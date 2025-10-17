熱帶低壓生成「周末成颱」　全台變天雨炸4天

▲周日降溫轉雨連下4天，「風神」颱風預計周末生成。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／台北報導

熱帶系統已增強為熱帶性低氣壓TD27，預測周六至下周日（18日至19日）生成為「風神」颱風。中央氣象署提醒，下周日（19日）起受其外圍環流及東北季風影響，全台轉涼有雨連下4天，尤其北台灣及花蓮有局部豪雨機率，下周二（21日）雨勢最明顯。

中央氣象署預報員蔡伊其表示，今天環境仍是偏東風，迎風面基隆北海岸、大台北山區、宜蘭及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，花東及大台北地區也有零星降雨機率，而其他地區仍為晴到多雲、高溫炎熱，午後僅高屏地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。

氣溫方面，東半部高溫為31、32度，西半部則為33至35度，局部溫度會再更高一些，可能來到36度以上，尤其五股、蘆竹可能連續出現38度的極端高溫，近中午前後紫外線偏強，外出活動需做好防曬並多補充水分。

離島天氣部分，澎湖晴時多雲，氣溫約27至31度，金門為晴時多雲，氣溫約26至33度，馬祖為多雲短暫陣雨，氣溫約26至31度。

蔡伊其指出，周六（18日）白天情況與今天類似，但晚間起，東北季風增強，北台灣氣溫稍下降，迎風面降雨增加，基隆北海岸及東北部地區有短暫陣雨，恆春半島及大台北地區有局部短暫陣雨，花東地區有零星短暫陣雨。

下周日（19日）起至周三（22日），受東北季風及熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，各地天氣稍涼，迎風面雨勢明顯且範圍較大，氣溫逐漸下降，天氣不穩定，尤其北部、宜花有局部豪大雨，是台灣受影響最顯著的時期。

風浪方面，下周日（19日）晚間起，東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島沿海有長浪發生機率；下周一（20日）晚起基隆北海岸、西半部地區及澎湖、金門、馬祖沿海也有長浪發生機率。

氣象署表示，目前關島至菲律賓東方海域為大低壓區的環境，熱帶低壓TD27已經生成，並有逐漸發展為颱風的趨勢，目前資料顯示，路徑上19日至20日由台灣南方至菲律賓呂宋島間通過的機率較高，屆時東半部降雨將增多，但因尚未成颱，預報不確定性仍高，需持續留意。

▼氣象署指出，周日起北東慎防豪大雨。（圖／氣象署）