738天囚禁生活曝光！人質陪打牌幫煮飯　還遭酷刑、鐵鍊鎖地道

▲歐爾被抓到加薩之後，遭單獨關押2年多，體重下滑30%至40%。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

獲釋以色列人質在熬過738天的關押之後，吐露這段期間被哈瑪斯囚禁所受到的酷刑折磨，有的人體重下滑40%、也有人被單獨關押2年多，要陪打牌、幫忙做飯，也有人在結婚紀念日這天要求洗澡。

以色列時報指出，依據停火協議獲釋的最後20名人質是士兵或被哈瑪斯視為士兵的平民，他們所經歷的關押日子可能比前幾輪獲釋的人質還要更糟糕。有人質家屬透露，如果人質不配合，或是在拍攝宣傳影片期間的行為讓對方感到不滿，就會被武裝分子持槍頂住頭部威脅，當對方缺牌咖的時候還會被叫去陪打牌。

▲歐爾與女友阿加瑪尼（Noa Argamani）團聚。（圖／路透）

32歲男子歐爾（Avinatan Or）在2023年10月7日音樂節襲擊中與女友阿加瑪尼（Noa Argamani）一同被擄，阿加瑪尼在鏡頭前哭喊「不要殺我」，並將手臂伸向歐爾的畫面，更一度在各大社群平台瘋傳。歐爾被抓到加薩之後，遭單獨關押2年多，直到10月13日獲釋這天才與其他人質見面，據信他大多數時間被關在加薩中部，長期挨餓，體重下滑30%至40%。

▲歐爾的女友阿加瑪尼在他眼前被哈瑪斯綁走。（圖／翻攝自X）

士兵安格雷斯特（Matan Angrest）的遭遇更為駭人，據他的母親所言，他在關押初期遭受極度嚴重的酷刑，因為他是一名士兵。安格雷斯特被獨自囚禁很長一段時間，且持續受到哈瑪斯的心理戰，被灌輸「以色列已放棄你們」等訊息，且還遇過以軍轟炸之後被瓦礫掩埋的狀況，但他依舊努力求生。

▲安格雷斯特被獨自囚禁很長一段時間，且持續受到哈瑪斯的心理戰。（圖／路透）

其他人質的處境同樣嚴峻。獲釋人質波布霍特（Elkana Bohbot）絕大部分被關押的時間都被鐵鏈鎖在地道內，失去空間感與時間感。但據信他仍記得他的結婚紀念日，並要求在這天洗澡作為紀念，起初遭到拒絕，但最後哈瑪斯仍替他解開鐵鍊，讓他洗澡。

人質米蘭（Omri Miran）在加薩關押期間被轉移23次，有時在地面上、有時在地道中，有時會被迫替看守人做飯。

▼ 波布霍特絕大部分被關押的時間都被鐵鏈鎖在地道內。（圖／路透）

▼米蘭在加薩關押期間被轉移23次。（圖／路透）