　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

宜蘭養鴨中心命案！警衛「徒手關400kg鐵門」遭壓死　判國賠80萬

▲宜蘭地方法院。（圖／記者游芳男攝）

▲宜蘭地方法院。（圖／記者游芳男攝）

記者閔文昱／綜合報導

宜蘭縣五結鄉農業部畜產試驗所東區分所（俗稱「宜蘭養鴨中心」）去年1月間發生一起奪命工安意外。60多歲林姓警衛因側門密碼鎖更換卻未被通知，無法進入工作區，只能徒手推動重達400公斤的不鏽鋼軌道門，結果鐵門瞬間脫軌倒塌，將他壓死。對此，宜蘭地方法院認定試驗所在維護管理上確有疏失，應負三成責任，判決家屬可獲國家賠償約80多萬元。

這起事故發生於去年1月6日清晨6時許，60多歲的林姓警衛上班時，發現側門密碼鎖更換卻未交接新密碼，也未領到遙控器，遂徒手推動重達400公斤的不鏽鋼軌道大門進出。不料大門突然脫軌傾倒，林男被壓重傷，送醫仍宣告不治。

勞動部職安署調查指出，該軌道門長5公尺、高1.5公尺，原設計為遙控或電子開關操作。勞動部職安署檢查發現，右側導輪變形、防倒裝置失效，且右側軌道終點未設輪擋，導致門體可脫離軌道；加上事故前幾天更換密碼鎖卻未交接密碼或遙控器，管理疏漏明顯。

林男家屬事後指控，軌道門維護不當、設施存在缺陷，向國家求償744萬元。宜蘭地方法院審理後認定，畜產試驗所管理確有疏失，與事故具「相當因果關係」，但林男明知門為自動操作仍以徒手強行推動，為主要肇因。

法院裁定畜產試驗所須負30％責任，林男自負70％。依責任比例計算，國賠金額共約170餘萬元，其中林妻可獲89萬餘元、三名子女共獲80萬餘元。不過因家屬已領取保全公司給付及喪葬津貼逾百萬元，部分金額不得重複請求，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 0 8033 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李珠珢寫真才出包...「簽書會也宣布取消」
快訊／象猿台灣大賽賽程出爐！
吳子嘉爆打麻將欠千萬賭債！柯建銘不忍了　提告加重誹謗、公然侮
輝達北士科T17、T18地上權　台新新光金證實「收到市府來函
快訊／桃猿締造奇蹟　闖進隊史第12度台灣大賽
快訊／道瓊開盤拉400點　台積電ADR漲超4%
台中女工程師全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

