國際

川普擬禁中國食用油！美股漲跌互見　台積電ADR下挫逾2％

▲川普揚言反制中國。（圖／路透）

▲川普揚言反制中國。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國股市14日漲跌互見，投資人關注聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）談話、美中貿易緊張升溫，以及大型銀行普遍優於預期的財報表現。總統川普祭出「食用油禁運」威脅，標普500指數尾盤翻黑。科技股收黑，台積電ADR下跌逾2％。

道瓊指數終場上漲202.88點，漲幅0.44％，收46,270.46點。
那斯達克指數下跌172.91點，跌幅0.76％，收22,521.7點。
標普500指數下跌10.41點，跌幅0.16％，收6,644.31點。
費城半導體指數下跌153.14點，跌幅2.28％，收6,570.33點。

川普當天晚間於Truth Social發文，強烈譴責中國拒絕購買美國大豆，稱此舉為「經濟上的敵意行為」，並表示考慮以「食用油禁運」作為報復措施，標普指數應聲轉跌。

另一方面，鮑爾出席全美商業經濟協會（National Association for Business Economics）會議表示，9月美國勞動市場顯示低聘僱與低裁員的停滯跡象，但整體經濟活動「可能比預期更加穩健」，強化市場對經濟韌性的看法。

科技股普遍走弱，AI晶片龍頭輝達下跌8.31美元，收180.01美元，跌幅達4.41％；台積電ADR下跌6.95美元，收295.94美元，跌幅2.29％；特斯拉下挫6.66美元，收429.24美元，跌幅1.53％。

10/13 全台詐欺最新數據

554 1 5276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

北車驚傳公然性侵！通緝犯拖醉女「牆邊施暴10分鐘」無人制止

美國賓州一對夫妻帶著全家人開車公路旅遊，計畫前往新罕布夏州與紐約，沒想到開車距離住家100多英里（約160公里）時突然發現，寵物貓竟然偷渡上車，一直待在他們的車頂上。

