地方 地方焦點

北區國稅局租稅宣導健走　逾2千民眾捐發票同享運動樂活

▲北區國稅局租稅宣導健走

▲北區國稅局租稅宣導健走鳴笛。（圖／北區國稅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

財政部北區國稅局28日表示，為鼓勵民眾捐發票做公益，該局舉辦統一發票推行暨「發票集愛心、幸福體驗營」租稅宣導健走活動，在財政部賦稅署署長宋秀玲、該局局長李雅晶等人士一同鳴笛下，2千餘人開心齊步走，同享運動樂活並發揮愛心。

北區國稅局表示，這次公益健走活動，27日下午在新北市新店區碧潭東岸廣場舉辦，民眾只要捐贈3張114年9-10月期紙本統一發票或雲端發票（每張消費金額10元以上）即可報名參加，完成2.5公里健走就可領取精美完走禮1份，並可持參加券至指定烏來地區之住宿業者或溫泉業者消費享優惠折扣。

▲北區國稅局租稅宣導健走

▲北區國稅局租稅宣導健走。（圖／北區國稅局提供）

活動周邊設置多樣宣導攤位，提供民眾玩遊戲、有獎徵答、稅務諮詢及手機條碼申辦服務等。另外有精彩的舞台表演節目、親子互動遊戲，還提供動物認養及狂犬病疫苗注射，整場健走活動豐富多元，讓民眾度過了一個歡樂又難忘的假日時光！

▲北區國稅局租稅宣導健走

▲北區國稅局租稅宣導健走，逾二千民眾捐發票同享運動樂活。（圖／北區國稅局提供）

另外，為讓民眾體驗消費儲存雲端發票的便利性，特別規劃雲端發票體驗區，民眾可以行動支付結帳並儲存雲端發票，即可換購精美商品，並設置泰雅編織及綠能發電腳踏車等精彩體驗活動，吸引民眾熱烈參與。當天募集的發票悉捐該局轄內社福團體，藉由發票傳遞愛心，讓社會更溫暖。

