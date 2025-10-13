　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

租屋處成動物墳場！狗狗遭棄置慘死還被啃咬　冷血情侶下場曝

▲▼ 狗狗,寵物,養成,成長,教育,小狗,毛小孩,訓練。（圖／Pexels）

▲張男養狗狗，其中1隻因環境不佳造成死亡。（示意圖／翻攝自Pexels）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一對同居男女遭指控長期疏於照顧其飼養的多隻寵物，導致租屋處環境極度惡劣，並造成其中一隻愛犬器官衰竭死亡，遺體遭其他動物啃咬。檢警偵辦時2人均矢口否認故意虐待，直到地院審理才改口坦承，分別遭依違反《動物保護法》判處3月徒刑，各併科罰金20萬元。

根據檢方起訴書與法院判決書指出，被告2人自2023年7月30日起至2024年1月止，在彰化縣的租屋處內共同飼養了3隻狗、2隻貓及2隻烏龜，使得租屋處變得擁擠不堪、遍地排泄物，且缺乏足夠的食物與飲水。

更令人不忍的是，其中一隻犬隻因長期處於此惡劣環境，導致重要器官功能喪失而死亡，屍體甚至出現遭其他動物啃食的跡象，景象慘不忍睹。這場悲劇直到彰化縣動物防疫所接獲通報前往稽查時才被揭露。

案件進入檢警偵辦，兩名被告雖坦承飼養動物及有犬隻死亡的事實，但均矢口否認故意虐待。張男辯稱，他於112年12月底北上工作，已將房間鑰匙交給黃姓友人，委託其照顧動物，並因工作繁忙未帶手機，無法即時回覆房東訊息。蔡女也辯稱，她已告知張男將長期待在北部，並要求其好好照顧動物，張男也表示有請黃姓友人幫忙。

然而，檢方根據證人證詞、現場稽查照片及對話紀錄等證據，認定兩人對於證人的提醒均消極回應，且客觀上能預見在此環境下動物極易死亡，卻仍持續放任不管，因此犯行明確。檢方依違反《動物保護法》第5條第2項規定，論以同法第25條第1款之「故意致動物因重要器官功能喪失而致死罪」將兩人起訴。

法院審理時，兩人當庭坦承犯罪。法官認為，他們既然決定飼養動物，就應善盡照顧責任，若自知無力飼養，也應積極尋求協助或安排送養，而非將動物棄置於惡劣環境中長達數月，最終導致犬隻慘死。

法官審酌，被告兩人的行為「顯然漠視生命之可貴，實應嚴懲不貸」。雖然考量到兩人最終坦承犯行，以及各自需要扶養未成年子女的經濟狀況，但仍認為其行為情節重大，不宜輕縱。判處2人各3月徒刑，得易科罰金；各併科罰金20萬元，罰金可易服勞役。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 0 8033 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
以色列宣布　釋放近2000名巴勒斯坦人
Lulu公開全新身分　節目上不藏了
快訊／新北墜樓！男碎骨爆頭陳屍路中
座艙長對話截圖曝！　空服員姊悲吐妹愛漂亮
未來一周天氣出爐！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

