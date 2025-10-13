　
羅東博愛吳思遠入選全球前2%頂尖科學家　台灣癌症研究再創高峰

▲▼羅東博愛醫院吳思遠教授，入選美國史丹佛大學公布的全球前2%頂尖科學家。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

▲▼羅東博愛醫院吳思遠教授，入選美國史丹佛大學公布的全球前2%頂尖科學家。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

羅東博愛醫院放射腫瘤科醫師吳思遠教授，憑藉多年來在腫瘤放射治療與癌症研究的卓越表現，成功入選美國史丹佛大學公布的「全球前2%頂尖科學家」名單，成為台灣放射腫瘤界唯一上榜者。此消息不僅振奮全院，更彰顯台灣癌症醫療研究已達國際水準。

▲▼羅東博愛醫院吳思遠教授，入選美國史丹佛大學公布的全球前2%頂尖科學家。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

▲▼羅東博愛醫院吳思遠教授，入選美國史丹佛大學公布的全球前2%頂尖科學家。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

史丹佛大學於2025年9月公布最新榜單，涵蓋全球五大領域、22個主學科與174個子學科，依據論文數量、引用次數、學術影響力指標（h-index）及合作研究影響力等多項指標，嚴格遴選全球前2%的科學家，以表彰其對學術界與人類健康的重大貢獻。吳教授在臨床醫學領域的腫瘤學與癌症生成子領域排名前列，展現台灣在癌症研究上的國際級影響力。

吳思遠教授現任羅東博愛醫院放射腫瘤科主治醫師及研究發展委員會主任委員，長期致力於臨床腫瘤治療與跨國研究合作，已發表超過300篇國際學術論文，並多次獲得國內外研究獎項。他表示，此次入選不僅是個人榮耀，更是對台灣放射腫瘤學的高度肯定。他希望未來能持續推動創新研究與國際合作，提升癌症病人的治療品質，並讓宜蘭鄉親享有世界級的醫療照護。

值得注意的是，今年台灣共有多位臨床醫師入榜，包括台大與台北榮總各有7人。吳教授的入選對羅東博愛醫院而言意義非凡，展現區域醫院憑藉專業與努力，也能在國際舞台上佔有一席之地。醫界人士認為，這不僅彰顯羅東博愛醫院的臨床與研究實力，更為台灣醫學在全球的地位再添光彩。

宜蘭羅東博愛醫院放射腫瘤科醫師吳思遠美國史丹佛大學全球前2%頂尖科學家

