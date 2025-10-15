請病假沒收全勤獎金　勞長洪申翰喊「不合理」要提制度保障

▲立法院社會福利及衛生環境委員會邀請勞動部、交通部、衛生福利部就「長榮空勤人員因病延誤就醫，應立即檢討航空業職場健康保障飛行安全」進行專題報告並備質詢及審查職業安全衛生法部分條文修正草案。圖為勞動部長洪申翰上台報告。（圖／記者湯興漢攝）



文／中央社

長榮航空空服員抱病上班返台過世引發外界對於勞工請病假關注，勞動部長洪申翰今天說，若因勞工請病假就沒收全勤獎金不合理，將用制度性要求保障勞工權益。

一名長榮航空空服員抱病上班，返台後過世。長榮航空表示，將盡速釐清。桃園市勞檢處前往勞檢，經查工時、輪班間隔符合勞動基準法規定，長榮航空沒有拒絕空服員請假狀況，但某部分假別確實會影響個人考績。

空服員抱病上班引發各界對於勞工請病假的討論，勞工團體昨天也發聲明呼籲職業安全衛生法修法應該納入「病假權」，並禁止因勞工請病假而影響全勤獎金、考績或施以任何不利處分。

洪申翰今天在立法院前接受媒體訪問指出，勞工請病假若雇主拒絕，可依照事業單位規模、違反的人數及情節來加重罰款，最高可罰到新台幣150萬元。

洪申翰也說，從勞動部許多函釋及法院判決，都認定全勤獎金是工資的一部分，所以勞動部這週已經做一些研議，如果勞工請病假就要被沒收整個月的全勤獎金，「這其實是不合理的」，所以未來會用制度性要求來保障勞工權益。

洪申翰呼籲，如果勞工明明生病了該請病假休息卻硬撐著上班，這不應該被視為是企業的正面績效，從一個職場健康的角度來看，這不該被制度性鼓勵。

洪申翰表示，勞工請病假的樣態多，包括被認知成不利對待的樣態其實也多，勞動部後續將做一些綜合檢視跟評估。

另外，針對文化大學勞動暨人力資源學系將廢系一事，洪申翰表示，勞動專業的科系不管是對勞動知識或是相關法規人才培育都有滿大貢獻，國內勞動專業科系本來就很少，文化大學是第一所大學具有勞動相關科系，還是希望勞動相關系所可以繼續運作，對勞工權益都有正面幫助。