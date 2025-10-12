　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

直接吃鮭魚「比魚油更有效」！專家曝3大好處：是超級食物

▲▼鮭魚。（圖／Pixabay）

▲營養師曉晶表示，直接食用完整的鮭魚，比魚油膠囊更能顯著提升體內EPA、DHA的濃度。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

營養師媽媽曉晶在臉書粉專指出，鮭魚不僅美味，更是經科學證實的「全食型超級食物」。2021年刊登於《Food & Function》的研究顯示，直接食用完整鮭魚（含魚皮與油脂），能比魚油膠囊更顯著提升體內EPA與DHA濃度。原因在於鮭魚天然脂肪與蛋白質結構能延緩胃排空、促進脂肪分段消化，讓Omega-3吸收率更高。

曉晶表示，鮭魚擁有三大保健力，包括護心、養腦與抗發炎。首先，根據2023年《Nutrients》涵蓋144萬人的分析，每週吃2至3份魚類可降低10%心血管疾病風險；鮭魚富含Omega-3，能穩定血壓與減少動脈硬化，幫助血管保持彈性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第二大好處在腦部保健方面，曉晶指出，2024年《Aging Clinical and Experimental Research》研究指出，經常吃鮭魚可降低失智風險達20%；2025年《Scientific Reports》研究更發現，每日攝取約2克EPA+DHA能顯著提升記憶力與專注度。曉晶說，DHA能穩定神經傳導、減少腦部發炎，是維持思緒清晰的重要營養素。

▲減肥,減重,鮭魚,運動。（圖／翻攝PEXELS）

▲營養師曉晶表示，直接食用完整的鮭魚，比魚油膠囊更能顯著提升體內EPA、DHA的濃度。（示意圖／免費圖庫Pexels）

第三則是鮭魚具抗發炎功效。曉晶說明，2022年《International Immunopharmacology》與2023年《Foods》研究顯示，Omega-3能降低發炎指標並改善血壓與血脂，對代謝症候群、高血壓族群特別有益。曉晶強調，鮭魚是現代人修復身體、穩定免疫的優質食材。

她也建議挑選含天然油脂的完整鮭魚，以蒸、烤、煎等低溫方式烹調最能保留營養，並可搭配橄欖油或全穀類促進吸收。每週攝取2～3份鮭魚（約150克／份），搭配蔬菜與堅果，能有效提升心血管與腦部健康。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 8262 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
輾壓101！「台北最強景點」出爐　狂吸1525萬人
謝霆鋒遭雷射光射中　頭髮燒焦！
快訊／台南夜間車禍7人送醫
黃立成加密幣大賠16.7億！　最新回應曝「3大心法」
直接吃鮭魚「比魚油更有效」！專家曝3大好處：是超級食物

