今開工！　2025「最後連假」曝

記者陳俊宏／綜合報導

經歷中秋節、國慶日各三天連假，上周只有三個工作天，甚至還有人「請三休九」。今天是開工日，今年也只剩最後一個連假，就是10月25日的光復節連假。

9月底到10月共有4個3天連假，分別是教師節連假、中秋節連假、國慶日連假、光復節連假，讓許多網友直呼，「10月直接實現勞工周休三日的夢想」、「光輝10月」。

【9月、10月連假】

教師節連假（9／27-9／29）：休3天

中秋節連假（10／4-10／6）：休3天

國慶日連假（10／10-10／12）：休3天

光復節連假（10／24-10／26）：休3天

光復節連假也是今年最後連假，而2026年3天以上連假計一共有9個，分別為2月14日到22日的農曆春節假期，共計9日；228和平紀念日，2月27、28日及3月1日放假，共3天；兒童節及清明節，4月3日到6日放假，共4天。

勞動節5月1日到3日放假，共3天；端午節6月19日到21日放假，共3天；中秋節及孔子誕辰紀念日，9月25日到28日放假，共4天；國慶日，10月9日到11日放假，共3天；台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日，10月24日到26日放假，共3天；行憲紀念日，12月25日到27日放假，共3天。

