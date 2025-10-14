【廣編】高蛋白界「藍色瓶子」竄紅！營養師推「無加糖Ｘ20.6克蛋白質」運動補給首選

▲營養師趙函穎推薦「統一陽光無加糖超優蛋白豆漿」，每瓶有20.6克高含量蛋白質，無加糖少負擔，堪稱運動後最佳補給！

圖、文／統一陽光提供

運動健身風氣盛行，從重訓、跑步到瑜伽，越來越多人將「規律運動」視為日常。但運動後該如何快速補充蛋白質，卻常讓人陷入選擇困境。

營養師趙函穎指出，市面上不少蛋白質補充品有額外糖分與添加物，長期攝取恐造成熱量過剩或飲食負擔。她建議運動後補充營養，選擇這瓶無加糖超優蛋白豆漿「無加糖、高含量蛋白質」的飲品，是聰明選擇。運動流汗已經夠辛苦了，補充蛋白質更不能伴隨多餘糖分與熱量，否則努力全都白費。

營養師趙函穎提醒：「運動後30分鐘內是最重要的補給時機，無加糖植物高蛋白是關鍵選擇。」她也整理出運動後補給的3大關鍵原則——

1. 補充蛋白質：運動後30分鐘內是修復的黃金期，補充適量蛋白質幫助體力恢復、可用於肌肉生長!

2. 注意糖分攝取：若只是日常輕運動，建議選擇無添加糖，才能避免熱量超標。

3. 優先植物性蛋白：零膽固醇、負擔小，是維持健康的首選。

統一陽光無加糖超優蛋白豆漿，每瓶有20.6克蛋白質，先進豆汁萃取技術，保留黃豆完整營養、口感滑順清爽，無論單喝或搭餐都合宜。不少網友直呼「超商新霸主」、「每次看到一定要囤，怕搶不到！」這瓶也因此被暱稱為高蛋白界的「藍色瓶子」。