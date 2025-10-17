　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

熱帶低壓生成「周末成颱」　全台變天雨炸4天

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲周日降溫轉雨連下4天，「風神」颱風預計周末生成。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／台北報導

熱帶系統已增強為熱帶性低氣壓TD27，預測周六至下周日（18日至19日）生成為「風神」颱風。中央氣象署提醒，下周日（19日）起受其外圍環流及東北季風影響，全台轉涼有雨連下4天，尤其北台灣及花蓮有局部豪雨機率，下周二（21日）雨勢最明顯。

中央氣象署預報員蔡伊其表示，今天環境仍是偏東風，迎風面基隆北海岸、大台北山區、宜蘭及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，花東及大台北地區也有零星降雨機率，而其他地區仍為晴到多雲、高溫炎熱，午後僅高屏地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣溫方面，東半部高溫為31、32度，西半部則為33至35度，局部溫度會再更高一些，可能來到36度以上，尤其五股、蘆竹可能連續出現38度的極端高溫，近中午前後紫外線偏強，外出活動需做好防曬並多補充水分。

離島天氣部分，澎湖晴時多雲，氣溫約27至31度，金門為晴時多雲，氣溫約26至33度，馬祖為多雲短暫陣雨，氣溫約26至31度。

蔡伊其指出，周六（18日）白天情況與今天類似，但晚間起，東北季風增強，北台灣氣溫稍下降，迎風面降雨增加，基隆北海岸及東北部地區有短暫陣雨，恆春半島及大台北地區有局部短暫陣雨，花東地區有零星短暫陣雨。

下周日（19日）起至周三（22日），受東北季風及熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，各地天氣稍涼，迎風面雨勢明顯且範圍較大，氣溫逐漸下降，天氣不穩定，尤其北部、宜花有局部豪大雨，是台灣受影響最顯著的時期。

風浪方面，下周日（19日）晚間起，東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島沿海有長浪發生機率；下周一（20日）晚起基隆北海岸、西半部地區及澎湖、金門、馬祖沿海也有長浪發生機率。

氣象署表示，目前關島至菲律賓東方海域為大低壓區的環境，熱帶低壓TD27已經生成，並有逐漸發展為颱風的趨勢，目前資料顯示，路徑上19日至20日由台灣南方至菲律賓呂宋島間通過的機率較高，屆時東半部降雨將增多，但因尚未成颱，預報不確定性仍高，需持續留意。

▼氣象署指出，周日起北東慎防豪大雨。（圖／氣象署）

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 9360 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2刑警被帶走！　小隊長15萬交保
全台轉雨！準風神對撞共伴「紫爆」要來了　4天路徑甩水彈
行動電源當場爆炸！　恐怖畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北北基宜今晨大雨突襲　氣象專家曝原因

