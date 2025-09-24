14歲少女隆乳手術後暴斃　爸喪禮上「開棺看到傷口」才發現真相

▲少女接受隆乳手術，父親完全不知情。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

墨西哥一名14歲少女接受隆乳手術一周後，發生呼吸道系統併發症死亡，然而她的父親事前完全不知道女兒曾經隆乳，是在喪禮中看到女兒身上有手術痕跡才發現，要求當局對事件進行調查。

事件發生在墨西哥杜蘭戈市(Durango)，14歲少女帕洛瑪(Paloma Nicole Arellano Escobedo)在手術一周後逝世，父親卡洛斯(Carlos Arellano)聲稱，20日為女兒舉行喪禮時，他才發現女兒曾做過隆乳手術，認為女兒的死與該手術有關，醫院有掩蓋真正死因的嫌疑，決定提出訴訟。

卡洛斯表示，他與妻子已經分居，15日他接獲妻子通知，女兒因為嚴重呼吸道症狀送醫，情況十分危急，住院期間心臟驟停，導致腦上部腫脹，最後處於誘導性昏迷狀態並且插管，一周後還是不治身亡。

卡洛斯表示，他原本以為女兒可能是旅行時感染了新冠肺炎，沒想到喪禮上打開棺木時，在孩子的遺體上發現隆乳手術留下的痕跡，才發現女兒曾於12日做過手術。

事件在當地引發關注，也引來活動人士與女權組織的譴責，批評醫院竟然讓少女在沒有獲得父親同意的情況下進行手術。目前杜蘭戈當局也對事件展開調查，預計調查結果於20天內公布。