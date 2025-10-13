　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

亞太童軍領袖會議高雄登場！展現VR互動科技　推廣永續共融願景

▲第28屆亞太童軍領袖會議在高雄展覽館隆重舉行開幕大會 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲第28屆亞太童軍領袖會議在高雄展覽館隆重舉行開幕大會 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

睽違36年再度回到台灣舉辦的「第28屆亞太童軍領袖會議」（2025 APSC），12日下午於高雄展覽館隆重登場。來自全球超過50個國家或地區的700多位童軍領袖代表齊聚港都，為期六天的盛會以「童心協力，亞太共融，跟世界交朋友，台灣先行」為主題，展開亞太區童軍運動的里程碑交流。

開幕典禮由寶來國中原民合唱團以悠揚歌聲揭幕，現場星光雲集，包括世界童軍委員會主席Daniel Corsen、副主席Simon Rhee、世界童軍運動總部祕書長David Berg，以及中華民國童軍總會理事長高國倫、教育部政務次長劉國偉等人皆到場。總統賴清德也特別致賀電，期勉本次會議能夠「發揚多元共融理念，攜手為現代化社會注入正向能量」。

中華民國童軍總會理事長高國倫在開幕致詞中指出，本屆APSC是疫情後亞太地區首場實體童軍高峰會，象徵著童軍精神跨越國界、再次凝聚。他感性表示，這不僅是一場會議，更是一場久違的重逢。高國倫表示，亞太地區是全球最具多樣性與活力的區域，各國雖有不同文化與語言，但都共享同樣的使命，透過童軍培育有責任感與同理心的青年領袖。他特別感謝中央政府的鼓勵，以及高雄市政府的熱情投入，讓台灣再次成功承辦國際盛事，為童軍運動永續發展開啟新頁。

▲第28屆亞太童軍領袖會議在高雄展覽館隆重舉行開幕大會 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲第28屆亞太童軍領袖會議在高雄展覽館隆重舉行開幕大會，市長陳其邁到場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市長陳其邁致詞時表示，歡迎全球童軍夥伴蒞臨港都高雄，感受城市的熱情與創新。他指出，童軍運動強調服務、環境關懷與團隊合作，正是高雄城市轉型的重要精神。36年前的高雄是重工業城市，如今已蛻變為台灣的「演唱會之城」，並成功吸引台積電、輝達、鴻海等高科技大廠投資，這樣的轉型成果正是童軍精神在城市治理的體現。陳其邁也邀請所有與會代表走訪高雄各地，體驗港都從工業到文化、從傳統到創新的轉變，強調市府將持續支持童軍活動，讓「台灣與世界成為更好的夥伴」。

亞太童軍領袖會議是亞太區童軍組織的最高決策單位，每三年舉辦一次。本次會議除了討論世界及亞太區童軍運動發展策略、青少年發展議題、選舉亞太區童軍委員會委員及決定未來主辦國外，也將針對聯合國SDGs永續發展目標與「Safe from Harm」（免於傷害）議題展開深度交流，期望引領童軍邁向更具包容與永續的未來。

▲第28屆亞太童軍領袖會議在高雄展覽館隆重舉行開幕大會 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲第28屆亞太童軍領袖會議在高雄展覽館隆重舉行開幕大會 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

會場同時舉辦多項童軍主題展覽，免費開放民眾參觀，內容包括「亞太各國童軍文物展」、「中華民國童軍文物展」、「DIY手作體驗館」及「城市探索旅行」等。其中，高雄大學開發的「EWova 教育元宇宙平台」成為焦點，結合VR與AI技術打造沉浸式童軍互動教材；高雄英明國中也展示「科技×童軍×永續」創客作品，如智慧繩結、隨身氣體偵測裝置及廢電池回充電源，吸引大小朋友熱烈體驗。現場並設有拍貼機、闖關集點與抽獎活動，讓全民在互動中感受童軍文化的活力與魅力。

「2025 APSC」誠摯邀請全國民眾及童軍夥伴前來高雄展覽館參觀，一同探索童軍之美，體驗虛實整合的VR互動、亞太各國童軍文物與異國文化交流，感受童軍活動「世界一家」的精神。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 0 8033 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
吳宗憲早察覺Lulu、陳漢典戀情「當場抓姦」！紅包已準備：不
長榮空姐疑罹罕病猝逝！死亡率極高...有3症狀快就醫
快訊／9頭身女神、顏值暴徒重磅加盟！共同擔任隊長
Lulu婚後首露面　保密戀情「演藝圈只有一人知情」
快訊／桃猿先發打線出爐！
立榮怪客！機上嗑7便當「邊吐給空服清」　鄰座律師幾乎站全程
快訊／長榮空姐返台16天猝逝　初步調查出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