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

輾壓101！「台北最強景點」出爐　狂吸1525萬人

吃泡菜、味噌讓身體更健康！醫師曝前提：不能只靠食物拯救

范世錡突自爆「我殺了于朦朧！」截圖瘋傳　疑點曝光

進口蔬果6款驗出農藥超標！最強防癌食材也中鏢　9648公斤全銷毀

直接吃鮭魚「比魚油更有效」！專家曝3大好處：是超級食物

快訊／3地區晚間大雨特報！氣象署示警：注意雷擊、強陣風

國道下午3事故導致車流回堵　國10左營端晚間已湧車潮

未來一周偶有零星雨　下周末2地低溫下探20度

結婚3年不孕！人妻內診慘叫「痛」　尪認了：從沒放進去過

見人喊「股市賠錢是政府問題」！律師嘆：自己收入自己負責

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

女代書遭詐1.6億墜樓亡！生前絕望求助影片曝光　母娘裝傻扯黑道

黃偉晉等婁峻碩開口：不想第一個問XD　五堅情休團...黃韻玲狀況外「怎會這樣」

山友攀東卯山失聯47天！跑山獸80米深谷尋獲　已成冰涼屍體

秋田犬狂嚶嚶叫：救我　媽勸半天：你沒卡住！

網上學到餵藥技巧來實測　貓被包成肉粽堅決不吞XD

輾壓101！「台北最強景點」出爐　狂吸1525萬人

吃泡菜、味噌讓身體更健康！醫師曝前提：不能只靠食物拯救

范世錡突自爆「我殺了于朦朧！」截圖瘋傳　疑點曝光

進口蔬果6款驗出農藥超標！最強防癌食材也中鏢　9648公斤全銷毀

直接吃鮭魚「比魚油更有效」！專家曝3大好處：是超級食物

快訊／3地區晚間大雨特報！氣象署示警：注意雷擊、強陣風

國道下午3事故導致車流回堵　國10左營端晚間已湧車潮

未來一周偶有零星雨　下周末2地低溫下探20度

結婚3年不孕！人妻內診慘叫「痛」　尪認了：從沒放進去過

見人喊「股市賠錢是政府問題」！律師嘆：自己收入自己負責

已經聲請保護令！幼童洗碗一半遭父「持槍射大腿」　還連賞3巴掌

輾壓101！「台北最強景點」出爐　狂吸1525萬人

林書緯9助攻串聯！新北國王狂勝夢想家19分　開季2連勝

快訊／台南夜間車禍7人送醫　9歲男童小腿開放性骨折

S媽臨時「缺席公益活動」喊卡原因曝光！　廖家儀親揭她私下暖舉

謝霆鋒重慶開唱「遭雷射光燒焦頭髮」　他兩度閃避畫面曝光

黃立成加密幣大賠16.7億！　最新回應曝「3大心法」

災後重建！新北農業局完成18件復建工程　恢復北海岸農業命脈

母親視角看白色恐怖！小薰「以肉易肉」被兒發現…奪人權電影首獎

新北府中遊龍陸橋拆除完成　縣民大道重現開闊明亮風貌

【返家探母變天人永隔】56歲男駕車打轉一圈！ 失控衝護欄命喪當場

生活熱門新聞

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

國軍累癱躺地「屋主1暖舉太震撼」　網喊：致最高敬意

科技男、醫師參加聯誼「只想找1類女生」！她曝殘酷真相

國慶訂位爆滿客人卻全放鳥！居酒屋闆娘心痛

馬路突多出「一大塊藍色方格」　一票人問號！交通局解答

蘇一峰爆「藥水洗光電板」！業者要告...他回這句

「省錢1絕招」公司怒出手　北漂妹不敢了！網傻

上班族「最討厭聽到1詞」　一票有感

人妻內診慘叫「痛」　尪認了：從沒放進去過

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

光復鄉物資爆倉　急缺水電工「無償重新拉線」

大陸人來台玩5天「曝最大缺點」嘆：待不下去

轉乘機捷別再從北車！達人實測這站快3倍

爭鮮499吃到飽爆「奧客留一堆醋飯」　店員1舉動網狂讚

更多熱門

相關新聞

營養師傳授歐美超夯「PATH飲食法」

營養師傳授歐美超夯「PATH飲食法」

近年歐美興起一股「PATH飲食法」（PATH Diet）熱潮，不僅健身族群爭相實行，就連好萊塢明星也視為維持體態的秘密武器。營養師高敏敏指出，PATH飲食法的核心概念，是以「自己的手」作為食物份量的衡量工具，省去秤重與計算卡路里的麻煩。透過手掌、拳頭與拇指的大小比例，就能輕鬆掌握每餐該吃多少，達到營養均衡又不怕發胖的效果。

79歲川普年度健檢　白宮醫師讚超健康

79歲川普年度健檢　白宮醫師讚超健康

營養師教你「抗流感飲食」提升免疫力

營養師教你「抗流感飲食」提升免疫力

營養師：青春期變聲少碰堅硬、刺激食物

營養師：青春期變聲少碰堅硬、刺激食物

臉腫手也腫？營養師推7種高鉀水果

臉腫手也腫？營養師推7種高鉀水果

關鍵字：

鮭魚營養Omega-3心血管抗發炎

讀者迴響

熱門新聞

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

5億高中生婚姻確定無效　夏男貪鉅額遺產一場空　

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

國軍被中共女特工「楚亭」誘惑狂洩機密

國軍累癱躺地「屋主1暖舉太震撼」　網喊：致最高敬意

明天開盤不樂觀！不敗教主：我又會蒸發8位數

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

科技男、醫師參加聯誼「只想找1類女生」！她曝殘酷真相

國慶訂位爆滿客人卻全放鳥！居酒屋闆娘心痛

南投國慶煙火挨批史上最爛　縣長許淑華回應了

烏山頭光電板遭指用藥水清洗！業者提告了

東京寶可夢樂園「寶可夢中心」建築曝

趙露思新戲「徹底卸妝」摘美瞳！素顏痛哭戲被封神

拍戲擦愛火？宋慧喬躲車裡哭「與他緋聞傳25年」　男星：大家以為我甩她

消防員見屍僵女未急救！家屬怒告求國賠

更多

最夯影音

更多
王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏
泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面