快訊／新北墜樓！男碎骨爆頭陳屍路中　人車封鎖線旁驚悚閃避

詐團700萬贓款買泰達幣　刑事局聯手交易所查扣！全數歸還被害人

座艙長對話截圖曝！空服員姊悲吐妹愛漂亮：不想大家看到她憔悴樣

被楊智伃批「偽正藍軍詐騙」　復國黨秘書長提告不起訴

租屋處成動物墳場！狗狗遭棄置慘死還被啃咬　冷血情侶下場曝

疲於奔命！國慶連假南投5起山域救援　動員35人+直升機3架次

快訊／台北港碼頭「2砂石車追撞」！1駕駛受困變形車體　雙腿受傷

太管處南湖山區淨山！清出「大型瓦斯桶」　志工：太誇張了

快訊／台南柳營嘉南大圳落水男　遺體今下午尋獲

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

輝達北士科卡關　李四川宣布：明發函新壽提共同合意解約

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

快訊／新北墜樓！男碎骨爆頭陳屍路中　人車封鎖線旁驚悚閃避

詐團700萬贓款買泰達幣　刑事局聯手交易所查扣！全數歸還被害人

座艙長對話截圖曝！空服員姊悲吐妹愛漂亮：不想大家看到她憔悴樣

被楊智伃批「偽正藍軍詐騙」　復國黨秘書長提告不起訴

租屋處成動物墳場！狗狗遭棄置慘死還被啃咬　冷血情侶下場曝

疲於奔命！國慶連假南投5起山域救援　動員35人+直升機3架次

快訊／台北港碼頭「2砂石車追撞」！1駕駛受困變形車體　雙腿受傷

太管處南湖山區淨山！清出「大型瓦斯桶」　志工：太誇張了

快訊／台南柳營嘉南大圳落水男　遺體今下午尋獲

店門口「手搖飲1畫面」驚呆他　破萬人點頭：一天沒喝不對勁

美魔女日星替女兒復仇　全身整形「逆齡成25歲重生」

高鐵寧靜車廂引「育兒不友善」爭議　交部：孩童不在措施範圍內

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

114年西螺大橋藝陣文化祭　西螺福興宮千人陣頭為台灣祈福

川普抵以色列議會演說！喊「中東迎來新曙光」　議員拍手熱烈歡迎

《財劃法》影響9縣市文化預算下降！黃牛裁罰將研議修法更精準

全運會倒數！張麗善迎聖火喊「競艷雲林」　縣府動員萬人迎盛典

「超越偶」致敬布袋戲藝術　2025雲林國際偶戲節金掌獎登場

印度女醫學生遭多人性侵　首長冷問「為何深夜12點半外出？」

【阿嬤最強後援】聽到孫子要去花蓮幫忙馬上出手支援

社會熱門新聞

獨／長榮座艙長關心對話曝！34歲空服員曾樂觀這樣回

獨／長榮學霸空姐抱病執勤猝逝　生前盼望惹鼻酸

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

長榮空姐抱病上班猝逝！勞檢處初步調查結果出爐

全台野裸亂象！　捷運、高鐵「打飛機」拍片賺流量

即／長榮航空爆空服員猝逝！　桃園勞檢處出手了

即／女大生校內4樓墜落！「掛2樓安全網」獲救

「神秘阿伯指路」女大生大坑山區迷路是真實案例

高中生騎單王擦撞路邊車　留字條苦等車主10天結局曝

已經聲請保護令！幼童遭父持槍射腿

新店男夜間倒臥馬路　遭小黃輾壓身亡

人夫偷吃「軟掉比較多」 正宮怒告結果曝

5億高中生婚姻確定無效　夏男貪鉅額遺產一場空　

陸官性醜聞逼「手工排毒」　變態學長判囚8月將入獄

更多熱門

相關新聞

陳修將虐殺女友棄保潛逃　持槍彈再判6年半

陳修將虐殺女友棄保潛逃　持槍彈再判6年半

遺體修復師陳修將，曾因涉公共危險及毒品案遭到判刑，4年前因涉及虐殺小女友遭判刑10年10月定讞，卻在入監前棄保潛逃。今年5月在彰化員林遭警方圍捕，除以辣椒水襲警外，還被搜出非制式手槍及多發子彈。彰化地方法院就其非法持槍部分審結，判處有期徒刑6年6月，併科罰金10萬元。

地方媽媽3度網購不取貨　惡意棄單下場慘了

地方媽媽3度網購不取貨　惡意棄單下場慘了

鄉代前主席娶第3任妻出事　她淚訴遭母子聯手欺凌.

鄉代前主席娶第3任妻出事　她淚訴遭母子聯手欺凌.

2025潮派鹿港音樂祭　兩日累計突破13萬人次狂歡

2025潮派鹿港音樂祭　兩日累計突破13萬人次狂歡

彰化小客車、機車路口碰撞　女騎士困車底送醫不治

彰化小客車、機車路口碰撞　女騎士困車底送醫不治

關鍵字：

彰化租屋處愛犬動物保護法刑法

讀者迴響

熱門新聞

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

影／獅姐在總統面前昏倒　賴清德秒蹲地變「賴醫師」診斷！

要降溫了！　變天轉雨時間曝

她曝過世空服「有在健身衝浪」：應很健康的

快訊／金馬影帝病逝！　《天浴》洛桑群培離世享壽68歲

獨／長榮座艙長關心對話曝！34歲空服員曾樂觀這樣回

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

陳志強、曾智希被目擊騎機車出門

空服抱病上班「座艙長冷處理」　前機長怒爆黑歷史

抱病空服想叫救護車　座艙長：要自費餒

Lulu婚後首露面！遭告白「好險有娶到妳」甜炸

更多

最夯影音

更多
機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD
兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面