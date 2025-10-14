長榮空服員請假制度惹議　工會「提4訴求」下周二與資方協商

▲長榮航空空服員工作環境引發關注。（示意圖／記者賴文萱攝）

記者周湘芸／台北報導

一名長榮航空空服員近日在執行航班時身體不適，返台後住院離世，讓空服員工作環境引發關注。桃園市空服員職業工會下周二（21日）將與長榮航空進行協商，針對請假制度提出4訴求，包括請病假不該被約談、國定假日病假不加重扣分等。

有空服員在社群平台指出，一名長榮航空空服員近日在執行航班時身體不適，但當班座艙長並未即時協助聯絡機上衛星醫療系統（MedLink），下機時也忽視其身體狀況及需求，導致該組員返台後住院，最終不幸離世，引發譁然。

桃園市空服員職業工會秘書長周聖凱表示，長榮航空每個月都會與工會定期開會，工會預計在下周二與公司針對請假制度進行協商。他表示，目前長榮航空除了涉及性平法假別，其他所有假別都會受到不利待遇，國定假日請病假還會加重扣分。

他舉例，此次不幸離世的空服員住院期間剛好橫跨教師節、中秋節及雙十節3個連假，若這名空服員有幸活下來，今年考績一定是倒數2%，且會被公司約談。

周聖凱指出，下周與公司協商會優先針對請假制度進行討論，包括不該用約談方式處理病假、國定假日請病假不該加重扣分、颱風等天災不出勤不該被約談，以及其他假別保障等。

此外，此次事件曝光後，不少人也將矛頭指向當班座艙長，周聖凱表示，目前座艙長與當班空服員說法不一致，由於當時機上有10幾位空服員，且班表特殊，許多人不在台灣，公司訪談完需要一點時間，在調查報告出爐前也會找工會參與。

針對員工提出雙向考評部分，他也說，目前全台航空公司只有中華航空有雙向考評制度，是否能套用到每家航空公司，目前工會還在討論研議，下周協商時也會提及。

長榮航空表示，對於同仁的離世深表哀悼與不捨，於同仁住院期間皆持續與家屬保持聯繫，主動表達關懷之意，惟於10月11日仍接獲同仁不幸往生消息。針對此事件公司正進行調查中，將盡速釐清相關情形，後續亦會盡全力協助家屬處理相關事宜。

桃園市勞檢處今指出，經查此事件工時、輪班間隔符合勞動基準法規定，長榮航空未有拒絕空服員請假情事，但某部分假別確實會影響個人考績，雖未有違反勞動基準法規定，但企業訂定請假制度時，也應兼顧勞工身心健康與工作權益。