全台轉雨！準風神對撞共伴「紫爆」要來了　4天路徑甩水彈

▲▼ 。（圖／NCDR、翻攝weathernerds）

▲菲東低壓有逐漸發展為颱風的趨勢。（圖／翻攝weathernerds）

記者許力方／台北報導

中央氣象署表示，菲律賓東方海面的低壓發展中，預計逐漸增強為熱帶性低氣壓、並升格颱風「風神」，路徑以朝西經過呂宋島或巴士海峽機率較高，影響台灣顯著時間落在19至22日（周日至下周三）。氣象專家認為，準颱風靠近台灣時將與東北季風發生共伴效應，各地都有降雨，尤其北台灣有局部豪雨發生機會，21日（下周二）是最明顯一天。

氣象署預報，位於菲律賓東方海面的低氣壓持續整合發展中，預計將逐漸增強為熱帶性低氣壓，並於19日前後發展為颱風，目前路徑以朝西經過菲律賓呂宋島或巴士海峽，之後進入南海機率較高。由於準颱風外圍環流與東北季風交互作用，預估影響台灣顯著期間落在19至22日，天氣轉涼、各地降雨漸增，天氣不穩定，尤其北部、宜花有局部豪大雨。

▲▼ 。（圖／NCDR、翻攝weathernerds）

▲▼ 。（圖／NCDR、翻攝weathernerds）

▲準颱風將和東北季風產生共伴效應，迎風面北台灣估有豪大雨 。（圖／中央氣象署，NCDR）

天氣風險公司分析師吳聖宇分析，關島西南方海面的熱帶擾動96W（準颱風）過去一天稍有發展、但結構仍鬆散，預計17到18日之間可能增強為熱帶性低氣壓，若19日進入呂宋島前還沒達到輕颱門檻，那要升格為「風神」就要等到下周進入南海後了。目前預報路徑仍以較偏西、先朝呂宋島移動，19日後往南海，因太平洋高壓有弱點出現，其移動方向將轉向西北，靠近東沙島後受東北季風推動、轉向西南並逐漸減弱。

吳聖宇指出，19日東北季風開始南下，同時96W逐漸往南海移動，新竹以北、東半部、中南部山區有陣雨或短暫陣雨，基隆北海岸、東北角及宜蘭有局部大雨或單點豪雨發生機會。20日96W趨向北轉，與東北季風在台灣附近形成共伴鋒面，入夜後新竹以北到大台北、宜花一帶降雨增大，可能有局部豪雨，且因各地都有降雨，高溫下降至30度以下。

21日，東北季風增強，共伴鋒面逐漸通過，各地有雨，竹苗山區以北到大台北、宜花有局部豪大雨，台東、恆春半島有局部大雨，台中以南到高屏則是大雨等級以下，預估將會是未來幾天內降雨最明顯的一天。22日台灣位於鋒面後較強東北季風範圍內，迎風面新竹以北到宜蘭、花蓮仍有陣雨或短暫陣雨，北部山區、東北角到宜蘭一帶仍有局部大雨或以上降雨發生機會。

▼準颱風未來路徑以通過呂宋島或巴士海峽、之後進入南海機率較高。（圖／翻攝weathernerds）

▲▼ 。（圖／NCDR、翻攝weathernerds）

