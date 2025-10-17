　
    • 　
>
周日起2地區防「大量降雨」　熱帶低壓最新預測路徑曝

▲▼周日起2地區防「大量降雨」　熱帶低壓最新預測路徑曝。（圖／翻攝自「洩天機教室」）

▲歐洲模式（左）模擬，熱帶系統19日20時通過呂宋島，進入南海，台灣已受到「秋颱效應」影響。歐洲系集模式（右）模擬，其平均路徑通過呂宋島，進入南海，個別路徑則分散在其兩側，反映預測路徑的「不確定性」。（圖／翻攝自「洩天機教室」）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家吳德榮表示，各國模式模擬顯示，首波帶有冷空氣的「東北季風」周六（18日）晚間起開始南下，下周日至周三（19日至22日）起各地轉有雨，受「秋颱效應」影響，北東明顯降雨，應防範「大量降雨」的潛勢。氣溫方面，北台高溫降幅較大，最低氣溫降幅並不大。

吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文表示，最新（16日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明（17、18日）兩天各地晴朗，白天炎熱，北台最高氣溫常達37、38度，應注意防曬、防中暑；午後山區偶有局部降雨的機率，北海岸、東半部亦偶有零星短暫降雨的機率。

今日各地區氣溫部分，北部23至38度，中部23至35度，南部24至37度，東部21至35度。

吳德榮提醒，最新模式模擬顯示，第1波帶有冷空氣的「東北季風」明（18日）晚起開始南下，大台北、東半部轉有雨，氣溫漸降；下周日至周三（19至22日）各地轉有降雨的機率，北台高溫因雲多降雨、降幅較大，冷空氣不算強、最低氣溫降幅並不大（約3度）。

另外，受到「秋颱效應」（熱帶低壓或風神外圍環流與東北季風共伴效應）影響，北、東明顯降雨、並有「大量降雨」的潛勢，以北部山區及東北部機率最高，其次為花、東，應注意防範。下周四（23日）受「東北季風」影響，北部、東半部仍有明顯降雨，北台持續偏涼。

吳德榮指出，最新（16日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示， 19日20時熱帶系統已通過呂宋島，進入南海，台灣已受到「秋颱效應」（熱帶低壓或風神外圍環流與東北季風共伴效應）影響。

最新（16日20時）歐洲系集模式（ECMWF）模擬顯示，其系集平均（隱含機率最高）路徑通過呂宋島，進入南海，個別路徑則分散在其兩側，反映預測路徑的「不確定性」，應繼續密切觀察。

10/15 全台詐欺最新數據

全台大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸一個輕颱

【館長15萬交保】新北檢偵訊20分鐘結束：剛剛關了一下下

氣象雲天氣吳德榮洩天機教室風神

