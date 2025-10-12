連假最終日！孩子收假就崩潰　身心科醫師：元凶來自「這2人」

▲10月多個連續假期，但歡樂過後，不少家長卻要面對孩子情緒失控、賴床哭鬧、抗拒上學的「連假症候群」。（示意圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

明天就是開工日，今年9月底至10月有密集的連續假期，許多家庭選擇出遊歡樂，但歡樂過後，不少家長卻要面對孩子情緒失控、賴床哭鬧、抗拒上學的「連假症候群」。衛福部台中醫院身心科醫師章秉純提醒家長，其實孩子會產生連假症候群，往往來自父母對假期結束的恐懼，傳達到孩子身上，讓孩子覺得上學很恐怖的事情，無形中加深了孩子對上學的負面印象。

▲台中醫院身心科醫師章秉純提醒家長，孩子會產生連假症候群，往往來自父母對假期結束的恐懼，傳達到孩子身上。（圖／記者游瓊華攝）



章秉純指出，許多家長在收假前夕，會不經意地表現出對工作日的煩躁，孩子如同情緒的海綿，恐無法分辨這是大人對工作的壓力，反而直觀地感受「假期結束是件壞事，恢復日常（上學）是件恐怖的事。」進而也出現家長投射的焦慮。

章秉純也提到，要緩解孩子的連假症候群，請家長先從自身做起，包括不在孩子面前抱怨上班或表達對收假的失落，改用積極的語言，例如：「明天開始我們都要回到崗位上，一起加油喔！」將「上學」與「上班」塑造成家庭成員共同努力的正面活動，而非假期的終結者。

此外，假期的最後一天可設定為「收心日」，與孩子一起閱讀、整理書包，或聊聊對新一週校園生活的期待。這個儀式性的準備過程，能幫助孩子的心情平穩過渡，而非從玩樂的巔峰瞬間墜落。

不過，章秉純也提到，若孩子的焦慮或拒學狀況出現，最好當下就處理，盡量避免讓孩子待在家，若持續超過兩週，就建議尋求兒童心智科或身心科醫師的專業協助。