　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

哈瑪斯移交4具人質遺體　以軍警告「不全數歸還就斷援」

▲▼運送人質遺體的車隊抵達位於以色列特拉維夫的阿布卡比爾（Abu Kabir）法醫中心。（圖／路透）

▲運送人質遺體的車隊抵達位於以色列特拉維夫的阿布卡比爾（Abu Kabir）法醫中心。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

哈瑪斯14日深夜交還4具以色列人質遺體，以色列國防軍（IDF）證實接收，但同時警告若該組織未歸還所有28具罹難人質遺體，將繼續限制人道援助進入加薩。美國總統川普（Donald Trump）則放話，若哈瑪斯不繳械，「美方將出手強制解除其武裝」，強硬言辭令外界憂心和平協議恐再生變數。

根據《路透社》、《衛報》報導，以軍表示，紅十字會於15日晚間在加薩北部交接點將4具棺木交給以色列軍方，隨後於午夜前越過邊界，送往以色列境內進行法醫鑑定。哈瑪斯發言人卡塞姆（Hazem Qassem）也在臉書發文證實交接進行中，強調「我方人員正依協議執行遺體移交，以落實結束戰爭的共識」。

▲▼紅十字會的車輛抵達加薩市（Gaza City），準備從哈瑪斯（Hamas）武裝分子手中接收人質遺體。（圖／路透）

▲紅十字會的車輛抵達加薩市，準備從哈瑪斯手中接收人質遺體。（圖／路透）

這批遺體交還行動發生在以方宣布削減人道物資援助規模後。以色列政府指出，哈瑪斯未依上週達成的停火協議，交出全部遺體，構成違約，因而決定自15日起將每日進入加薩的援助卡車減半，並暫緩重新開放與埃及接壤的拉法口岸（Rafah Crossing）。

根據川普促成的20點和平計畫，哈瑪斯與以色列皆同意歸還48名人質，包括20名生還者與28具罹難者遺體；不過截至目前，僅有8具遺體被送回以色列。以軍要求哈瑪斯「必須履行協議義務，歸還所有人質，讓他們獲得適當安葬」，並警告若再拖延，「將視為嚴重違約行為並採取對應行動」。

川普對此態度更為強硬。他在華府發表談話時直言，「如果他們不解除武裝，我們會讓他們解除，這會很快發生，甚至可能帶點暴力。」他強調，美方有決心確保哈瑪斯履行停火協議，也暗示「第二階段的行動現在開始」。

▲▼重型機具在加薩市（Gaza City）協助清運。（圖／路透）

▲重型機具在加薩市協助清運。（圖／路透）

另一方面，加薩局勢仍不穩定。哈瑪斯重新派遣數百名武裝人員上街維持秩序，並在加薩市區公開處決多名被指控與以色列合作的男子，影片曝光後在當地引發恐慌與憤怒。據《路透社》報導，哈瑪斯證實這些處決由其戰士執行，聲稱是為了「恢復治安、消除無法無天」。

以軍則指控哈瑪斯藉停火之名清算政敵。根據《瓦法通訊社》，以色列無人機週二在加薩東部謝賈耶（Shejaiya）區發動攻擊，造成5人死亡；另在汗尤尼斯（Khan Younis）附近空襲中，一人死亡、一人受傷。以軍聲稱開火原因是「民眾越過停火線並接近部隊」，已多次警告撤離未果。

這場停火協議終結了自2023年10月7日以來長達兩年的加薩戰爭。當年哈瑪斯突襲以色列南部，造成約1200人死亡、251人遭擄為人質；以軍隨後展開報復性攻擊。根據哈瑪斯掌控的加薩衛生部數據，至今已有超過6萬7千人喪生，數千人仍埋於瓦礫中。

川普政府所主導的停火計畫雖讓戰火暫歇，但如何確保哈瑪斯完全繳械、遺體全數返還，以及人道援助恢復正常流入，仍是下一階段的最大考驗。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 1 5616 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北市20多歲女遭「當街脫褲」拉扯！　她嚇壞放聲尖叫
獨／北車性侵狼身分曝！
女童生態池溺斃！Google顯示「永久歇業」　幼兒園回應了
在野瘋傳「藥水洗光電板」　7大公會共同聲明
男大生繳不出1萬8學費隔日墜樓亡　校方沉痛回應
竹北女童幼兒園溺斃！　現場畫面曝
國安局出手查「境外介入藍主席選舉」　YT帳號一半定位境外
輝達員工被哈瑪斯囚738天　同事告知好消息：股票漲了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

