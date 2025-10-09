蘭陽溪河床盜珍貴扁柏　山老鼠被逮車上搜出安毒吸食器

▲28歲周姓男子盜取珍貴台灣扁柏漂流木被人贓俱獲。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣三星分局8日清晨接獲民眾通報，指蘭陽溪河床出現可疑車輛，疑似盜取漂流木。警方迅速展開攔截圍捕行動，並聯合林業及自然保育署宜蘭分署太平山工作站共同查緝，成功在三星鄉福山街道前逮捕現行犯28歲周姓男子，現場查扣金額超過12萬的珍貴台灣扁柏2塊及安非他命吸食器2組，全案已移送宜蘭地檢署偵辦。

警方與林務單位後續勘查這起盜取金額超過12萬的珍貴台灣扁柏木2塊案件，確認案發地點位於宜蘭縣大同鄉台七甲線1.8公里處下方約100公尺的蘭陽溪河床。周姓男子涉嫌挖掘木材後，準備載運時遭警方逮捕，現場人贓俱獲。

經林業署技術人員鑑定，查扣的木材均為珍貴台灣扁柏（屬貴重針一級木）。其中一塊木材長3.1公尺、直徑50公分，材積約0.68立方公尺、重約546公斤；另一塊長0.4公尺、直徑40公分。兩塊木材合計金額達新台幣12萬餘元。

三星分局表示，山林保育工作責無旁貸，警方將持續與林業及自然保育署宜蘭分署、內政部警政署保安警察第七總隊第四大隊宜蘭分隊保持密切合作，強化轄區巡守及聯防能量，防止山老鼠集團破壞自然資源。警方也呼籲民眾，若發現可疑盜伐或載運木材情形，請立即撥打110通報，共同守護台灣珍貴山林。