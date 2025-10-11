桃園機場載客黃牛猖獗！只見保全舉牌提醒　外國旅客：已成笑話

▲桃園機場上月20日發生機場黃牛非法載運旅客遭航警攔查拒檢，航警連開8槍制止事件引發矚目。（資料照／民眾提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園國際機場非法黃牛載客事件屢見不鮮，9月20日甚至發生航警開槍攔查白牌營業車非法載客，結果衝撞員警企圖逃逸導致外國旅客摔出車外，有民眾投訴指稱，機場保全常手持警示牌在機場穿梭，機場黃牛卻視而不見依舊四處拉客，已成為國際笑柄。

對此，桃園機場公司強調，已會同航警、公路局監理站加強取締，並邀請民航局、航警局、公路局、桃園市交通局與行政執行署桃園分署等單位研議防制作為。

民眾投訴指出，桃園國際機場作為台灣門面，長期被「黃牛攬客」問題糾纏不清，非法黃牛在桃機接送幾乎天天可見，成群結隊的黃牛在入境、接機大廳出口及交通轉乘區公然拉客屢見不鮮，雖有保全人員派駐現場巡邏，手舉「搭乘合法計程車」警示牌，但實際上效果幾乎為零，形同擺拍式管理。

有出入境旅客批評，桃機管理單位的作法根本是「敷衍交差」，保全只是走個流程，舉牌巡邏卻沒權取締。黃牛拉客都做到機場門口了，旅客被糾纏的情況越來越嚴重，管理單位卻像沒看見，而保全並非執法人員，最多只能口頭勸導，因黃牛多為熟面孔，深知執法界線，遇到保全靠近只要裝作離開，繞一圈再回來即可，「貓抓老鼠」場面在逃機天天上演，卻始終無法根除與遏止。

一名機場員工透露，大家都知道桃機哪裡是黃牛熱區，但沒有人真正敢碰，航警因警力不足僅偶爾來巡一下，黃牛就暫時散開，等警察一離開回來繼續攬客做生意，所以才讓黃牛氣焰日益囂張。根據現行法規，對於非法攬客行為，僅能依《社會秩序維護法》開罰，最高僅新台幣1萬2千元，對於長年在機場非法攬客黃牛而言，根本不痛不癢。再加上取締程序繁瑣與蒐證困難，讓這非法攬客黃牛練就「遊走灰色地帶」的本事。

▲桃園機場保全手持A4警示牌提醒旅客勿搭乘非法運輸工具，已成為笑柄。（圖／記者沈繼昌攝）

有不少旅客批評，桃園國際機場身為台灣國門第一站，卻讓非法黃牛在出入境人潮中橫行霸道，在國外從來沒看過這樣情況。別的機場都有明確警告與嚴格執法，桃機卻用A4紙喊口號，這不是笑話是什麼？」一名來自新加坡旅客就批評，官方若只靠警示紙張維持秩序，根本是國際笑柄。

有專家認為，黃牛亂象反映的不只是航警人員執法不足，更顯示出桃機內部管理的僵化與責任切割。當治安問題變成保全問題，保全再努力也只是裝飾。這樣的管理文化，只會讓桃園機場成為全球旅客眼中的負面案例。

桃機公司表示，針對非法白牌黃牛在機場攬客行為，桃機公司已會同航警局、公路局監理站加強取締違規，機場公司定期邀請民航局、航空警察局及公路局、桃園市交通局、公路局監理站、行政執行署桃園分署等相關單位研議防制作為。

機場公司強調，黃牛違規攬客行為，已嚴重影響國門形象及航廈秩序，為有效遏止黃牛違規攬客，機場公司除積極配合航空警察局取締勤務，並增派人員監控通報非法攬客行為，並透過機場保全及排班計程車義工隊巡邏檢舉，以提升嚇阻效果，保障旅客權益。

此外，為協助旅客搭乘合法運輸交通工具，機場公司持續加強聯外交通資訊宣導，以多國語言宣導，提供國人及外籍旅客搭乘合法交通運具資訊。機場公司提醒旅客，桃園機場排班計程車為定點上車，位於第一航廈12號會面點與第二航廈26號會面點對面，提供旅客24小時全年無休交通服務。另有預約接駁的租賃車，於航廈接機大廳櫃台提供旅客服務。排班計程車及租賃車皆不會在航廈內進行攬客行為，現場攬客常衍生車資糾紛及安全疑慮，均屬違法行為，籲請旅客切勿搭乘非法白牌車，以維護乘車安全與避免影響自己的行程。