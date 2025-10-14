　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】高蛋白界「藍色瓶子」竄紅！營養師推「無加糖Ｘ20.6克蛋白質」運動補給首選

▲▼ 營養,高蛋白,補給,無加糖,營養師,趙函穎,統一企業,豆漿。（圖／統一陽光提供）

▲營養師趙函穎推薦「統一陽光無加糖超優蛋白豆漿」，每瓶有20.6克高含量蛋白質，無加糖少負擔，堪稱運動後最佳補給！

圖、文／統一陽光提供

運動健身風氣盛行，從重訓、跑步到瑜伽，越來越多人將「規律運動」視為日常。但運動後該如何快速補充蛋白質，卻常讓人陷入選擇困境。

營養師趙函穎指出，市面上不少蛋白質補充品有額外糖分與添加物，長期攝取恐造成熱量過剩或飲食負擔。她建議運動後補充營養，選擇這瓶無加糖超優蛋白豆漿「無加糖、高含量蛋白質」的飲品，是聰明選擇。運動流汗已經夠辛苦了，補充蛋白質更不能伴隨多餘糖分與熱量，否則努力全都白費。

營養師趙函穎提醒：「運動後30分鐘內是最重要的補給時機，無加糖植物高蛋白是關鍵選擇。」她也整理出運動後補給的3大關鍵原則——
1. 補充蛋白質：運動後30分鐘內是修復的黃金期，補充適量蛋白質幫助體力恢復、可用於肌肉生長!
2. 注意糖分攝取：若只是日常輕運動，建議選擇無添加糖，才能避免熱量超標。
3. 優先植物性蛋白：零膽固醇、負擔小，是維持健康的首選。

統一陽光無加糖超優蛋白豆漿，每瓶有20.6克蛋白質，先進豆汁萃取技術，保留黃豆完整營養、口感滑順清爽，無論單喝或搭餐都合宜。不少網友直呼「超商新霸主」、「每次看到一定要囤，怕搶不到！」這瓶也因此被暱稱為高蛋白界的「藍色瓶子」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 1 5276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新車降價無望？汽車公會曝關稅
快訊／長榮空姐病逝火化　勞動局報告出爐　
快訊／台股翻黑！　法人：留心兩大訊號出現
《黑暗榮耀》男星離婚　斷開9年妻
獨／回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚：後悔做好人
長榮空姐疑罕病猝逝　病友現身說法：注意3大關鍵症狀
23歲女遊花蓮遭打死棄屍！　只剩殘缺白骨
美籍網紅當鏟子超人遭檢舉調查！　移民署回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

