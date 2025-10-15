看完座艙長聲明　她分析「背後恐怖思維」：經過SOP訓練的麻木

▲長榮航空一名空姐在值勤時身體不適，返台就醫後不久病逝。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者施怡妏／綜合報導

長榮空服員執勤後因病不幸身亡，引起社會熱議，許多人紛紛指責座艙長。粉專「白目姊姊誠實生活指南」指出，這不是單一座艙長的問題，而是一整套文化的鏽蝕，不是誰沒有遞水、熱敷、問候，而是整個企業文化長期灌輸「報告比救人重要」、「流程比生命優先」的冷漠思維。

粉專「白目姊姊誠實生活指南」發文，看了長榮座艙長的聲明覺得很可怕，可以理解，但無法原諒。她點出聲明稿的一句話「沒及時要她PNC或主動要撥打Medlink（但這樣組員會不會有壓力？）」這是一個被制度馴化太久的人，說出來最誠實的一句話。

她提到，這句話揭示出長期在制度下馴化的思維模式，擔心報告、考量流程、害怕被扣分，遠大於拯救一條性命，工作比組員的身體重要，「反覆在對外界喊冤，也反覆在說自己多難過，但沒有一句是站在那個死去的女孩。」

她表示，座艙長的聲明裡沒有一句「我後悔沒有替她撥Medlink」，沒有一句「我希望公司檢討請假制度」，只是急著說「我不是害她生病的那個人」，她認為這不是哀悼，是撇清。

「這絕對是經過SOP訓練的麻木」，她提到，長榮的工作文化，使得機組員寧可硬撐病體也不敢請假，可能會遭扣分、影響福利，導致許多人選擇撐到倒下，「這種被制度養出來的思維，比冷漠更可怕，當一個行業讓人害怕請病假、害怕叫救護車、害怕求助，那就不是工作，而是一場集體的慢性虐待。」

她感嘆，這場悲劇的兇手，不是誰沒有打電話，而是那套讓人「不敢打電話」的制度。

