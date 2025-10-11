桃園阿姨遛狗不繫繩！愛犬亂衝害騎士雷殘　路人急報案

▲桃園市劉姓騎士9日深夜騎車行過龜山區光榮路時，路旁一隻小狗突然衝出，劉姓騎士緊急煞車導致人車倒地，龜山警消據報到場處理。（圖／龜山警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市詹姓婦人9日深夜遛狗經過龜山區光榮路，疑未繫狗繩導致愛犬四處亂竄，劉姓機車騎士行經該路段時，小狗突然衝出，劉急煞後因重心不穩人車倒地，路過車輛行人見狀趕緊報警處理；龜山警消到場處理，劉姓騎士有多處擦挫傷，所幸並無生命危險，酒測值為零，後續由雙方自行協調賠償事宜。

有網友在網路上傳一段影片，影片標題為「阿嬤遛狗不牽狗繩衝出來」，影片中，機車行經龜山區光榮路時，路旁突然竄出一隻小狗，騎士閃避不及當場摔車導致人車倒地，路人與路過騎士紛紛上前關心騎士傷勢。

龜山警方指出，9日深夜11時41分許，18歲劉姓騎士騎乘普通重機直行經過光榮路時，突然一隻小狗橫向衝出馬路，劉男緊急煞車當場人車倒地。警消獲報後到場處理，救護人員立即協助檢視劉姓騎士傷勢，發現有多處擦挫傷，所幸並無生命危險，員警劉姓騎士實施酒測，酒測值為零。

警方初步調查，詹姓婦人深夜外出遛狗時並未繫狗繩，造成犬隻在馬路上亂竄應該是主要肇事原因，由於劉姓騎士並未提出傷害告訴，後續由雙方自行協調賠償事宜。龜山警方呼籲，民眾外出遛狗應繫狗繩，避免犬隻受到驚嚇四處亂竄，造成交通事故發生。