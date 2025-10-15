哈瑪斯移交4具人質遺體　以軍警告「不全數歸還就斷援」

▲運送人質遺體的車隊抵達位於以色列特拉維夫的阿布卡比爾（Abu Kabir）法醫中心。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

哈瑪斯14日深夜交還4具以色列人質遺體，以色列國防軍（IDF）證實接收，但同時警告若該組織未歸還所有28具罹難人質遺體，將繼續限制人道援助進入加薩。美國總統川普（Donald Trump）則放話，若哈瑪斯不繳械，「美方將出手強制解除其武裝」，強硬言辭令外界憂心和平協議恐再生變數。

根據《路透社》、《衛報》報導，以軍表示，紅十字會於15日晚間在加薩北部交接點將4具棺木交給以色列軍方，隨後於午夜前越過邊界，送往以色列境內進行法醫鑑定。哈瑪斯發言人卡塞姆（Hazem Qassem）也在臉書發文證實交接進行中，強調「我方人員正依協議執行遺體移交，以落實結束戰爭的共識」。

▲紅十字會的車輛抵達加薩市，準備從哈瑪斯手中接收人質遺體。（圖／路透）



這批遺體交還行動發生在以方宣布削減人道物資援助規模後。以色列政府指出，哈瑪斯未依上週達成的停火協議，交出全部遺體，構成違約，因而決定自15日起將每日進入加薩的援助卡車減半，並暫緩重新開放與埃及接壤的拉法口岸（Rafah Crossing）。

根據川普促成的20點和平計畫，哈瑪斯與以色列皆同意歸還48名人質，包括20名生還者與28具罹難者遺體；不過截至目前，僅有8具遺體被送回以色列。以軍要求哈瑪斯「必須履行協議義務，歸還所有人質，讓他們獲得適當安葬」，並警告若再拖延，「將視為嚴重違約行為並採取對應行動」。

川普對此態度更為強硬。他在華府發表談話時直言，「如果他們不解除武裝，我們會讓他們解除，這會很快發生，甚至可能帶點暴力。」他強調，美方有決心確保哈瑪斯履行停火協議，也暗示「第二階段的行動現在開始」。

▲重型機具在加薩市協助清運。（圖／路透）



另一方面，加薩局勢仍不穩定。哈瑪斯重新派遣數百名武裝人員上街維持秩序，並在加薩市區公開處決多名被指控與以色列合作的男子，影片曝光後在當地引發恐慌與憤怒。據《路透社》報導，哈瑪斯證實這些處決由其戰士執行，聲稱是為了「恢復治安、消除無法無天」。

以軍則指控哈瑪斯藉停火之名清算政敵。根據《瓦法通訊社》，以色列無人機週二在加薩東部謝賈耶（Shejaiya）區發動攻擊，造成5人死亡；另在汗尤尼斯（Khan Younis）附近空襲中，一人死亡、一人受傷。以軍聲稱開火原因是「民眾越過停火線並接近部隊」，已多次警告撤離未果。

這場停火協議終結了自2023年10月7日以來長達兩年的加薩戰爭。當年哈瑪斯突襲以色列南部，造成約1200人死亡、251人遭擄為人質；以軍隨後展開報復性攻擊。根據哈瑪斯掌控的加薩衛生部數據，至今已有超過6萬7千人喪生，數千人仍埋於瓦礫中。

川普政府所主導的停火計畫雖讓戰火暫歇，但如何確保哈瑪斯完全繳械、遺體全數返還，以及人道援助恢復正常流入，仍是下一階段的最大考驗。