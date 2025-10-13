租屋處成動物墳場！狗狗遭棄置慘死還被啃咬　冷血情侶下場曝

▲張男養狗狗，其中1隻因環境不佳造成死亡。（示意圖／翻攝自Pexels）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一對同居男女遭指控長期疏於照顧其飼養的多隻寵物，導致租屋處環境極度惡劣，並造成其中一隻愛犬器官衰竭死亡，遺體遭其他動物啃咬。檢警偵辦時2人均矢口否認故意虐待，直到地院審理才改口坦承，分別遭依違反《動物保護法》判處3月徒刑，各併科罰金20萬元。

根據檢方起訴書與法院判決書指出，被告2人自2023年7月30日起至2024年1月止，在彰化縣的租屋處內共同飼養了3隻狗、2隻貓及2隻烏龜，使得租屋處變得擁擠不堪、遍地排泄物，且缺乏足夠的食物與飲水。

更令人不忍的是，其中一隻犬隻因長期處於此惡劣環境，導致重要器官功能喪失而死亡，屍體甚至出現遭其他動物啃食的跡象，景象慘不忍睹。這場悲劇直到彰化縣動物防疫所接獲通報前往稽查時才被揭露。

案件進入檢警偵辦，兩名被告雖坦承飼養動物及有犬隻死亡的事實，但均矢口否認故意虐待。張男辯稱，他於112年12月底北上工作，已將房間鑰匙交給黃姓友人，委託其照顧動物，並因工作繁忙未帶手機，無法即時回覆房東訊息。蔡女也辯稱，她已告知張男將長期待在北部，並要求其好好照顧動物，張男也表示有請黃姓友人幫忙。

然而，檢方根據證人證詞、現場稽查照片及對話紀錄等證據，認定兩人對於證人的提醒均消極回應，且客觀上能預見在此環境下動物極易死亡，卻仍持續放任不管，因此犯行明確。檢方依違反《動物保護法》第5條第2項規定，論以同法第25條第1款之「故意致動物因重要器官功能喪失而致死罪」將兩人起訴。

法院審理時，兩人當庭坦承犯罪。法官認為，他們既然決定飼養動物，就應善盡照顧責任，若自知無力飼養，也應積極尋求協助或安排送養，而非將動物棄置於惡劣環境中長達數月，最終導致犬隻慘死。

法官審酌，被告兩人的行為「顯然漠視生命之可貴，實應嚴懲不貸」。雖然考量到兩人最終坦承犯行，以及各自需要扶養未成年子女的經濟狀況，但仍認為其行為情節重大，不宜輕縱。判處2人各3月徒刑，得易科罰金；各併科罰金20萬元，罰金可易服勞役。