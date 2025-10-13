人夫偷吃女同事！小三認了「軟掉次數比較多」 正宮怒告結果曝

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東鄧姓女子控訴丈夫外遇同公司蘇姓女同事，兩人多次在租屋處過夜並發生性行為，侵害其配偶權，請求賠償50萬元及留職停薪期間損失近30萬元。蘇女辯稱「被追求、僅敷衍對話」，但法院從雙方對話中發現蘇女坦承「他有軟掉過」、「一次兩次而已」，認定確有不正常關係，判蘇女賠償鄧女20萬元，其餘駁回。

鄧女起訴書指出，她與丈夫謝男於民國101年間結婚，育有2名子女，三人皆任職於同一家公司。蘇女明知謝男已有婚姻，仍在公司同事面前與他牽手親暱，並多次於蘇女租屋處約會過夜，進而發生性行為。她認為這嚴重侵犯其配偶權，且因兩人不正常關係導致自己罹患持續性憂鬱症及恐慌症，無法承受原有高強度工作，被迫留職停薪8個月，合計損失約29萬6千元，因此合併請求賠償近80萬元。

蘇女則反駁稱，她雖知謝男已婚，但並無不正常交往，且是謝男主動追求。鄧女提出的對話紀錄，多為她敷衍回覆，不能證明有親密行為。

法院審酌雙方對話內容後；蘇女曾向鄧女坦承有與謝男一起過夜並發生性行為，諸如「(鄧女：問題是10月7號他去你家過夜)他有去一次」、「鄧女：你跟他做的這幾次真的像他說的那樣都做不出來嗎?)他有軟掉過」、「(鄧女：也有做出來過?)一次兩次而已」、「鄧女：你總是會知道他是順利做出來還是軟掉吧?)我真的只能跟你說他就是有一、二次軟掉，我印象當中是這樣，我憑良心跟你說」、「鄧女：他做出來的次數比較多還是軟掉的次數比較多，這你總記得了吧?)應該是軟掉的次數比較多」。法院認為，對話足以證明兩人確實有過夜及性行為，蘇女辯稱未有不正常關係顯屬無據。

至於鄧女主張的工作損失部分，法院指出，診斷證明僅顯示鄧女暫時無法應付高強度工作，並非完全喪失工作能力，且其任職作業員工作內容為機械性重複操作，與「高強度工作」不符，損害與侵權行為之間欠缺因果關係，故不予採認。判決，蘇女因侵害配偶權應賠償鄧女精神慰撫金20萬元，其餘請求包括留職停薪損失部分全數駁回。