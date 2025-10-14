讚北市府處理輝達案從連滾帶爬變從從容容　王世堅：蔣萬安想通了

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者黃國霖攝）

記者詹詠淇／台北報導

輝達（NVIDIA）亞洲總部落腳北士科T17、T18進度全民關注，北市府昨發函給新光人壽，提議共同終止契約。針對北市府和台北市長蔣萬安的表現，民進黨立委王世堅今（14日）表示，北市府過程中有點「連滾帶爬」，因為新光態度硬，開的價格也高，很離譜，蔣萬安和北市府可能有點慌了，而現在蔣萬安想通了，所以又回到了從容不迫。

王世堅今（14日）上午現身立法院院會時，媒體好奇問到，現在覺得蔣萬安有出息嗎？王世堅想了一下後說，「蔣萬安喔…很強啦」，如果蔣萬安把輝達的事好好搞定，不要讓新光人壽獅子大開口，用合理的條件解約，蔣萬安就成就一件非常棒、成功偉大的事情，「我認為這應該積極去做」，因為輝達是台灣第二座護國神山。

王世堅指出，第一座護國神山台積電受政治因素，必須搬到美國去，所以必須再造第二座護國神山，很清楚就是AI、輝達。在AI裡，輝達是執牛耳，想到AI就想到輝達、黃仁勳，所以在這件事絕對不能再用「圖利」2個字講。

王世堅認為，中央政府也幫台北市政府解套了，如果這叫圖利的話，圖利輝達等於圖利台積電，等於圖利全民、全台灣人，所以沒有人會反對。在這件事上，新光人壽自己要想清楚，罩子放亮一點，要為全民利益設想，「所以我想應該會解決啦，短期內就會解決」，因為他們已經聽到社會的聲音、感受到社會的壓力。

王世堅說，再來，就看蔣萬安怎麼把這件事完美處理掉，這件事是結果論，輝達能不能落腳在台灣、台北，在T17、T18，這就是結果，其他都囉嗦了。

媒體好奇，認為蔣萬安現在是從從容容還是連滾帶爬？王世堅認為，北市府過程中有點「連滾帶爬」，因為新光態度硬，開的價格也高，很離譜，蔣萬安和北市府可能有點慌了，所以急急忙忙找了T12、松山文創園區等，但他認為這個都不必要，因為北市府對新光人壽還有其他法律的定義解釋，可針對這部分來解決，現在蔣萬安想通了，所以又回到了從容不迫。

此外，會認為民進黨2026年在台北市對上蔣萬安會更難打嗎？王世堅強調，不會不會，這個他不便解釋，會有很強的人來解釋。至於很強的人是王世堅？王世堅連忙否認，不是，絕對不是他。

▼圖為新光人壽位在北士科的T17、T18鳥瞰圖。（圖／記者湯興漢攝）