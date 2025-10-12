　
地方 地方焦點

做工行善團雙十不停工！　台南勞工局完成第310戶修繕

▲台南市勞工局「做工行善團」完成第310戶修繕，志工協助後壁郭姓老翁老屋煥然一新。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

雙十國慶連假台南市勞工局「做工行善團」仍持續出勤，腳步未曾停歇，由泥水工會、油漆工會與安衛家族新舜營造團隊聯手，在後壁、關廟等地協助弱勢民眾修繕屋舍，12日更完成後壁區上茄苳郭姓老翁的老屋修繕，達成「做工行善團」第310戶愛心任務，其中229戶是在市長黃偉哲任內完工，具體實踐「希望家園」施政理念。

勞工局指出，本次行善行動從10月10日國慶日展開，泥水工會分別在後壁菁寮與關廟協助修繕災損屋舍，今日由油漆工會接力完成最後粉刷，讓老屋重現光彩、案主露出久違笑容。13日連景企業有限公司也將前往後壁搭設鷹架，確保志工修繕安全，持續守護弱勢族群的居住安全。

台南近年多次受災，市長黃偉哲秉持「垃圾變黃金、黃金變愛心」理念，推動傢俱再利用，協助災民重建家園。台糖長榮酒店捐贈汰換傢俱後，志工們完成搬運與入庫，備供日後修繕使用。2023年白河豪雨及2025年初地震期間，台南行善團也曾火速調度二手家具，送達受災戶與臨時宿舍，讓災民安心過節。近期為丹娜絲颱風受災戶支援傢俱，更在安置所提供衣櫥、床墊、桌椅等百餘件物資，協助災民安居。

這次後壁郭姓案主年逾七旬、為重度身障獨居老人，因颱風屋損嚴重，無力修繕。行善團從電氣工會配線、泥水工會填縫抹平、木工工會裝潢，到油漆工會粉刷，歷時多日終於完工。完工時刻，王鑫基局長與志工們共同掛上「做工行善團 有情有疼心ㄟ厝」木牌，象徵圓滿與祝福。

勞工志願服務協會也贈送電風扇，大台南總工會送上寢具，餐飲業職業工會理事長劉檄穆則連結總祿境平安米致贈案主，為寒屋添暖。另兩位案主，包括後壁區八旬黃姓老婦與關廟區65歲吳姓男子，皆因丹娜絲颱風屋損嚴重，目前修繕持續進行中，期盼早日恢復安穩生活。

王鑫基局長表示，感謝所有志工長期投入，尤其安心舜力安衛家族新舜營造的加入，讓修繕工作更具效率與安全。截至目前，風災後媒合修繕重建的42戶中，已有33戶完工、5戶進行中。王局長強調，結合政府與民間的力量，能讓「善」的循環更綿長，成為台南最溫暖的支柱。

