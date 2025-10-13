　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人夫偷吃女同事！小三認了「軟掉次數比較多」 正宮怒告結果曝

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東鄧姓女子控訴丈夫外遇同公司蘇姓女同事，兩人多次在租屋處過夜並發生性行為，侵害其配偶權，請求賠償50萬元及留職停薪期間損失近30萬元。蘇女辯稱「被追求、僅敷衍對話」，但法院從雙方對話中發現蘇女坦承「他有軟掉過」、「一次兩次而已」，認定確有不正常關係，判蘇女賠償鄧女20萬元，其餘駁回。

鄧女起訴書指出，她與丈夫謝男於民國101年間結婚，育有2名子女，三人皆任職於同一家公司。蘇女明知謝男已有婚姻，仍在公司同事面前與他牽手親暱，並多次於蘇女租屋處約會過夜，進而發生性行為。她認為這嚴重侵犯其配偶權，且因兩人不正常關係導致自己罹患持續性憂鬱症及恐慌症，無法承受原有高強度工作，被迫留職停薪8個月，合計損失約29萬6千元，因此合併請求賠償近80萬元。

蘇女則反駁稱，她雖知謝男已婚，但並無不正常交往，且是謝男主動追求。鄧女提出的對話紀錄，多為她敷衍回覆，不能證明有親密行為。

法院審酌雙方對話內容後；蘇女曾向鄧女坦承有與謝男一起過夜並發生性行為，諸如「(鄧女：問題是10月7號他去你家過夜)他有去一次」、「鄧女：你跟他做的這幾次真的像他說的那樣都做不出來嗎?)他有軟掉過」、「(鄧女：也有做出來過?)一次兩次而已」、「鄧女：你總是會知道他是順利做出來還是軟掉吧?)我真的只能跟你說他就是有一、二次軟掉，我印象當中是這樣，我憑良心跟你說」、「鄧女：他做出來的次數比較多還是軟掉的次數比較多，這你總記得了吧?)應該是軟掉的次數比較多」。法院認為，對話足以證明兩人確實有過夜及性行為，蘇女辯稱未有不正常關係顯屬無據。

至於鄧女主張的工作損失部分，法院指出，診斷證明僅顯示鄧女暫時無法應付高強度工作，並非完全喪失工作能力，且其任職作業員工作內容為機械性重複操作，與「高強度工作」不符，損害與侵權行為之間欠缺因果關係，故不予採認。判決，蘇女因侵害配偶權應賠償鄧女精神慰撫金20萬元，其餘請求包括留職停薪損失部分全數駁回。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 8262 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
75歲台嬤去新加坡　遭當街「揮拳痛毆、吐口水飆罵」
快訊／中美貿易戰衝擊！　A股三大指數大幅低開
快訊／挖出「失聯夫妻座車」！家屬認出車牌了
快訊／長榮空服員抱病上班　返台猝逝
白沙屯媽祖2度衝「吊車大王豪宅」　當街大轉彎！胡董激動落淚
快訊／《正年》金允慧結婚了！　婚禮倒數12天
快訊／台股崩跌！殺逾800點　台積電重挫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

