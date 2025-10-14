　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET民調／國民黨主席選舉會投誰？　49.1%黨員支持鄭麗文

▲鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）

▲鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席選舉進入倒數階段，將在18日進行投票。根據《ETtoday民調雲》針對國民黨主席改選進行調查的最新民調顯示，有49.1%支持鄭麗文擔任黨主席，其次依序為21.3%支持郝龍斌、21%支持羅智強。另外，詢問「誰最沒包袱可以帶領國民黨重返執政」，結果顯示，48.9%認為是鄭麗文、19.4%認為是羅智強、17.3%認為郝龍斌。

根據《ETtoday民調雲》最新「國民黨主席改選調查」，在候選人支持度方面，假如明天就是黨主席改選投票日，結果顯示，有49.1%支持鄭麗文擔任黨主席，大幅領先其餘候選人逾2成7（27.8%）、其次依序為21.3%支持郝龍斌、21%支持羅智強、3%支持張亞中、0.6%支持卓伯源、0.1%支持蔡志弘，另外還有4.9%無明確表態。

▼《ETtoday民調雲》最新「國民黨主席改選調查」。（圖／ ETtoday民調雲，點圖放大，下同）

▲▼《ETtoday新聞雲》最新黨主席選舉「全黨員民調」。（圖／ ETtoday民調雲）

在看好度方面，結果顯示，有50.8%看好鄭麗文當選下任黨主席，看好度大幅領先其他候選人2成5以上（25.4%）。其次是25.4%看好郝龍斌、14.9%看好羅智強、1.9%看好張亞中、0.4%看好卓伯源、0.1%看好蔡志弘。

▲▼《ETtoday新聞雲》最新黨主席選舉「全黨員民調」。（圖／ ETtoday民調雲）

進一步分析各候選人喜好度，鄭麗文最受歡迎，喜好度達72.9%，羅智強喜好度68.4%，緊追在後，其次依序為郝龍斌42.7%、張亞中31.3%、卓伯源14.5%、蔡志弘7.8%。

▲▼《ETtoday新聞雲》最新黨主席選舉「全黨員民調」。（圖／ ETtoday民調雲）

針對「哪位候選人最沒有包袱帶領國民黨重返執政」，結果顯示，48.9%認為鄭麗文是是沒有包袱帶領重返執政的人選，其次19.4%認為是羅智強、17.3%認為郝龍斌、4.2%認為張亞中、0.7%認為卓伯源、0.2%認為蔡志弘，另有2.1%認為以上人選都沒辦法、7.2%未明確表態（不知道/沒意見）。

▲▼《ETtoday新聞雲》最新黨主席選舉「全黨員民調」。（圖／ ETtoday民調雲）

此外，本次調查也就對國民黨的看法進行調查。結果顯示，高達98.3%認為國民黨需要大規模改革。進一步分析目前國民黨最嚴重的問題，前三名依序為「年輕族群支持度偏低」有70.6%、「溝通與媒體操作能力弱」有50.7%與「缺乏清晰立場與願景」有47.2%。

▲▼《ETtoday新聞雲》最新黨主席選舉「全黨員民調」。（圖／ ETtoday民調雲）

（1） 調查規劃：ETtoday民調雲（問卷設計、樣本抽樣、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫）。
（2） 調查範圍：全台22縣市。
（3） 調查對象：設籍在調查範圍，年滿16歲的國民黨黨員。
（4） 調查時間：2025年10月9日至2025年10月13日。
（5） 調查方法：以「手機簡訊」方式通知，進行封閉性網路問卷調查。
（6） 樣本規模：回收有效樣本數2,282份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.05%。
（7） 樣本代表性與加權：採用「比例估計法」（raking ratio estimation），母群體參數依據111年國民黨主席各地選票人數統計資料，反覆進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致（統計檢定顯著水準p-value<0.05），整體樣本即具有代表性。
（8） 經費來源：ETtoday民調雲。

10/13 全台詐欺最新數據

快訊／鳳山民宅槍響！　男倒血泊亡
于朦朧母親爆輕生亡！　網掀論戰
輝達AI超小電腦來了！　4台廠率先沾光
朝野共識！普發1萬特別預算10/17三讀　預計11月中下旬請
長榮空姐猝逝　她心痛曝「住院仍努力調班避免扣考績」
快訊／長榮航空送花籃輓詞曝！　3人到場致意
「柏油山」戰火升級！　陳其邁又震怒了
ET民調／國民黨主席選舉投誰？　49.1%黨員支持鄭麗文

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

張亞中郝龍斌國民黨黨主席ET民調鄭麗文蔡志弘卓伯源羅智強黨員