30年沒弄丟行李！　日本關西機場創世界紀錄

北京「在台海行動」威脅印太安全　德外長批中俄破壞國際秩序

地球氣候突破臨界點！珊瑚瀕死、洋流將崩　專家曝唯一轉機

哈瑪斯移交4具人質遺體　以軍警告「不全數歸還就斷援」

美軍恐介入以哈？　川普警告哈瑪斯：若不繳械「我們會親自出手」

英國氣候變遷委員會示警　高溫危機須緊急因應

美政府關門進入第2週　川普：17日公布裁撤計畫清單

川普認擬砸6000億影響阿根廷大選：執政黨選輸就沒錢拿

IMF最新報告　台灣2025成長率上調至3.7%

《時代》封面沒拍到頭髮！　川普氣到半夜怒飆

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

昆凌合體Melody狂飆「晶晶體」　維持10年婚姻祕訣：不要找麻煩

典典寶寶烤肉被燙到：我要再一次！　和趙小僑逛市場「狂被老闆送東西」

公車上互毆！女通緝犯拿拖鞋「打蟑螂式」狂巴　阿伯無影腳狠踹

30年沒弄丟行李！　日本關西機場創世界紀錄

北京「在台海行動」威脅印太安全　德外長批中俄破壞國際秩序

地球氣候突破臨界點！珊瑚瀕死、洋流將崩　專家曝唯一轉機

哈瑪斯移交4具人質遺體　以軍警告「不全數歸還就斷援」

美軍恐介入以哈？　川普警告哈瑪斯：若不繳械「我們會親自出手」

英國氣候變遷委員會示警　高溫危機須緊急因應

美政府關門進入第2週　川普：17日公布裁撤計畫清單

川普認擬砸6000億影響阿根廷大選：執政黨選輸就沒錢拿

IMF最新報告　台灣2025成長率上調至3.7%

《時代》封面沒拍到頭髮！　川普氣到半夜怒飆

大谷翔平終於安打！突破20打席熄火低潮　貢獻打點讓客場球迷靜默

ChatGPT終於「解禁」！成人驗證年底上線　情色內容全面開放

紐西蘭航空直飛南半球！跟著大明星去旅行「必訪三大景點」玩遍南北島自然奇景與文化秘境

「211 餐盤」飲控卻瘦不下來　醫揭食材選擇3重點：香腸換豆乾

00988A今起募集繳款　一張一萬元入手投資全球創新產業

2025黑麵琵鷺保育季10／26登場　黃偉哲邀民眾來台南賞黑琵嚐海味

高雄轎車迴轉未禮讓釀擦撞　車頭轉180度變「逆向」

韓劇男神李相燁跨足直屏短劇！　5天點擊破3000萬

井口和朋遭歐力士戰力外有意來台發展　7年前曾接受葉君璋指導

獨／北車性侵狼身分曝！涉竊判囚6月遭通緝　逍遙狂歡鐵警當機

【respect空服員】怪婦吃7個便當亂吐！鄰座乘客：此生最噁航班

國際熱門新聞

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

出現6跡象　恐在好市多當「盤子」

柬詐騙台灣9公司被制裁　名單曝全在大安區

日大咖女星想約大谷翔平　被冷回3字全場尷尬

不只酷刑還要陪打牌　人質囚禁生活曝光

快整理房間　3類日常用品變金礦

日本政局恐變天　首相驚見黑馬

即／狄安吉羅胰臟癌去世　享年51歲

輝達以色列員工被囚738天獲釋　黃仁勳激動發內部信

14歲男「疑暗戀被拒」捅死16歲學姐

《時代》封面沒拍到頭髮！　川普氣到半夜怒飆

川普擬禁中國食用油！美股漲跌互見　台積電ADR下挫逾2％

印尼總統請託川普「沒關麥克風」　私密內容曝

若美對中出1狠招　台灣恐遭封鎖

更多熱門

相關新聞

川普警告哈瑪斯：若不繳械我們會親自出手

川普警告哈瑪斯：若不繳械我們會親自出手

美國總統川普（Donald Trump）近日再度針對加薩局勢發出強硬警告，明確表示哈瑪斯（Hamas）必須解除武裝，否則美方將親自動手解除，甚至可能帶點暴力成分。

川普認擬砸6000億影響阿根廷大選：執政黨選輸就沒錢拿

川普認擬砸6000億影響阿根廷大選：執政黨選輸就沒錢拿

美政府關門暫無解　川普：17日宣布裁撤計畫清單

美政府關門暫無解　川普：17日宣布裁撤計畫清單

《時代》封面沒拍到頭髮！　川普氣到半夜怒飆

《時代》封面沒拍到頭髮！　川普氣到半夜怒飆

柬詐騙台灣9公司被制裁　名單曝全在大安區

柬詐騙台灣9公司被制裁　名單曝全在大安區

關鍵字：

哈瑪斯以色列巴勒斯坦軍武國際軍武加薩走廊人質川普美國北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

即／鮑爾將開口！美股三大指數開盤齊跌

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

直擊小S隔7個月首現身！「Lily陪身邊露笑容」

徵助理「一堆破40歲投履歷」！公司只挑年輕人慘爆

59歲醫生車禍亡　為恭醫院沉痛聲明

爆熱戀60歲司機！啦啦隊女神認了交往2年

準風神路徑預測北修　可能轉彎撲台

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

長榮航空高階主管變共諜　收買官員遭起訴

出現6跡象　恐在好市多當「盤子」

北車「大廳撿屍」10分鐘沒人理！　列管街友一半都在這

墜落20公分深生態池！竹北幼兒園傳女童溺斃

更多

最夯影音

更多
顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效
台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面