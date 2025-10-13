　
今開工！　2025「最後連假」曝

▲▼上班,工作,OL,同事,小資女,加班,文書,行政,文組,正妹。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲今天開工。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者陳俊宏／綜合報導

經歷中秋節、國慶日各三天連假，上周只有三個工作天，甚至還有人「請三休九」。今天是開工日，今年也只剩最後一個連假，就是10月25日的光復節連假。

9月底到10月共有4個3天連假，分別是教師節連假、中秋節連假、國慶日連假、光復節連假，讓許多網友直呼，「10月直接實現勞工周休三日的夢想」、「光輝10月」。

【9月、10月連假】

教師節連假（9／27-9／29）：休3天
中秋節連假（10／4-10／6）：休3天
國慶日連假（10／10-10／12）：休3天
光復節連假（10／24-10／26）：休3天

▼10月行事曆。（圖／記者周亭瑋製圖）

▲10月份行事曆。（圖／記者周亭瑋製圖）

光復節連假也是今年最後連假，而2026年3天以上連假計一共有9個，分別為2月14日到22日的農曆春節假期，共計9日；228和平紀念日，2月27、28日及3月1日放假，共3天；兒童節及清明節，4月3日到6日放假，共4天。

勞動節5月1日到3日放假，共3天；端午節6月19日到21日放假，共3天；中秋節及孔子誕辰紀念日，9月25日到28日放假，共4天；國慶日，10月9日到11日放假，共3天；台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日，10月24日到26日放假，共3天；行憲紀念日，12月25日到27日放假，共3天。

▼2026年行事曆。（點圖可放大／人事行政總處提供）

▲▼2026年行事曆。（圖／人事行政總處提供）

▼2025年行事曆。（點圖可放大／人事行政總處提供）

▼2025年行事曆。（圖／人事行政總處提供）

明天就是開工日，今年9月底至10月有密集的連續假期，許多家庭選擇出遊歡樂，但歡樂過後，不少家長卻要面對孩子情緒失控、賴床哭鬧、抗拒上學的「連假症候群」。衛福部台中醫院身心科醫師章秉純提醒家長，其實孩子會產生連假症候群，往往來自父母對假期結束的恐懼，傳達到孩子身上，讓孩子覺得上學很恐怖的事情，無形中加深了孩子對上學的負面印象。