營養師不藏私7天早餐提案　靠這款豆漿擺脫油脂陷阱

必勝客萬聖節「黑咖哩黃金豬排比薩」開賣　限時下殺半價

【廣編】高蛋白界「藍色瓶子」竄紅！營養師推「無加糖Ｘ20.6克蛋白質」運動補給首選

7-11新推「仙草凍可樂思樂冰」　新品、霜淇淋限時「買1送1」

速食店最新炸雞優惠懶人包　bb.q CHICKEN今天免費吃

日本話題商品「金賓蘋果酒」全新登場！微醺旋風席捲台灣　一瓶搞定派對調飲！

泡麵加蛋100%成功公式！升級台酒「杯常幸福」三款泡麵更好吃！

達美樂請「鏟子超人」吃披薩　繼光香香雞送免費炸雞

7-11冰咖啡買1送1、全家10元多1杯　超商開工提神優惠一次看

跑7間店搶買「翻轉布丁」撲空！店員曝進貨時間：1時段有機會

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

紅十字會載「7名人質」轉交以軍　數萬民眾擠爆廣場揮國旗、歡呼

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

古久保看林智平追平轟腦袋一片空白　桃猿逆襲誇：全是選手的功勞

文鳥定居「BL小窩」凶狠護巢　後方漫畫引注意網友狂歪樓

必勝客萬聖節「黑咖哩黃金豬排比薩」開賣　限時下殺半價

【廣編】高蛋白界「藍色瓶子」竄紅！營養師推「無加糖Ｘ20.6克蛋白質」運動補給首選

7-11新推「仙草凍可樂思樂冰」　新品、霜淇淋限時「買1送1」

速食店最新炸雞優惠懶人包　bb.q CHICKEN今天免費吃

日本話題商品「金賓蘋果酒」全新登場！微醺旋風席捲台灣　一瓶搞定派對調飲！

泡麵加蛋100%成功公式！升級台酒「杯常幸福」三款泡麵更好吃！

達美樂請「鏟子超人」吃披薩　繼光香香雞送免費炸雞

7-11冰咖啡買1送1、全家10元多1杯　超商開工提神優惠一次看

跑7間店搶買「翻轉布丁」撲空！店員曝進貨時間：1時段有機會

Z世代醫美保養化！醫：唯一0%雜質天使肉毒最安心

KK園區擴大！緬甸詐騙園區用星鏈重啟運作　泰國斷網也沒用

i郵購「1700項台灣農產好物」祭5優惠　年拚2600萬業績

快整理房間！3類日常用品「悄悄變金礦」　這夯品可望飆破百萬

ICAO大會落幕　外交部籲正視正義之聲：3年來逾萬名政要挺台參與

長榮空姐今火化安葬！勞動局報告出爐　請假制度建議協調改善

庫克突然現身上海！　第一站看LABUBU展

韋禮安打電話沒人接「被分手」！　惆悵失落心聲全曝光

台股創高後翻黑下挫百點　法人：留心兩大訊號出現

菲中公務船南海碰撞　外交部嚴正關切：反對中方侵害人身安全

好可愛！陸登山客撿到蛇寶寶輪流撫摸　網驚：是劇毒短尾蝮蛇

【變臉變超快】久違回家黑貓哈氣　認出奴才後秒變撒嬌精XD

消費熱門新聞

泡麵加蛋100%成功公式！升級台酒「杯常幸福」三款泡麵更好吃

跑7間店買「翻轉布丁」撲空！店員曝進貨時間

Z世代醫美保養化　醫：0%雜質最安心

漢堡王超浮誇「犇牛堡」強勢回歸

超商開工咖啡、早餐優惠一次看

達美樂請「鏟子超人」吃披薩　繼光香香雞送免費炸雞

台韓明星同款快跟上！「花」現 NB 週慶必收鞋款

日本話題商品「金賓蘋果酒」全新登場！

限今天！全家咖啡「買6送6」

蔡依林9點半入睡掀熱議！網友討論度最高的居然是「她」

7-11新推「仙草凍可樂思樂冰」買1送1

派對濃妝不怕殘留！專科超微米卸妝水「買一送一」

超商雙十優惠！霜淇淋買1送1、咖啡買20送20

哀鳳換機超有感！啦啦隊女神＋科技達人一致推「超值方案」

更多熱門

相關新聞

你是哪一種水腫？營養師傳授一日消腫菜單

你是哪一種水腫？營養師傳授一日消腫菜單

你是否腿部常常腫脹、走路容易痠痛呢？要知道水腫不只是循環差，背後可能還藏著身體失衡根源，檢視一下你的水腫類型，再聽聽營養師高敏敏教你改善水腫的飲食攻略。

吃泡菜、味噌讓身體更健康！醫曝前提

吃泡菜、味噌讓身體更健康！醫曝前提

直接吃鮭魚「比魚油有效」！3大好處曝

直接吃鮭魚「比魚油有效」！3大好處曝

營養師傳授歐美超夯「PATH飲食法」

營養師傳授歐美超夯「PATH飲食法」

營養師教你「抗流感飲食」提升免疫力

營養師教你「抗流感飲食」提升免疫力

關鍵字：

營養高蛋白補給無加糖營養師趙函穎統一企業豆漿

讀者迴響

熱門新聞

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

長榮空姐猝逝　胞姊轟座艙長聲明虛偽

啦啦隊女神熱戀60歲Uber司機！男友送房子承諾跳票

準風神詭走3條路徑　1情況迎猛雨

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

柬埔寨街頭「滿地護照」畫面曝光

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

長榮女空服員告別式！　同事不捨落淚

帶20包砂糖出境　日本老闆：台糖來聯繫

白沙屯媽祖衝吊車大王豪宅　拱天宮回應

準風神轉彎撲台？最新路徑預測分岔

賴清德深夜發文認「最難受的一晚」

陳菁徽轟鳳山水庫光電板　高市府：韓國瑜同意

無緣賺爛！小資女花不到6千元買到10公克黃金存摺　2關鍵錯過暴漲

于朦朧母親爆輕生送醫不治！陸YTR稱「自盡或遭滅口」

更多

最夯影音

更多
高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門
王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面