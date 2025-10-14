吊車吊臂插進轎車後座！女駕駛驚魂　肇事司機：講電話沒注意

▲吊臂將轎車擋風玻璃撞破。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

開車分心，險些釀成致命意外！彰化縣議會前中山路昨（13）日發生一起驚悚車禍，一輛大吊車在停等紅燈時，因司機講手機未注意前方狀況，竟突然起步，導致車上吊臂直接撞破前方轎車後擋風玻璃，整支插入後座。所幸當時後座無人，女駕駛僅受驚嚇，但現場畫面讓目擊者直呼：「太可怕了！」

事件發生在昨天中午11時08分，彰化市中山路二段464號前。當時多輛車輛在左轉專用道停等紅燈，綠燈亮起後，直行車輛紛紛起步，唯獨這輛大吊車竟跟著向前移動，未料車上吊臂因未妥善固定，直接撞向前方轎車。只聽一聲巨響，轎車後擋風玻璃應聲碎裂，吊臂硬生生插入後座空間，距離前座僅一步之遙。女駕駛葉姓女子回頭一看，當場嚇得說不出話。

肇事廖姓吊車司機向警方坦承，當時因使用手機通話，未注意車前狀況，不慎推撞前方停等紅燈的轎車。警方到場後對雙方進行酒測，數值均為零，初步排除酒駕可能。由於事故地點就在八卦山派出所前，員警聽聞巨響立即外出處理，迅速排除狀況，未造成人員傷亡。

警方提醒，駕駛動力機械車輛應隨時注意車前狀態，並確保載運物品穩固，行車時使用手機不僅違規，更可能危及他人安全。詳細肇事責任歸屬仍待進一步調查釐清，用路人務必專心開車，避免類似事件再次上演。