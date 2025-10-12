吃泡菜、味噌讓身體更健康！醫師曝前提：不能只靠食物拯救

▲劉博仁醫師表示，每天攝取發酵食物確實會更健康，但要注意份量。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

許多人以為「常吃泡菜等發酵食物能補好菌、顧免疫」，但營養功能醫學專家、醫師劉博仁表示，其實發酵食物是一個「微生物生態系」，不只含有益生菌，更蘊藏能調節免疫、降低發炎的代謝物。雖然像泡菜、味噌、天貝、優格等食物對人體有益，但仍須注意食用份量與品質，否則可能反而造成健康風險。

劉博仁醫師在臉書上發文說明，發酵是讓微生物參與食物轉化的過程。乳酸菌、酵母菌及放線菌會將糖分或蛋白質轉化為酸性或香氣物質，使食物更易吸收。韓國泡菜、台式酸菜、味噌、納豆、天貝、優格、康普茶等皆屬於發酵食物。研究指出，這些食品能調節免疫、降低發炎，已成為營養醫學的重要焦點。

▲劉博仁醫師表示，每天攝取發酵食物確實會更健康，但要注意份量。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



劉醫師歸納發酵食物對腸道與免疫的三項主要影響：

1、增加菌相多樣性：能短暫影響腸道環境，促進菌群穩定與多元。

2、產生有益代謝物：包含乳酸、短鏈脂肪酸、維生素與胜肽，有助保護腸黏膜並減少慢性發炎。

3、提升營養吸收度：經發酵的食物中，維生素B群與礦物質的可利用度明顯上升。

他建議，每日攝取1至2份發酵食物即可，例如一小碗泡菜或一杯無糖優格，並應搭配高纖飲食，幫助好菌繁殖。同時提醒應留意鹽分與糖分過高、製作環境不潔或發霉風險。免疫低下、孕婦及對組胺敏感者則應避免食用未經殺菌或過度發酵產品。

劉博仁強調，發酵食物就像「微型生態花園」，能潛移默化地改善腸道環境。然而健康是整體習慣的結果，「不是只靠一種食物來拯救。」他建議民眾「聰明吃發酵」，兼顧多樣性、適量與品質，才能讓身體真正受益。