宜蘭養鴨中心命案！警衛「徒手關400kg鐵門」遭壓死　判國賠80萬

快訊／台南歸仁四樓RC建築頂樓佛堂燃燒　南消人車火速撲滅

長榮空姐猝逝爆內控疏失！工會轟「違法大戶」：請病假還要被懲罰

快訊／高雄拖板車載鋼圈停紅燈　機車從後直接撞上騎士送醫

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

快訊／新北墜樓！男碎骨爆頭陳屍路中　人車封鎖線旁驚悚閃避

詐團700萬贓款買泰達幣　刑事局聯手交易所查扣！全數歸還被害人

座艙長對話截圖曝！空服員姊悲吐妹愛漂亮：不想大家看到她憔悴樣

被楊智伃批「偽正藍軍詐騙」　復國黨秘書長提告不起訴

租屋處成動物墳場！狗狗遭棄置慘死還被啃咬　冷血情侶下場曝

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

宜蘭養鴨中心命案！警衛「徒手關400kg鐵門」遭壓死　判國賠80萬

快訊／台南歸仁四樓RC建築頂樓佛堂燃燒　南消人車火速撲滅

長榮空姐猝逝爆內控疏失！工會轟「違法大戶」：請病假還要被懲罰

快訊／高雄拖板車載鋼圈停紅燈　機車從後直接撞上騎士送醫

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

快訊／新北墜樓！男碎骨爆頭陳屍路中　人車封鎖線旁驚悚閃避

詐團700萬贓款買泰達幣　刑事局聯手交易所查扣！全數歸還被害人

座艙長對話截圖曝！空服員姊悲吐妹愛漂亮：不想大家看到她憔悴樣

被楊智伃批「偽正藍軍詐騙」　復國黨秘書長提告不起訴

租屋處成動物墳場！狗狗遭棄置慘死還被啃咬　冷血情侶下場曝

馬防部雲台操演阻登陸　50機槍+T74排用機槍對海面集火射擊

長榮空姐猝逝！醫示警3重點：保障不能剛好，要替後面爭取存活時間

李珠珢寫真才出包惹怒粉！出版社突公告「簽書會取消」：藝人檔期無法配合

宜蘭養鴨中心命案！警衛「徒手關400kg鐵門」遭壓死　判國賠80萬

樂天桃猿晉級台灣大賽！象猿大戰確定　10/18台北大巨蛋開打

「排球甜心」突宣布退役！最後一舞時程曝光

「萬神齊聚護佑臺灣」 南投大華嚴寺辦跨宗教盛會祈福

陳慧琳「生菜裝」被讚漂亮　神奇凍齡猜不到53歲

水庫上蓋太陽能板？　光電火災與氣候脆弱性要考慮

吳子嘉爆打麻將欠千萬賭債！柯建銘不忍了　提告加重誹謗、公然侮辱

BamBam看自己吻戲　羞到跪地不敢直視XD

社會熱門新聞

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

獨／長榮學霸空姐抱病執勤猝逝　生前盼望惹鼻酸

獨／長榮座艙長關心對話曝！34歲空服員曾樂觀這樣回

長榮空姐抱病上班猝逝！勞檢處初步調查結果出爐

全台野裸亂象！　捷運、高鐵「打飛機」拍片賺流量

即／新北男墜樓碎骨陳屍路中　人車封鎖線旁驚悚閃避

高中生騎單王擦撞路邊車　留字條苦等車主10天結局曝

即／女大生校內4樓墜落！「掛2樓安全網」獲救

「神秘阿伯指路」女大生大坑山區迷路是真實案例

即／長榮航空爆空服員猝逝！　桃園勞檢處出手了

陸官性醜聞逼「手工排毒」　變態學長判囚8月將入獄

「騙走20人提款卡密碼」詐2千萬　7嫌遭起訴

已經聲請保護令！幼童遭父持槍射腿

更多熱門

相關新聞

台灣癌症研究揚名國際　吳思遠榮登全球2％科學家榜

台灣癌症研究揚名國際　吳思遠榮登全球2％科學家榜

羅東博愛醫院放射腫瘤科醫師吳思遠教授，憑藉多年來在腫瘤放射治療與癌症研究的卓越表現，成功入選美國史丹佛大學公布的「全球前2%頂尖科學家」名單，成為台灣放射腫瘤界唯一上榜者。此消息不僅振奮全院，更彰顯台灣癌症醫療研究已達國際水準。

人夫偷吃「軟掉比較多」 正宮怒告結果曝

人夫偷吃「軟掉比較多」 正宮怒告結果曝

超速撞死闖紅燈酒駕騎士！駕駛獲判無罪理由曝

超速撞死闖紅燈酒駕騎士！駕駛獲判無罪理由曝

高雄19歲女與激戰後亡　家屬求償經理900萬元

高雄19歲女與激戰後亡　家屬求償經理900萬元

蘭陽溪河床盜珍貴扁柏　山老鼠被逮

蘭陽溪河床盜珍貴扁柏　山老鼠被逮

關鍵字：

宜蘭養鴨中心工安事故國家賠償法院判決

讀者迴響

熱門新聞

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

影／獅姐在總統面前昏倒　賴清德秒蹲地變「賴醫師」診斷！

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

要降溫了！　變天轉雨時間曝

她曝過世空服「有在健身衝浪」：應很健康的

Lulu婚後首露面！遭告白「好險有娶到妳」甜炸

獨／長榮學霸空姐抱病執勤猝逝　生前盼望惹鼻酸

快訊／金馬影帝病逝！　《天浴》洛桑群培離世享壽68歲

獨／長榮座艙長關心對話曝！34歲空服員曾樂觀這樣回

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

更多

最夯影音

更多
機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD
兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面