提長榮「6年前擦屁事件」！他嘆：服務很好，好到員工沒人權

▲長榮航空孫姓空服員告別式，大姊捧著骨灰罈帶妹妹回家。（圖／記者白珈陽攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

長榮空服員病逝消息，引發社會震驚與討論。投資專家顧健晏在臉書開批，這樣的悲劇發生在長榮航空「一點也不意外」，直言公司雖以服務周到聞名，卻早已多次讓員工陷入極端的壓榨環境，「長榮航服務很好是沒錯，但不能服務好到員工沒有人權，這次連命都沒了。」

顧健晏在貼文中提到，2019年1月曾發生一起引發全球關注的離譜事件，一名體重約200公斤的美籍男子搭乘長榮班機時，竟要求女空服員幫忙擦屁股，「為了工作，只好擦了。」他說，這起事件讓人看到航空公司對員工的壓力與委屈。

▲6年前曾發生洋男乘客要求長榮空服員擦屁股事件。（圖／記者周書羽攝、網友提供）

他進一步指出，「老天有眼，隔年3月胖子又搭長榮航到泰國旅遊後病死。」並附上當時報導的連結佐證，也貼出空服員出面哭訴影片連結，寫下「長榮航空你在哪？」提醒外界別忘記那場令所有機組人員難堪的事件。

貼文一出，引起許多網友共鳴，「長榮空姐抗議罷工不是沒有道理，貪財的哥哥有錢又如何，留下的只有惡名」、「機長是主官，座艙長是主管，機長竟無法掌握機組人員狀況，卻把責任推給座艙長，太離譜了。」

也有網友感嘆，「長榮的服務品質世界有名，但若以員工的健康與尊嚴為代價，實在得不償失。」更多人呼籲主管機關介入檢討航空業的工時與休假制度，避免類似悲劇再次發生。