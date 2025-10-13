「草莓味」竟是毒！屏東反毒講座揭新興藥品陷阱　學生驚呼連連

▲屏東執行分署會同屏東縣警局在瑪家國中進行打詐反毒與性平宣導。（圖／屏東執行分署提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署柯分署長8日前往屏東縣立瑪家國中舉辦「打詐、反毒與性平」校園講座，與屏東縣警察局刑警大隊聯手宣導。課程中提到新興毒品常以「草莓味」、「橘子味」等甜美氣味偽裝，誤導青少年誤食。講師以實際案例揭露其可怕後遺症，讓學生驚呼連連，也更深刻了解「毒品聞起來香，卻會奪走健康」。

法務部屏東執行分署為強化青少年法律與自我保護意識，結合屏東縣警察局刑警大隊，於8日走進瑪家國中開辦「打詐、反毒與性平」校園講座，透過互動問答、生動案例與實境故事，引導學生從生活中認識法治。

在反毒宣導環節中，刑警組長以新興毒品「依托咪酯」為例指出，這類毒品常混入飲料或糖果，以「草莓味」、「芒果味」等甜味掩蓋毒性。學生若因好奇而嘗試，可能導致意識混亂、全身顫抖，甚至陷入昏迷與呼吸衰竭。組長嚴正提醒：「藥味再香，也可能是毒品的陷阱。」

柯怡如分署長隨後講解「性平與性騷擾」主題，指出不受歡迎的性相關言語、動作或玩笑皆屬性騷擾，呼籲學生學會拒絕與求助。她並說明「公益揭弊者保護法」的新制精神，鼓勵學生勇於揭發不法、堅守誠信。

屏東分署表示，未來將持續與警政單位合作，將法治與反毒教育向下扎根，讓青少年能分辨香味背後的危機，遠離毒害、守護純淨校園。