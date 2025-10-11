南投國慶煙火「根本火災現場」亂成一團！大票遊客轟：爛透了

▲國慶煙火狂冒黑煙，民眾傻眼抱怨猶如「大型吃煙秀」。（圖／翻攝南投人聊天室2.0（備用））



網搜小組／劉維榛報導

南投國慶煙火打出近年最大規模，卻被批成「霧裡看花秀」！不少網友抱怨煙霧太濃、交通又大塞，觀賞區臨時封管令民眾傻眼，「需要工作證才看得到煙火」，現場煙霧瀰漫、車輛違停路肩亂象頻傳。不過也有在地人替主辦單位喊冤，風根本控制不了，「幫自己的家鄉加油可以嗎？」

許多網友在臉書《南投人聊天室2.0（備用）》抱怨，這次煙火非常掃興，「放到第3分鐘現場整個『霧裡看花』，煙多到以為自己在霧台山」、「國慶煙火，滿滿的煙...像是火災現場」

其中一名網友直呼，「爛透了，明明水舞廣場這也是觀賞區域，舞台區域有管制就算了，各位老百姓不用想去這個被列為『觀賞區』的地方，現在要過去這個區域站旁邊看也沒辦法，需要嘉賓或工作證才可以過去，這什麼爛規定？完全沒事先公告，管制成這樣一堆人到這裡傻眼！」

不僅如此，交通癱瘓問題也引發民眾強烈不滿，「該有交通指揮的地方沒人，沒人的點卻站了一堆警察。光是這條橋上騎機車就能塞四十分鐘，更別說開車的人了」、「接駁車罵聲連連，中興路口+內轆路口+東閔路口+祖詞橋全爆」。

這次南投國慶煙火長達約40分鐘，吸引大批民眾圍觀，但因為晚間風勢偏弱，煙火施放數分鐘後煙霧瀰漫天空、久久未散，現場民眾笑稱宛如「大型吃煙秀」。另有民眾指出，煙火旁的國道上出現車輛違停路肩觀賞煙火，甚至因煙霧飄向車道影響能見度，部分駕駛只好打開警示燈與霧燈，場面一度混亂。

事實上，今年南投舉辦的國慶煙火共計4萬3885發，堪稱近十年最大規模，面對煙火施放效果不盡理想的批評，也有當地人幫忙緩頰喊話，不是只有南投放的煙火都是煙，台北101大樓放煙火整棟大樓都看不見了，風的問題誰都無法控制，「哪個縣市放國慶煙火不塞車的？能在南投放一次國慶煙火？幫自己的家鄉加油可以嗎？」

▼當地人也喊話，幫自己的家鄉加加油可以嗎。（圖／記者高堂堯攝）

