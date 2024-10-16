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vivo X200Pro實拍測試　手殘男友也能幫女友拍出神級美照

記者蘇晟彥／北京報導

vivo 14日在北京發表全新旗艦機X200系列，其中X200 Pro更以「追星神器」作為主打，與蔡司合作端出大大大「蔡司2億APO超級長焦」，這次vivo也邀請媒體搶先實測X200 Pro實機拍攝的威力，簡而言之，這一代X200Pro極為適合手殘男／女友幫另一半拍照，隨手拍、隨好看，堪稱新一代拍照神機。

＊圖片下方皆有拍攝參數提供參考

▼vivo X200 Pro真的是手殘也可以輕鬆拍出神級美照。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ vivo,X200,實拍,X200Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ vivo,X200Pro,X200 。（圖／記者蘇晟彥攝）

vivo從2020年開始就與蔡司深度合作，今年在X200 Pro上配置「2億APO超長焦」，最超可達100倍超輕變焦（相機規格詳見下表）。除了超長焦外，人像模式、風景模式也提供各種焦段可供用戶自行選擇，將原本繁複的拍照程序大大降低，基本上就可以「即拍極美」，經過3天的試拍下來真的可以說是手殘人的救星，不需要特別追焦、調整參數，每一張拍出來都是神照等級。

在拍照模式部分，就提供了0.6、1、2、3.7及10倍（焦距分別為15mm、23mm、46mm、85mm及135mm），可以依照拍攝者的需求再度最高調整至100倍超長焦（230mm），以下圖為例，可以把在照片左手側肉眼幾乎無法辨識的鴨子透過超長焦，清晰地呈現在眼前，但實際上會因為補強關係，真實色彩沒有辦法像肉眼看到的一樣，但對於喜歡追星、或是想要觀看超遠距離的用戶，表現非常之亮眼。

▲▼ vivo,X200,實拍,X200Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ vivo,X200,實拍,X200Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

除了在超長焦點亮眼外，在微距的細節處理上也非常出色，以現在吃飯前都要讓手機先吃的慣例，加上蔡司鏡頭的加持，整體變得更加「可口」；而在夜間拍攝部分，也拜蔡司鏡頭所賜，能夠在昏暗的狀況下，將物體的稜線清楚勾勒出來，不會讓陰影處整個黏成一塊，也不需要特別做太多閃光、補光的動作。

此外，在先前X100 Ultra就已經推出過的「人文街拍模式」，更提供比濾鏡更多的細節參數控制選擇，能輕鬆調色出比較復古、懷舊感十足的照片。

▲▼ vivo,X200,實拍,X200Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ vivo,X200,實拍,X200Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼在燈光較為昏暗的狀況下，也能拍出物體細節。

▲▼ vivo,X200,X200Pro,實拍 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ vivo,X200,X200Pro,實拍 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼人文街拍模式可以輕鬆調整出不同感覺的照片。

▲▼ vivo,X200,實拍,X200Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

最後在人像上，其實就是日常用戶最常接觸到的「隨手拍」、「出玩遊玩時拍照」這部分，必須說因為時間比較短，沒有辦法開發出vivo X200 Pro所有的拍照指南，但對於隨時想要拿出來拍照、捕捉周遭景物的細節，會給出X200 Pro極高的評價，真的讓手殘黨也能輕鬆拍出神級的美照，而系統也會自動判別正在拍攝的主題，給出是否更換成相對應模式的選項，大大降低拍照的門檻，造福男／女朋友，依照目前手機拍照功能來說，基本上就是頂規的表現了。

目前台灣預計在11月下旬上市，將推出X200、X200 Pro（X200 Pro mini暫時不會登場），詳細售價待官方公佈。

▲▼ vivo,X200Pro,X200 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ vivo,X200,實拍,X200Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ vivo,X200,實拍,X200Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ vivo,X200,實拍,X200Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

vivo X200 Pro鏡頭規格
主鏡頭：5000 萬畫素，f/1.57 光圈，1/1.3 吋 IMX06C 感光元件，23mm 等效焦距，OIS，具備 GLC T* 鍍膜、VCS 仿生光譜 3.0、精度躍遷 2.0。
長焦鏡頭：2 億畫素，f/2.67 光圈，1/1.4 吋 HP9 感光元件，85mm 等效焦距，OIS，APO 認證，100x 變焦。
超廣角鏡頭：5000 萬畫素，JN1 感光元件，15mm 等效焦距。
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