熱帶低壓生成「周末成颱」　全台變天雨炸4天

白兔夢境裡的青春告白！　比菲多董座愛女梁個兒畫展亮相

大學生怨Bilibili連不上　教育部澄清「沒封鎖」：路由轉送異常

全台轉雨！準風神對撞共伴「紫爆」要來了　4天路徑甩水彈

抬頭就看到站名！ 北捷列車到站跑馬燈「全線大變身」

室友整身臭躺睡「早上才洗澡」　一票人曝原因：晚上不敢女友啪啪

桃機北廊廳樓層配置首曝光　「開放式候機區」年底同步啟用

飛日本玩！他嘆「沒早餐店」都嗑超商飯糰、三明治　達人搖頭

科技大廠「員工餐爽吃螃蟹」　他2個月胖13公斤！網見菜色羨煞

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

王義川稱《沒出息》是統戰歌　王世堅尊重：愛聽什麼都是自由的選擇

2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！　楊謹華放閃「會和老公共穿衣服」

普發1萬首批適用出爐！　財長：11月上旬直接入帳最快領到

奪命畫面曝！桃園男過馬路遭大客車撞倒地　疑「2次輾壓」傷重不治

這一泡代價高...苗栗脫序大叔竟對警車尿尿　法官判罰6千元

北北基宜今晨大雨突襲　氣象專家曝原因

熱帶低壓生成「周末成颱」　全台變天雨炸4天

白兔夢境裡的青春告白！　比菲多董座愛女梁個兒畫展亮相

大學生怨Bilibili連不上　教育部澄清「沒封鎖」：路由轉送異常

全台轉雨！準風神對撞共伴「紫爆」要來了　4天路徑甩水彈

抬頭就看到站名！ 北捷列車到站跑馬燈「全線大變身」

室友整身臭躺睡「早上才洗澡」　一票人曝原因：晚上不敢女友啪啪

桃機北廊廳樓層配置首曝光　「開放式候機區」年底同步啟用

飛日本玩！他嘆「沒早餐店」都嗑超商飯糰、三明治　達人搖頭

科技大廠「員工餐爽吃螃蟹」　他2個月胖13公斤！網見菜色羨煞

北北基宜今晨大雨突襲　氣象專家曝原因

林益全遭統一戰力外　妻林家嘉深情發文相挺

從「亂殺政治」到「合作政治」　台灣該學習日本的民主覺醒

銀行疲軟導致美股收黑301點　台積電ADR跌1.57％

遭酸「假球腿還沒死」　前職棒選手方昶詠提告

消息人士：美國司法部尋求起訴前國安顧問波頓

克宮：普丁、川普將匈牙利會面　通話2.5小時達共識

熱帶低壓生成「周末成颱」　全台變天雨炸4天

前中職球星方昶詠遭辱「假球腿、還沒死！」　提告反擊惡意攻擊

中國港口費致市場轉向陸造船、加旺季因素　法人推四檔散裝股

【傷害性不大侮辱性極強】姊一出門就臉歪嘴斜！　竟是妹用保鮮膜設下超狠陷阱

生活熱門新聞

準風神對撞共伴紫爆　4天路徑甩豪雨

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

10天連假來了「機場會擠爆！」網羨煞1縣市

飛日本玩他嘆「沒早餐店」　達人搖頭了

科技大廠「員工餐爽吃螃蟹」　他2個月胖13公斤

苗栗正義哥護童中刀！啦啦隊女神2度探望

大學生怨Bilibili連不上　教育部澄清「沒封鎖」：路由轉送異常

室友整身臭躺睡「早上才洗澡」　一票人曝原因

為何街友喜歡聚在車站？網點出1特點

要撐到領年終再離職？　網點出1關鍵

冷空氣報到「急降10度」　周末轉雨大變天

抽取衛生紙包裝袋「能回收」！丟錯可罰千元

更多熱門

相關新聞

準風神對撞共伴紫爆　4天路徑甩豪雨

準風神對撞共伴紫爆　4天路徑甩豪雨

中央氣象署表示，菲律賓東方海面的低壓發展中，預計逐漸增強為熱帶性低氣壓、並升格颱風「風神」，路徑以朝西經過呂宋島或巴士海峽機率較高，影響台灣顯著時間落在19至22日（周日至下周三）。氣象專家認為，準颱風靠近台灣時將與東北季風發生共伴效應，各地都有降雨，尤其北台灣有局部豪雨發生機會，21日（下周二）是最明顯一天。

風神颱風估周末才生成　下周連5天全台有雨

風神颱風估周末才生成　下周連5天全台有雨

「風神」來襲！政府啟動防颱大作戰

「風神」來襲！政府啟動防颱大作戰

花蓮光復鄉災後復原湧12億愛心善款　行政院：儘速撥付予民眾

花蓮光復鄉災後復原湧12億愛心善款　行政院：儘速撥付予民眾

她已買車票「才知光復鄉不能去」！堰塞湖現況曝光

她已買車票「才知光復鄉不能去」！堰塞湖現況曝光

關鍵字：

氣象雲天氣氣象準風神颱風

讀者迴響

熱門新聞

準風神對撞共伴紫爆　4天路徑甩豪雨

快訊／蔡康永與小S深夜突發文！

韓國旅遊要戴「我是台灣人」徽章　韓網嘆丟人

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了

新竹人妻偷吃被抓姦　開240萬求夫別提告

男大生繳不出學費輕生　留手機給家人「可賣掉換錢」

即／涉勾結線民「抓大放小」　新北2刑警遭帶走

麻吉大哥又爆倉17億台幣　帳戶僅剩32.8萬美元

缺工太嚴重！卓榮泰預告擴大引進移工

飾金飆每錢16170元天價　老夫妻賣3公斤搬走千萬現鈔

維基寫76歲！潘迎紫回應真實年齡

新北「大陳都更」折除倒塌　石塊噴飛如轟炸釀1傷

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

台積電最大客戶換人當？蘋果恐被取代

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

更多

最夯影音

更多
不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」
應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面