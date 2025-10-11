惡母牌尺虐兒獲緩刑！1年後又毆1歲女　穿厚衣擋傷痕...這下慘了

▲桃園市巫姓女子於3年內連續對一對兒女施虐，檢方偵訊時又否認犯行，還卸責是家人所為，檢方以「令人髮指」痛斥，並建請法院從重量刑。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市巫姓女子於2023年11月間，被社工發現對未滿1歲的女兒施虐，導致全身出現多處傷勢，檢警查出，巫女曾於2022年對僅3歲兒子也施虐，還棄置娘家由家人照顧，還被法院判刑8月，事後認錯獲判3年緩刑，3年後居然再度對幼女施虐並否認犯行，還卸責給家人，檢察官痛斥身為人母卻「令人髮指」，偵結依家庭暴力之妨害幼童發育罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。

檢警調查，27歲的巫姓女子於2023年產下一女，卻不思照顧，社工於2023年11月21日，前往巫女位於龜山區上班地點訪視，發現其女兒右臉頰、右耳後方及右胸口均有大片瘀青，且巫女為掩飾罪行，還以層層衣物包裹讓外人無從女兒傷勢，社工因而通報龜山警方與市府處理，才揭開其對親生女兒之惡行。

桃園地檢署複訊時，巫女否認犯行，還將責任推卸給娘家家人所為，檢方查出，巫女曾於2021年間因認僅3歲兒子不服管教，竟以棍子、牌尺等毆打，還以香菸燙傷兒子，導致其眼睛下出血、雙頰瘀血、下唇擦挫傷，胸背、雙腳、雙手多處燙傷、擦挫傷等傷害，巫女事後自覺無力照護及送醫，同年10月間將兒子送回娘家後棄於不顧，桃園地院判刑8月，巫女事後坦承認錯，高院駁回其上訴，地院改以3年緩刑，並接受親職教育及心理輔導等。

桃檢認為，被告巫女身為被害人之生母，本應對於被害人之教養、照顧更有耐心，竟對被害人為上開凌虐行為，造成被害人受有傷害，妨害其身心健全發育。被告於偵查中供述，查出被告毆打被害人成傷後，並未帶往醫院就醫，反透過包裹被害人方式，避免被害人之傷勢為他人所知，足認其顯不認為自身所為有何不妥之處；且被告在偵查階段，均卸責於娘家家人，其身為人母，竟展現如此不負責任之態度，令人髮指，且於檢警偵查中始終未坦承犯行，犯後態度非佳，其未因先前司法程序而知警惕，對刑罰反應力薄弱，偵結依家庭暴力之妨害幼童發育罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。