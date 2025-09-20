桃竹苗分署開辦機械設計職訓　助中高齡失業者再就業

▲學員運用3D建模軟體熟悉產品設計與數位製造流程。（圖／桃竹苗分署提供）



記者楊淑媛／桃園報導

48 歲的劉小姐，大學畢業後長期在機械產業工作，專責現場CNC線切割繪圖與程式設計，累積將近 20 年資歷。然而好景不常，113 年公司結束營業，她也因此成為中高齡失業者。

在就業中心的協助下，劉小姐報名參加勞動力發展署桃竹苗分署開辦的「CREO 實務應用專班」；經過長達 900 小時的專業訓練後，她從僅具備 2D 繪圖能力，成長到能獨立完成 3D 建模與工程圖繪製的設計人才，原本具備機械製造經驗的她，透過將實務經驗與新習得的設計技能相結合，讓她更清楚掌握設計與製造間的關鍵技術，有效縮短兩者間的落差。

▲學員操作數控機台訓練實況。（圖／桃竹苗分署提供）

在訓練師的指導與自身努力下，劉小姐於結訓前順利考取「電腦輔助立體製圖丙級技術士證」，結訓不到一個月，劉小姐便順利錄取新北市一家精密加工公司，擔任製圖人員，成功實現重返職場的目標。

桃竹苗分署長賴家仁表示，產業轉型帶來技術快速更迭，不僅對企業人才需求造成衝擊，也使中高齡勞工面臨職能落差與再就業困難。透過職業訓練，能協助學員補強專業能力、考取證照，縮短與產業需求間的差距。

他也呼籲，分署持續提供多元化的專業課程與證照輔導，協助中高齡及各類失待業民眾強化技能，順利銜接各產業；歡迎15歲(含)以上，具備工作意願的失待業民眾多多利用桃竹苗分署開辦的各項職業訓練課程，提升專業技能。