長榮空服疑罕病猝逝！病友勸世「容易輕忽」：關注自己的警示

長榮航空孫姓空服員執勤途中身體不適，返台後病情急轉直下，最後病逝，疑與史迪爾氏症有關，引發外界議論。就有網友自稱病友，幾年前曾因發病住院，一住就整整一個月，「對於這個病有多麼容易被輕忽，又會如何迅速惡化，深有所感。」

台灣公務革新力量聯盟常務監事王鐘銘在臉書表示，他是史迪爾氏症病友，「身為病友的我，幾年前曾經因發病住進醫院整整一個月，對於這個病有多麼容易被輕忽，又會如何迅速惡化，深有所感。」

他說自己曾經在好幾個不同病友的經歷分享中，讀到同一件事情，「他們在發病時，會以為是自己多慮了，甚至因為不想被認為裝病而勉強繼續工作。」其中，發燒比較客觀，是量得出來的，但發燒症狀是間歇的，一下燒又一下退。

而其他狀況，例如極度疲勞和關節痛又很主觀，不太容易表達給其他人知道。他認為，史迪爾氏症的存在，是在發出「即使沒人看得懂你怎麼了，你自己也要關注自己」的警示，告誡人們切勿忽略身體的訊息。

據悉，病逝空服員疑似罹患史迪爾氏症，為少見的自體免疫疾病，臨床表現都是不明原因發燒，全球發生率約為10萬之一。中國醫藥大學附設醫院風濕免疫中心副院長、過敏科主任陳怡行表示，成人史迪爾氏症是一種全身性的發炎性免疫疾病，目前醫學上尚未找到確切的致病成因，全球發生率約10萬分之1，嚴重時可能引發心包膜炎、肺炎、或更為致命的「巨噬細胞活化症候群」，死亡率極高。

台中亞洲大學附設醫院過敏免疫風濕科顧問醫師蔡肇基則說，成人史迪爾氏症的好發族群主要有兩個高峰，分別是15至25歲的年輕人，以及36至46歲的中年人，正值人生黃金階段。此外，史迪爾氏症最棘手之處，在於其症狀極易與其他常見疾病混淆。患者在臨床上常會出現持續超過一週的間歇性高燒（一天發燒數次）、身體出現鮭魚肉色的紅疹、喉嚨劇痛、關節痠痛以及淋巴結腫大等症狀。

蔡肇基也呼籲，成人史迪爾氏症的發病原因不明，若民眾發現自己或家人出現「每天反覆發燒」、「身上出現不明紅斑」、「關節發炎疼痛」這三大關鍵症狀，且遲遲未癒，就應高度懷疑可能是此症作祟，務必盡快至免疫風濕科尋求專業診斷。