社會 社會焦點 保障人權

靈骨塔慘賠起歹念！教會出納A走近700萬奉獻金　下場曝光

▲某教會出納人員投資靈骨塔失利轉向教會A錢。（示意圖／ETtoday資料照）。（示意圖／ETtoday資料照）

▲某教會出納人員投資靈骨塔失利，轉向教會A錢。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

曾擔任某教會出納人員的莊男，因投資靈骨塔失利急需資金，竟利用職務之便，陸續侵占教會款項近700萬元。經法院審理，莊被依業務侵占罪判處有期徒刑10個月，未返還的55萬元犯罪所得予以沒收，全案仍可上訴。

依據判決書指出，莊男自民國105年起，受該教會委託擔任出納，負責教會帳戶的存提款與零用金保管。原本應是教會信任的夥伴，卻因投資靈骨塔失利起貪念，從109年開始，在兩年多的時間內，以偽造文書、詐領及直接侵占等方式，將教會奉獻款與帳戶資金挪為己用，直到110年1月底業務交接時，才因帳目出現巨大短少而東窗事發。

莊首先以「支付教會支出」為由，向牧師取得教會及前長老等人的印章。隨後，在未經授權的情況下，自109年1月至110年3月間，多次前往行庫，在提款單上盜蓋印章，偽造教會提款文書。

總計莊以此手法成功提領30次，金額從1萬1千元到80萬元不等，盜領總額高達498萬4,150元。這些款項全數被他存入個人戶頭，用於周轉，導致教會與郵局均受損害。

除了盜領帳戶存款，莊也利用經手教友每周奉獻現金的機會，中飽私囊。根據教會慣例，奉獻款在支付日常支出後，結餘款應存入教會帳戶內。然而，他卻在109年2月至12月期間，將應存入的結餘款項共172萬4,044元直接侵占入己，未存入教會帳戶。

110年1月底，莊交接業務給新任出納，教會人員查閱郵局存摺與帳目後，驚覺資金短少近700萬元，憤而提告。偵查期間，莊雖坦承挪用款項，但辯稱時間太久記不清確切金額，並聲稱部分領出的款項有用于教會工程。然而，此說法未被法院採信。

彰化地院審理後認定，莊男所為分別觸犯行使偽造私文書、詐欺取財及業務侵占等罪。法官認為，數罪屬於同一犯罪計畫下的接續行為，應從一重論以「業務侵占罪」。被告辜負教會信任，犯後僅部分賠償，雖已與教會達成調解，但未能依約履行完畢，犯後態度並非良好，判處有期徒刑10個月。

在犯罪所得方面，法院認定莊總計侵占670萬8,194元。扣除他已返還及調解承諾賠償的部分，其中尚未返還的55萬元宣告沒收，如無法沒收將追徵其價額。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

關鍵字：

彰化教會出納靈骨塔投資捐獻金

