀悼也共同祈願和平與重建。」

黃仁勳期盼這次停火與人質獲釋能成為地區復原的起點。他在信末說，「歐爾，歡迎回家。你的平安歸來，帶給NVIDIA大家庭無比喜悅與安慰，願這一刻成為走向復原、更新及持久和平的第一步。」

NVIDIA去年12月動員全公司、員工共同捐出1500萬美元，協助以色列與加薩地區受戰爭影響的民眾，創下公司30年來最大規模的人道救援行動。