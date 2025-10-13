亞太童軍領袖會議高雄登場！展現VR互動科技　推廣永續共融願景

▲第28屆亞太童軍領袖會議在高雄展覽館隆重舉行開幕大會 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

睽違36年再度回到台灣舉辦的「第28屆亞太童軍領袖會議」（2025 APSC），12日下午於高雄展覽館隆重登場。來自全球超過50個國家或地區的700多位童軍領袖代表齊聚港都，為期六天的盛會以「童心協力，亞太共融，跟世界交朋友，台灣先行」為主題，展開亞太區童軍運動的里程碑交流。

開幕典禮由寶來國中原民合唱團以悠揚歌聲揭幕，現場星光雲集，包括世界童軍委員會主席Daniel Corsen、副主席Simon Rhee、世界童軍運動總部祕書長David Berg，以及中華民國童軍總會理事長高國倫、教育部政務次長劉國偉等人皆到場。總統賴清德也特別致賀電，期勉本次會議能夠「發揚多元共融理念，攜手為現代化社會注入正向能量」。

中華民國童軍總會理事長高國倫在開幕致詞中指出，本屆APSC是疫情後亞太地區首場實體童軍高峰會，象徵著童軍精神跨越國界、再次凝聚。他感性表示，這不僅是一場會議，更是一場久違的重逢。高國倫表示，亞太地區是全球最具多樣性與活力的區域，各國雖有不同文化與語言，但都共享同樣的使命，透過童軍培育有責任感與同理心的青年領袖。他特別感謝中央政府的鼓勵，以及高雄市政府的熱情投入，讓台灣再次成功承辦國際盛事，為童軍運動永續發展開啟新頁。

▲第28屆亞太童軍領袖會議在高雄展覽館隆重舉行開幕大會，市長陳其邁到場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市長陳其邁致詞時表示，歡迎全球童軍夥伴蒞臨港都高雄，感受城市的熱情與創新。他指出，童軍運動強調服務、環境關懷與團隊合作，正是高雄城市轉型的重要精神。36年前的高雄是重工業城市，如今已蛻變為台灣的「演唱會之城」，並成功吸引台積電、輝達、鴻海等高科技大廠投資，這樣的轉型成果正是童軍精神在城市治理的體現。陳其邁也邀請所有與會代表走訪高雄各地，體驗港都從工業到文化、從傳統到創新的轉變，強調市府將持續支持童軍活動，讓「台灣與世界成為更好的夥伴」。

亞太童軍領袖會議是亞太區童軍組織的最高決策單位，每三年舉辦一次。本次會議除了討論世界及亞太區童軍運動發展策略、青少年發展議題、選舉亞太區童軍委員會委員及決定未來主辦國外，也將針對聯合國SDGs永續發展目標與「Safe from Harm」（免於傷害）議題展開深度交流，期望引領童軍邁向更具包容與永續的未來。

▲第28屆亞太童軍領袖會議在高雄展覽館隆重舉行開幕大會 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

會場同時舉辦多項童軍主題展覽，免費開放民眾參觀，內容包括「亞太各國童軍文物展」、「中華民國童軍文物展」、「DIY手作體驗館」及「城市探索旅行」等。其中，高雄大學開發的「EWova 教育元宇宙平台」成為焦點，結合VR與AI技術打造沉浸式童軍互動教材；高雄英明國中也展示「科技×童軍×永續」創客作品，如智慧繩結、隨身氣體偵測裝置及廢電池回充電源，吸引大小朋友熱烈體驗。現場並設有拍貼機、闖關集點與抽獎活動，讓全民在互動中感受童軍文化的活力與魅力。

「2025 APSC」誠摯邀請全國民眾及童軍夥伴前來高雄展覽館參觀，一同探索童軍之美，體驗虛實整合的VR互動、亞太各國童軍文物與異國文化交流，感受童軍活動「世界一家」的精神。