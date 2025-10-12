直接吃鮭魚「比魚油更有效」！專家曝3大好處：是超級食物

▲營養師曉晶表示，直接食用完整的鮭魚，比魚油膠囊更能顯著提升體內EPA、DHA的濃度。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

營養師媽媽曉晶在臉書粉專指出，鮭魚不僅美味，更是經科學證實的「全食型超級食物」。2021年刊登於《Food & Function》的研究顯示，直接食用完整鮭魚（含魚皮與油脂），能比魚油膠囊更顯著提升體內EPA與DHA濃度。原因在於鮭魚天然脂肪與蛋白質結構能延緩胃排空、促進脂肪分段消化，讓Omega-3吸收率更高。

曉晶表示，鮭魚擁有三大保健力，包括護心、養腦與抗發炎。首先，根據2023年《Nutrients》涵蓋144萬人的分析，每週吃2至3份魚類可降低10%心血管疾病風險；鮭魚富含Omega-3，能穩定血壓與減少動脈硬化，幫助血管保持彈性。

第二大好處在腦部保健方面，曉晶指出，2024年《Aging Clinical and Experimental Research》研究指出，經常吃鮭魚可降低失智風險達20%；2025年《Scientific Reports》研究更發現，每日攝取約2克EPA+DHA能顯著提升記憶力與專注度。曉晶說，DHA能穩定神經傳導、減少腦部發炎，是維持思緒清晰的重要營養素。

第三則是鮭魚具抗發炎功效。曉晶說明，2022年《International Immunopharmacology》與2023年《Foods》研究顯示，Omega-3能降低發炎指標並改善血壓與血脂，對代謝症候群、高血壓族群特別有益。曉晶強調，鮭魚是現代人修復身體、穩定免疫的優質食材。

她也建議挑選含天然油脂的完整鮭魚，以蒸、烤、煎等低溫方式烹調最能保留營養，並可搭配橄欖油或全穀類促進吸收。每週攝取2～3份鮭魚（約150克／份），搭配蔬菜與堅果，能有效提升心血管與腦部健康。