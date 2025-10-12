酒駕闖紅燈遭撞　騎士臉部變形慘死！超速駕駛無罪理由曝

▲王姓汽車駕駛超速撞死違規騎士，獲判無罪。（示意圖，非當事人／取自pixabay）

高雄一名葉姓男子酒後騎機車闖紅燈，遭一輛超速汽車撞上，騎士當場臉部變形、多處骨折，送醫不治身亡，王姓汽車駕駛也依過失致死罪起訴。全案經橋頭地院審理，法官判定葉男的機車燈光出現在王男前方，到與王男的汽車相撞，時間僅1.485秒，即便王男沒超速，也來不及煞停，判處王男無罪。可上訴。

判決指出，王男於2020年4月17日20時7分許，駕駛汽車沿高雄市阿蓮區台39線道路快車道、由北往南方向行駛，正逢葉姓男子喝酒後騎著機車，由高12線道路由東往西方向闖紅燈，雙方因而相撞，葉男當場人車倒地，並導致臉部變形、胸肋骨、下肢骨折等重傷，送醫急救後不治身亡。王男也被依過失致死罪起訴。

王男表示，他行經路口直行時，因左側有高鐵橋下的水泥大柱、左方也有待轉車輛，他沒辦法知道左邊有闖紅燈的機車要撞過來；他雖有注意觀看左右來車，但對方闖越紅燈超過水泥大柱時，就離他只有幾公尺而已，無法及時閃避。

橋頭地院審理，認為該快車道限速每小時70公里，王男雖以約每小時80公里持續直行，但被內側車道待轉車輛遮擋視線，看不到葉男騎車過來，葉男的機車燈光也遭水泥柱擋住，僅出現一瞬間，而一般人綠燈直行時，不會注意左邊一閃而過的燈光，直到葉男出現在王男汽車視野中到相撞，歷時不到2秒，即便王男沒超速，經計算也來不及煞停，可見王男超速和葉男被撞死沒有因果關係，判王男無罪。全案還可上訴。