藍芽耳機男形跡鬼祟　警尾隨攔查逮車手！公事包赫見150萬現金

毒品「控台機房」藏台東民宅　警專案小組破獲8人販毒集團

博士也逃不掉！女學霸欠稅、健保費逾百萬　士林分署一招全扣走

「鏟子超人」包包半路遺失！他衝警局報案...台東人暖心一幕曝

屏東特搜挖出失聯夫妻座車　家屬認車牌淚謝：希望明天找到祂們

台南機車酒駕自摔起火全面燃燒！27歲女騎士驚險逃劫...火球畫面曝

阿北鬼切出事！苗栗台3線轎車跨雙黃線左轉　22歲重機女慘摔

雲林民宅1F神明廳竄火！火勢延燒隔壁戶　鄰居3人嚇到送醫

人夫偷吃女同事！小三認了「軟掉次數比較多」 正宮怒告結果曝

網黃「南京復興站出口」全裸自瀆留體液　北捷回應撇清

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

輝達北士科卡關　李四川宣布：明發函新壽提共同合意解約

綠蠵龜+玳瑁相疊受困廢棄漁網！澎湖漁民助脫困重獲自由

藍芽耳機男形跡鬼祟　警尾隨攔查逮車手！公事包赫見150萬現金

毒品「控台機房」藏台東民宅　警專案小組破獲8人販毒集團

博士也逃不掉！女學霸欠稅、健保費逾百萬　士林分署一招全扣走

「鏟子超人」包包半路遺失！他衝警局報案...台東人暖心一幕曝

屏東特搜挖出失聯夫妻座車　家屬認車牌淚謝：希望明天找到祂們

台南機車酒駕自摔起火全面燃燒！27歲女騎士驚險逃劫...火球畫面曝

阿北鬼切出事！苗栗台3線轎車跨雙黃線左轉　22歲重機女慘摔

雲林民宅1F神明廳竄火！火勢延燒隔壁戶　鄰居3人嚇到送醫

人夫偷吃女同事！小三認了「軟掉次數比較多」 正宮怒告結果曝

網黃「南京復興站出口」全裸自瀆留體液　北捷回應撇清

香菜花生粉鋪好鋪滿！延三夜市深夜豬血糕、口感緊實超Q彈

撤離計畫要等徐榛蔚同意！　劉世芳喊話花蓮縣府：盡速清查保全戶

北捷「1新措施」全面上路！通勤族一看大讚：終於不用墊腳尖

藍芽耳機男形跡鬼祟　警尾隨攔查逮車手！公事包赫見150萬現金

力挺郝龍斌！　游淑慧喊話：國民黨需要的是有領導力的將軍

台東女騎士身體不適　知本警護送返家

毒品「控台機房」藏台東民宅　警專案小組破獲8人販毒集團

博士也逃不掉！女學霸欠稅、健保費逾百萬　士林分署一招全扣走

台達電逆勢刷1010元天價　泰國子公司飆太猛遭限制交易

陸房地產巨頭萬科董事長辭職　爆雷後擔任救火隊未滿一年下台

【台灣囡仔真的讚】小六妹妹光復車站旁化身「刷鞋小超人」

社會熱門新聞

全台野裸亂象！　捷運、高鐵「打飛機」拍片賺流量

新店男夜間倒臥馬路　遭小黃輾壓身亡

已經聲請保護令！幼童遭父持槍射腿

5億高中生婚姻確定無效　夏男貪鉅額遺產一場空　

網黃「南京復興站出口」全裸自瀆留體液　北捷回應撇清

男童阿里山健行　墜25公尺邊坡骨折

台南車禍7人送醫　9歲童小腿開放性骨折

人夫偷吃「軟掉比較多」 正宮怒告結果曝

特搜挖出失聯夫妻座車　家屬淚謝：希望找到祂們

馬太鞍溪堰塞湖蓄水量約155萬噸　大量減少原因曝

國軍被中共女特工「楚亭」誘惑狂洩機密

新北24歲女摔車道出入口　遭住戶開車輾過

高雄男55刀爆頭砍死麻吉二審結果曝

彰化小客車、機車路口碰撞　女騎士困車底送醫不治

更多熱門

相關新聞

3地區晚間大雨特報！氣象署示警

3地區晚間大雨特報！氣象署示警

中央氣象署10月12日傍晚發布大雨特報，預警今晚花蓮縣、屏東縣及恆春半島等地區，可能受到旺盛對流雲系影響，局部地區短時間內會有強降雨發生。氣象局特別提醒民眾，除了留意瞬間大雨，也要注意雷擊及強陣風的安全，外出活動建議攜帶雨具並提高警覺。

屏東自小客撞斷電桿！警到場「肇事駕駛跑了」

屏東自小客撞斷電桿！警到場「肇事駕駛跑了」

超速撞死闖紅燈酒駕騎士！駕駛獲判無罪理由曝

超速撞死闖紅燈酒駕騎士！駕駛獲判無罪理由曝

中獎千萬！外遇男「斗內美女主播4日同遊」…還嗆妻要跟她生娃

中獎千萬！外遇男「斗內美女主播4日同遊」…還嗆妻要跟她生娃

屏科大11天、900公尺又喪命！今年已3起車禍致死

屏科大11天、900公尺又喪命！今年已3起車禍致死

關鍵字：

外遇法院判決精神慰撫金配偶權屏東

讀者迴響

熱門新聞

要降溫了！　變天轉雨時間曝

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

周一台股安全下莊？川普發文這樣說

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

邱毅：趙少康把政治金童招牌給砸了　現在最樂的是賴清德跟綠媒

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

韓妹變乞丐超人！店員阻止結帳：快打折了

人妻內診慘叫「痛」　尪認了：從沒放進去過

范世錡突自爆「我殺了于朦朧！」截圖瘋傳　疑點曝光

保時捷黑絲女銷冠不雅片瘋傳！嫌認了

「首波冷空氣要來了」可能有新颱風靠近　最新預測曝

全台野裸亂象！　捷運、高鐵「打飛機」拍片賺流量

中國：台心戰大隊18幹部「最高判死刑」

更多

最夯影音

更多
兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據
光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面