深化性平教育紮根閱讀！　台南表揚閱讀闖關優秀學生提升網安意識

亞太童軍領袖會議高雄登場！展現VR互動科技　推廣永續共融願景

台東幼兒園小寶貝遊街參訪　化身小小波麗士！

嘉義水上UP馬拉松　1600名跑者為台灣生日獻祝福

嘉義縣消防特搜隊持續集結　支援花蓮搜救不中斷

台東197縣道最後一處瓶頸改善工程　「萬安橋」正式開工

禾韻生醫捐贈百套ApoE基因檢測組　攜手華醫啟動失智症檢測計畫

雨多溼熱洋蔥病害拉警報　農改場籲防黃萎+炭疽雙重威脅

《火神祭》點燃漁光島！　黃偉哲揭幕台灣首屆火舞藝術節

奇美醫院「重啟心跳・擁抱新生」團聚會　4位康復者感謝急救團隊

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

輝達北士科卡關　李四川宣布：明發函新壽提共同合意解約

深化性平教育紮根閱讀！　台南表揚閱讀闖關優秀學生提升網安意識

亞太童軍領袖會議高雄登場！展現VR互動科技　推廣永續共融願景

台東幼兒園小寶貝遊街參訪　化身小小波麗士！

嘉義水上UP馬拉松　1600名跑者為台灣生日獻祝福

嘉義縣消防特搜隊持續集結　支援花蓮搜救不中斷

台東197縣道最後一處瓶頸改善工程　「萬安橋」正式開工

禾韻生醫捐贈百套ApoE基因檢測組　攜手華醫啟動失智症檢測計畫

雨多溼熱洋蔥病害拉警報　農改場籲防黃萎+炭疽雙重威脅

《火神祭》點燃漁光島！　黃偉哲揭幕台灣首屆火舞藝術節

奇美醫院「重啟心跳・擁抱新生」團聚會　4位康復者感謝急救團隊

阿金超期待散步　發現被騙洗澡「瞬間不嘻嘻」臭臉趴地抗議

外資賣超台股563.13億元、今年第二大　砍南亞科2.9萬張

太管處南湖山區淨山！清出「大型瓦斯桶」　志工：太誇張了

顏正國頭七！家人悲痛「7天像是一世紀」　鋼鐵爸哀慟緬懷：請你放心地走！

20年屏東好樂迪將歇業　在地估月租「上看百萬」

吳宗憲早察覺Lulu、陳漢典戀情「當場抓姦」！紅包已準備：不在意零頭

深化性平教育紮根閱讀！　台南表揚閱讀闖關優秀學生提升網安意識

韓大學生遭詐騙柬埔寨！暴打「電擊見骨」劇痛慘死　3名中國嫌被捕

長榮空服員疑罹罕病猝逝！醫曝「死亡率極高」...3大症狀快就醫

「若有一人成就了我，那一定是戴資穎」　陳雨菲曝小戴暖心訊息

張靚穎「摔下2公尺高台」 20秒後繼續唱：老當益壯

地方熱門新聞

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

白沙屯媽祖2度衝「吊車大王豪宅」　胡董激動落淚

曾是飯店女老闆！58歲靠就業中心展開第二人生

失蹤夫婦車輛被泥流沖到800米外　屏東特搜尋獲

烏山頭光電板清洗惹議陳亭妃籲中央別再核准准任何水庫光電執照

送154份餐給光復國小！花蓮老闆被讚爆

桃園捷運綠線　今年第6台潛盾機發進！　

新北府中遊龍陸橋拆除　縣民大道重現明亮風貌

桃園「跨味新創」新住民用家鄉料理　說故事

車禍族人申請急難救助被趕走施餘興望怒轟區公所態度惡劣

2025太平洋自行車公益家庭日　募50萬助弱勢

桃園東吳校友會金曲音樂饗宴　牽繫校友情誼

台南關子嶺溫泉美食節登場「天下第一鼎」重現江湖

新北完成18件復建工程　恢復北海岸農業命脈

更多熱門

相關新聞

即／喊「想洗澡」走進魚塭裡！　失蹤高雄男成冰冷浮屍

即／喊「想洗澡」走進魚塭裡！　失蹤高雄男成冰冷浮屍

高雄市岡山區永安路一處魚塭今(13日)上午8時20分發生意外！一名45歲黃姓男子跟旁人稱要洗澡，跳入漁塭後卻未再浮出水面，旁人驚覺有異立刻報警，惟警消到場進行搜救後，找到黃男時已是冰冷遺體，後續將報請檢方及法醫相驗釐清死因。

24.8億整合成功　「泛土地公家族」農16黃金角地入袋

24.8億整合成功　「泛土地公家族」農16黃金角地入袋

綠反擊大坪頂烏龍爆料　轟柯志恩膛炸自家人

綠反擊大坪頂烏龍爆料　轟柯志恩膛炸自家人

反毒講座揭新興藥品陷阱　學生驚呼連連

反毒講座揭新興藥品陷阱　學生驚呼連連

2026台南、高雄恐變天？　蔡正元點名「這都」

2026台南、高雄恐變天？　蔡正元點名「這都」

關鍵字：

童軍高雄亞太青少年活動

讀者迴響

熱門新聞

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

影／獅姐在總統面前昏倒　賴清德秒蹲地變「賴醫師」診斷！

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

要降溫了！　變天轉雨時間曝

她曝過世空服「有在健身衝浪」：應很健康的

快訊／金馬影帝病逝！　《天浴》洛桑群培離世享壽68歲

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

陳志強、曾智希被目擊騎機車出門

空服抱病上班「座艙長冷處理」　前機長怒爆黑歷史

抱病空服想叫救護車　座艙長：要自費餒

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

更多

最夯影音

更多
機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD
兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面