宜蘭養鴨中心命案！警衛「徒手關400kg鐵門」遭壓死　判國賠80萬

▲宜蘭地方法院。（圖／記者游芳男攝）

記者閔文昱／綜合報導

宜蘭縣五結鄉農業部畜產試驗所東區分所（俗稱「宜蘭養鴨中心」）去年1月間發生一起奪命工安意外。60多歲林姓警衛因側門密碼鎖更換卻未被通知，無法進入工作區，只能徒手推動重達400公斤的不鏽鋼軌道門，結果鐵門瞬間脫軌倒塌，將他壓死。對此，宜蘭地方法院認定試驗所在維護管理上確有疏失，應負三成責任，判決家屬可獲國家賠償約80多萬元。

這起事故發生於去年1月6日清晨6時許，60多歲的林姓警衛上班時，發現側門密碼鎖更換卻未交接新密碼，也未領到遙控器，遂徒手推動重達400公斤的不鏽鋼軌道大門進出。不料大門突然脫軌傾倒，林男被壓重傷，送醫仍宣告不治。

勞動部職安署調查指出，該軌道門長5公尺、高1.5公尺，原設計為遙控或電子開關操作。勞動部職安署檢查發現，右側導輪變形、防倒裝置失效，且右側軌道終點未設輪擋，導致門體可脫離軌道；加上事故前幾天更換密碼鎖卻未交接密碼或遙控器，管理疏漏明顯。

林男家屬事後指控，軌道門維護不當、設施存在缺陷，向國家求償744萬元。宜蘭地方法院審理後認定，畜產試驗所管理確有疏失，與事故具「相當因果關係」，但林男明知門為自動操作仍以徒手強行推動，為主要肇因。

法院裁定畜產試驗所須負30％責任，林男自負70％。依責任比例計算，國賠金額共約170餘萬元，其中林妻可獲89萬餘元、三名子女共獲80萬餘元。不過因家屬已領取保全公司給付及喪葬津貼逾百萬元，部分金額不得重複請求，全案仍可上訴。